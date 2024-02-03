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Eski FBI Ajanı 'Amerikalı Aynasız' Tüylerimizi Ürperten Taksici Cinayetinin Analizini Yaptı

Eski FBI Ajanı 'Amerikalı Aynasız' Tüylerimizi Ürperten Taksici Cinayetinin Analizini Yaptı

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
03.02.2024 - 13:57

'Amerikalı Aynasız' adıyla sosyal medyada paylaşımlar yaparak sık sık gündeme gelen Erdal Kaya, bu sefer de insanlığımızı bir kez daha sorguladığımız taksici Oğuz Erge'nin cinayetini adım adım analiz etti.

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Geçtiğimiz gün İzmir'in Gaziemir ilçesinde tüm Türkiye'nin kanını donduran bir olay yaşandı. Taksi sürücüsü Oğuz Erge gece 03:30 sularında soğuktan üşümesin diye bir genci arabasına aldı.

Geçtiğimiz gün İzmir'in Gaziemir ilçesinde tüm Türkiye'nin kanını donduran bir olay yaşandı. Taksi sürücüsü Oğuz Erge gece 03:30 sularında soğuktan üşümesin diye bir genci arabasına aldı.

Araca binen yüzü maskeli şahıs, taksi şoförünü bir süre yanlış adreslerde dolaştırdı. Oğuz Erge adrese geldikten sonra arabayı durdurup, 'Borcumuz ne kadar” diyen şahısa, “221 lira kardeş” cevabını verdi.

Cebinden para çıkarır gibi bir hareket yaparak sakladığı tabancayı çıkarıp 3 el ateş eden saldırganın daha sonra yaralı şoföre tokat atarak "Bazı insanlara güvenmeyeceksin" demesi tüylerimizi diken diken etti.

Cebinden para çıkarır gibi bir hareket yaparak sakladığı tabancayı çıkarıp 3 el ateş eden saldırganın daha sonra yaralı şoföre tokat atarak "Bazı insanlara güvenmeyeceksin" demesi tüylerimizi diken diken etti.

Yaşanan bu olayın ardından tepkiler çığ büyürken, Delil Aysal (19) isimli zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eski bir FBI ajanı olan Erdal Kaya, "Amerikalı Aynasız" ismiyle yaptığı sosyal medya paylaşımlarından birinde işte bu dehşet verici olaya yer verdi.

Eski bir FBI ajanı olan Erdal Kaya, "Amerikalı Aynasız" ismiyle yaptığı sosyal medya paylaşımlarından birinde işte bu dehşet verici olaya yer verdi.

Yaşanan cinayeti adım adım analiz eden Amerikalı Aynasız, açıklamalarına taksiye binen şahsın direkt şoförün arkasına geçmesine dikkat çekerek başladı.

Yaşanan cinayeti adım adım analiz eden Amerikalı Aynasız, açıklamalarına taksiye binen şahsın direkt şoförün arkasına geçmesine dikkat çekerek başladı.

"Biner binmez taksicinin arkasına kayıyor. Neden? Bu normal bir davranış değil. Taksiye binmeden önce bunu yapacağının kararını vermişti. Kesinlikle bu planlı bir şey. Esti ondan yaptı diye bir şey yok. İnsanların ağzından çıkanlara değil, yaptığı hareketlere güveneceksiniz."

"Biner binmez taksicinin arkasına kayıyor. Neden? Bu normal bir davranış değil. Taksiye binmeden önce bunu yapacağının kararını vermişti. Kesinlikle bu planlı bir şey. Esti ondan yaptı diye bir şey yok. İnsanların ağzından çıkanlara değil, yaptığı hareketlere güveneceksiniz."
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"Bu bizim şerefsiz zanlımız Kesinlikle bu saldırı planlı. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından saklandığı delikten 'kancık' gibi çıkartılıyor ve kendisi şu anda tutuklu. D.A. 19 yaşında bir gerizekalı."

"Bu bizim şerefsiz zanlımız Kesinlikle bu saldırı planlı. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından saklandığı delikten 'kancık' gibi çıkartılıyor ve kendisi şu anda tutuklu. D.A. 19 yaşında bir gerizekalı."

"Tanımıyorum bu şoför arkadaşı. Tek bildiğim şey ekmeğini taştan çıkaran bir taksici kardeşimiz evli ve iki çocuk babası işini yapıyor. Sen gece 3 buçukta evinde yatarken bu adam dışarıda direksiyon sallıyor, çocuklarına yemek götürebilmek için."

"Tanımıyorum bu şoför arkadaşı. Tek bildiğim şey ekmeğini taştan çıkaran bir taksici kardeşimiz evli ve iki çocuk babası işini yapıyor. Sen gece 3 buçukta evinde yatarken bu adam dışarıda direksiyon sallıyor, çocuklarına yemek götürebilmek için."

'Ve bir tane kalleş bir insan gelip bunu arkasından kancıkça vurup öldürüyor'

"Amerika Birleşik Devletleri'nde bu olay olsaydı ne olurdu? Polisler İsviçre peynirine çevirirdi elemanı.

"Amerika Birleşik Devletleri'nde bu olay olsaydı ne olurdu? Polisler İsviçre peynirine çevirirdi elemanı.

Videonun tamamını da buradan izleyebilirsiniz:

Erdal Kaya'nın sözleri üzerine gelen yorumları da buradan görebilirsiniz

Erdal Kaya'nın sözleri üzerine gelen yorumları da buradan görebilirsiniz
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