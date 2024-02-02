“Ömrü Boyunca Hep İyilik Yaptı“: Vahşiçe Öldürülen Taksicinin Arkadaşları Oğuz Erge’yi Anlattı

Türkiye geçtiğimiz gün İzmir'de vahşice katledilen taksici Oğuz Erge'nin yasını tutuyor. Evli ve 2 çocuk babası 44 yaşındaki taksici Oğuz Erge'nin hala bu vahşete inanmakta güçlük çeken dostları, arkadaşlarının nasıl biri olduğunu anlattı.