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Soğuktan Üşümesin Diye Aldığı Müşterinin Silahlı Saldırısına Uğrayan Taksi Şoförü Yaşamını Yitirdi

Soğuktan Üşümesin Diye Aldığı Müşterinin Silahlı Saldırısına Uğrayan Taksi Şoförü Yaşamını Yitirdi

Silahlı Saldırı
Effy
Effy - Onedio Editörü
01.02.2024 - 23:01

İzmir'in Gaziemir ilçesinde bir taksi şoförü, soğuktan üşümesin diye aldığı müşterinin silahlı saldırısına uğramıştı. Vurulan taksi şoförü maalesef yaşam mücadelesini kaybetti.

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Geçtiğimiz gece 03:30'da meydana gelen saldırı herkesi derinden sarstı: Buca ilçesi Göksu Mahallesi’nden yüzü maskeli müşteriyi alan taksi sürücüsü Oğuz E. (44), müşterinin adres tarifi üzerine yola çıktı.

Geçtiğimiz gece 03:30'da meydana gelen saldırı herkesi derinden sarstı: Buca ilçesi Göksu Mahallesi’nden yüzü maskeli müşteriyi alan taksi sürücüsü Oğuz E. (44), müşterinin adres tarifi üzerine yola çıktı.

Bir süre yanlış adreslerde dolandırılan taksi şoförü, adrese gelince aracı durdurdu ve Borcumuz ne kadar” diyen saldırgan, “221 lira kardeş” diyen sürücüye, cebinden para çıkarır gibi yaparak yanındaki tabancayla 3 el artarda ateş etti.

Bir süre yanlış adreslerde dolandırılan taksi şoförü, adrese gelince aracı durdurdu ve Borcumuz ne kadar” diyen saldırgan, “221 lira kardeş” diyen sürücüye, cebinden para çıkarır gibi yaparak yanındaki tabancayla 3 el artarda ateş etti.

Haberin detayları için:

Soğukta üşümesin diye araca aldığı yolcu tarafından saldırıya uğrayan taksi şoförünün yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Soğukta üşümesin diye araca aldığı yolcu tarafından saldırıya uğrayan taksi şoförünün yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Hayatını kaybeden Oğuz E. iki çocuk babasıydı.

Hayatını kaybeden Oğuz E. iki çocuk babasıydı.

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