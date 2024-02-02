Binasını Yıkmama Karşısında Bir Kadına ‘Cinsel İlişki’ Teklifi Yapan Yapı Kontrol Müdürü Görevden Alındı

Antalya'da AK Partili Aksu Belediyesi’nde Yapı Kontrol Müdürü olan N.A, bina sahibi bir kadın kadına, binasını yıkmama karşılığında cinsel ilişki teklifinde bulundu. Olay yaratan teklif görüntüleri ortaya çıkan N.A. görevden alındı.