Binasını Yıkmama Karşısında Bir Kadına ‘Cinsel İlişki’ Teklifi Yapan Yapı Kontrol Müdürü Görevden Alındı
Binasını Yıkmama Karşısında Bir Kadına ‘Cinsel İlişki’ Teklifi Yapan Yapı Kontrol Müdürü Görevden Alındı
Antalya'da AK Partili Aksu Belediyesi’nde Yapı Kontrol Müdürü olan N.A, bina sahibi bir kadın kadına, binasını yıkmama karşılığında cinsel ilişki teklifinde bulundu. Olay yaratan teklif görüntüleri ortaya çıkan N.A. görevden alındı.
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Antalya'da yabancı uyruklu bir kadın, iş yerinin ruhsatı için Aksu Belediyesi'ne gitti.
Yapı Kontrol Müdürü N.A, ilk olarak kadına yıkım için 150 bin lira ödemesi gerektiğini söyledi ardından da tekliflerini sıraladı.
N.A, kadına, “Ben seni istiyorum. Bir kez olmaz 4 kez olsun” ifadelerini kullandı. Cep telefonu ile kaydedilen anlarda müdürün, 'Siz para değil başka bir şey istiyorsunuz' sözlerini onayladığı da duyuldu.
Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından belediye başkanı imzalı bir açıklama yayınlandı ve yaşananlara ‘iddia’ denildi. Açıklamanın devamında Yapı Kontrol Müdürü olan N.A ile belediyenin ilişiğinin kesildiği de belirtildi.
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