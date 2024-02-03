İstanbul'da Bir Taksici, Ücreti Ödemeden Araçtan İnen ve Kendisine Şiddet Uygulayan Kadını Paylaştı

Ahmet Hakan Dinçer isimli bir taksici, İstanbul'da yaşadığı olayı Twitter (X) hesabında paylaştı.
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Görüntüleri paylaşan Ahmet Hakan Dinçer, müşterisinin ücreti ödemeden taksiden indiğini söyleyip, o kadını kaydetmeye başladı.
O görüntülerde, taksi ücretini ödemeden inen ve evine gitmeye çalışan kadın, kendisini kaydeden taksicinin kamerasına vurduktan sonra tekme atarken görülüyor.
O kadın görüntülerin devamında ise, 'Kapatırsan, silersen ödeyeceğim' derken bir yandan da tekme atıyor.
Taksici Ahmet Hakan Dinçer yaşadığı o olayı ise, "Geçtiğimiz günlerde İzmir'de acımasızca öldürülen taksici abimizin ardından bugün genç yaşta İstanbul'da taksicilik yapan ben, 02.01.2024 cuma akşamı 22:45 de bu olayı yaşadım bu arkadaşın yüzünü herkes görsün memlekette herkes barbar olmuş insanlık ölmüş" diyerek paylaştı.
İşte o olay: 👇
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