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“Ömrü Boyunca Hep İyilik Yaptı“: Vahşiçe Öldürülen Taksicinin Arkadaşları Oğuz Erge’yi Anlattı

“Ömrü Boyunca Hep İyilik Yaptı“: Vahşiçe Öldürülen Taksicinin Arkadaşları Oğuz Erge’yi Anlattı

Zeynep Deniz Güler
Zeynep Deniz Güler - Onedio Editörü
02.02.2024 - 13:05

Türkiye geçtiğimiz gün İzmir'de vahşice katledilen taksici Oğuz Erge'nin yasını tutuyor. Evli ve 2 çocuk babası 44 yaşındaki taksici Oğuz Erge'nin hala bu vahşete inanmakta güçlük çeken dostları, arkadaşlarının nasıl biri olduğunu anlattı.

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Tüm Türkiye İzmir'de yaşanan vahşi cinayeti konuşuyor.

Tüm Türkiye İzmir'de yaşanan vahşi cinayeti konuşuyor.

Geçtiğimiz günlerde saat 03:30 sıralarında İzmir'in Gaziemir ilçesinde 44 yaşındaki evli ve 2 çocuk babası taksici Oğuz Erge, soğuktan üşümesin diye aracına aldığı kişi tarafından arkası dönükken 3 kez vuruldu.

Geçtiğimiz günlerde saat 03:30 sıralarında İzmir'in Gaziemir ilçesinde 44 yaşındaki evli ve 2 çocuk babası taksici Oğuz Erge, soğuktan üşümesin diye aracına aldığı kişi tarafından arkası dönükken 3 kez vuruldu.

Oğuz Erge'yi silahla 3 kez ateş ederek ağır yaralayan saldırgan, ön koltuğa geçip "Yaaa, bazı insanlara güvenmeyeceksin" diye tokatlayıp ardından araçtan indi. Bir süre aracın dışında bekleyen saldırgan gaspın ardından olay yerini terk etti.

Oğuz Erge'yi silahla 3 kez ateş ederek ağır yaralayan saldırgan, ön koltuğa geçip "Yaaa, bazı insanlara güvenmeyeceksin" diye tokatlayıp ardından araçtan indi. Bir süre aracın dışında bekleyen saldırgan gaspın ardından olay yerini terk etti.

Silah sesini duyan çevre sakinlerinin haber verdiği ambulans ekipleri tarafından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Oğuz Erge, dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

Silah sesini duyan çevre sakinlerinin haber verdiği ambulans ekipleri tarafından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Oğuz Erge, dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

İşlenen bu vahşi cinayet tüm ülkeyi ayağa kaldırırken kimliği belirlenen Delil Aysal isimli 19 yaşındaki saldırgan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İşlenen bu vahşi cinayet tüm ülkeyi ayağa kaldırırken kimliği belirlenen Delil Aysal isimli 19 yaşındaki saldırgan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Cinayet görüntüleri sosyal medya kullanıcılarının yüreğini dağlarken saldırganın bu vahşi cinayet hakkında "Amacım gasp ya da öldürmek değildi, olay spontane gelişti." dediği öğrenildi.

Cinayet görüntüleri sosyal medya kullanıcılarının yüreğini dağlarken saldırganın bu vahşi cinayet hakkında "Amacım gasp ya da öldürmek değildi, olay spontane gelişti." dediği öğrenildi.

Ölümüyle tüm ülkeyi yasa boğan taksici Oğuz Erge'nin derin hüzün içindeki dostları ise yaşananlara hala inanamadıklarını belirtti.

Ölümüyle tüm ülkeyi yasa boğan taksici Oğuz Erge'nin derin hüzün içindeki dostları ise yaşananlara hala inanamadıklarını belirtti.

Avukat Cemil Çiçek'e ulaşan Erge'nin dostları, arkadaşlarının hayatı boyunca hep iyilik yaptığını belirtti. Ve maalesef bu iyiliklerden birisi hayatına mal oldu...

Avukat Cemil Çiçek'e ulaşan Erge'nin dostları, arkadaşlarının hayatı boyunca hep iyilik yaptığını belirtti. Ve maalesef bu iyiliklerden birisi hayatına mal oldu...

Hatta Oğuz Erge'nin, ülkemizin hala kanayan yarası olan 6 Şubat depremi sırasında birçok depremzedeyi ücretsiz bir şekilde taşıdığı da öğrenildi...

Hatta Oğuz Erge'nin, ülkemizin hala kanayan yarası olan 6 Şubat depremi sırasında birçok depremzedeyi ücretsiz bir şekilde taşıdığı da öğrenildi...
twitter.com
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Ve Cemil Çiçek, Oğuz Erge'nin çocuklarına ulaşıp onlara maddi manevi destek vereceğini açıkladı.

Ve Cemil Çiçek, Oğuz Erge'nin çocuklarına ulaşıp onlara maddi manevi destek vereceğini açıkladı.
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Cemil Çiçek'in bu hamlesiyle binlerce sosyal medya kullanıcısı, katledilen taksici Oğuz Erge'nin çocuklarına destek olmak istediklerini belirtti.

Cemil Çiçek'in bu hamlesiyle binlerce sosyal medya kullanıcısı, katledilen taksici Oğuz Erge'nin çocuklarına destek olmak istediklerini belirtti.
twitter.com

Ne diyelim ki, sözün bittiği yerdeyiz...

Ne diyelim ki, sözün bittiği yerdeyiz...

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