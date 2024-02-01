'Ramazan Hoca' Adıyla Tanınan Ramazan Pişkin'in Öldürülmesiyle İlgili Yeni Detaylar Ortaya Çıktı

Diyarbakırlı 'Ramazan Hoca' olarak tanınan Ramazan Pişkin’i bıçaklayarak öldüren zanlının, çay ocağına gidip hiçbir şey söylemeden Pişkin’i göğsünden 3 kez bıçakladığı ortaya çıktı. Zanlının ayrıca 9 ayrı suçtan emniyette kaydı bulunduğu, annesini darp ettiği gerekçesiyle de arandığı öğrenildi.