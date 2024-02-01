Soğuktan Üşümesin Diye Aldığı Müşterinin Silahlı Saldırısına Uğrayan Taksi Şoförü Yaşamını Yitirdi
Soğuktan Üşümesin Diye Aldığı Müşterinin Silahlı Saldırısına Uğrayan Taksi Şoförü Yaşamını Yitirdi
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Geçtiğimiz gece 03:30'da meydana gelen saldırı herkesi derinden sarstı: Buca ilçesi Göksu Mahallesi’nden yüzü maskeli müşteriyi alan taksi sürücüsü Oğuz E. (44), müşterinin adres tarifi üzerine yola çıktı.
Bir süre yanlış adreslerde dolandırılan taksi şoförü, adrese gelince aracı durdurdu ve Borcumuz ne kadar” diyen saldırgan, “221 lira kardeş” diyen sürücüye, cebinden para çıkarır gibi yaparak yanındaki tabancayla 3 el artarda ateş etti.
Soğukta üşümesin diye araca aldığı yolcu tarafından saldırıya uğrayan taksi şoförünün yaşamını yitirdiği öğrenildi.
Hayatını kaybeden Oğuz E. iki çocuk babasıydı.
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