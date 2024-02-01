Soğuktan Üşümesin Diye Aldığı Müşterinin Silahlı Saldırısına Uğradı: 'Yaa Bazı İnsanlara Güvenmeyeceksin'

İzmir'in Gaziemir ilçesinde bir taksi şoförü, soğuktan üşümesin diye aldığı müşterinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırı sonrası şoförün üstünde ve araçta bir şeyler arayan saldırganın 'Yaa bazı insanlara güvenmeyeceksin' dediği görüldü.