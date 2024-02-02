“Ömrü Boyunca Hep İyilik Yaptı“: Vahşiçe Öldürülen Taksicinin Arkadaşları Oğuz Erge’yi Anlattı
“Ömrü Boyunca Hep İyilik Yaptı“: Vahşiçe Öldürülen Taksicinin Arkadaşları Oğuz Erge’yi Anlattı
İçeriğin Devamı Aşağıda
Tüm Türkiye İzmir'de yaşanan vahşi cinayeti konuşuyor.
Geçtiğimiz günlerde saat 03:30 sıralarında İzmir'in Gaziemir ilçesinde 44 yaşındaki evli ve 2 çocuk babası taksici Oğuz Erge, soğuktan üşümesin diye aracına aldığı kişi tarafından arkası dönükken 3 kez vuruldu.
Oğuz Erge'yi silahla 3 kez ateş ederek ağır yaralayan saldırgan, ön koltuğa geçip "Yaaa, bazı insanlara güvenmeyeceksin" diye tokatlayıp ardından araçtan indi. Bir süre aracın dışında bekleyen saldırgan gaspın ardından olay yerini terk etti.
Silah sesini duyan çevre sakinlerinin haber verdiği ambulans ekipleri tarafından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Oğuz Erge, dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.
İşlenen bu vahşi cinayet tüm ülkeyi ayağa kaldırırken kimliği belirlenen Delil Aysal isimli 19 yaşındaki saldırgan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Cinayet görüntüleri sosyal medya kullanıcılarının yüreğini dağlarken saldırganın bu vahşi cinayet hakkında "Amacım gasp ya da öldürmek değildi, olay spontane gelişti." dediği öğrenildi.
Ölümüyle tüm ülkeyi yasa boğan taksici Oğuz Erge'nin derin hüzün içindeki dostları ise yaşananlara hala inanamadıklarını belirtti.
Avukat Cemil Çiçek'e ulaşan Erge'nin dostları, arkadaşlarının hayatı boyunca hep iyilik yaptığını belirtti. Ve maalesef bu iyiliklerden birisi hayatına mal oldu...
Hatta Oğuz Erge'nin, ülkemizin hala kanayan yarası olan 6 Şubat depremi sırasında birçok depremzedeyi ücretsiz bir şekilde taşıdığı da öğrenildi...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Ve Cemil Çiçek, Oğuz Erge'nin çocuklarına ulaşıp onlara maddi manevi destek vereceğini açıkladı.
Cemil Çiçek'in bu hamlesiyle binlerce sosyal medya kullanıcısı, katledilen taksici Oğuz Erge'nin çocuklarına destek olmak istediklerini belirtti.
Ne diyelim ki, sözün bittiği yerdeyiz...
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda