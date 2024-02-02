Gezi Parkı Olaylarına Damga Vuran İsimlerden 'Palalı Sabri' Uğradığı Saldırı Sonucu Öldürüldü
Gezi Parkı Olaylarına Damga Vuran İsimlerden 'Palalı Sabri' Uğradığı Saldırı Sonucu Öldürüldü
Gezi Parkı olayları sırasında elinde pala ile eylemcileri kovalayan ve bu nedenle 'Palalı Sabri' olarak anılmaya başlanan Sabri Çelebi'nin yargılandığı fuhuş çetesi davasında, tutuklu sanıklar tahliye edilmişti.
İstanbul Havadis’in haberine göre; Sabri Çelebi, Beyoğlu Talimhane’de uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.
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Gezi olaylarında göstericileri pala ile kovalayan bu nedenle "Palalı Sabri" adıyla tanınan Sabri Çelebi, Beyoğlu Talimhane’de gece saatlerinde silahlı saldırıya uğradı.
Ağır yaralanan Çelebi hastaneye kaldırıldı. Çelebi hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
"Palalı Sabri'" adıyla tanınan Sabri Çelebi'nin kurduğu suç örgütüyle kadınları gece kulüplerinde çalıştırarak fuhuşa zorladığı iddiasıyla dava açılmıştı.
Hakkında kadınları zorla fuhuşa sürüklediği gerekçesiyle 248 yıla kadar hapis cezası talep edilen Çelebi, 6 ay önce beraat etmişti.
Gezi Parkı olaylarında eylemcilere palayla saldırdığı gerekçesiyle Sabri Çelebi'nin de aralarında bulunduğu 4 sanık, İstanbul 53. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanmıştı.
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11 Mayıs 2017'de yapılan karar duruşmasında biri polis memuru 4 kişiye karşı "silah sayılabilecek kesici aletle kasten yaralama" suçundan 3 yıl hapse mahkum edilen Sabri Çelebi, bir kadını zırhla yaraladığı gerekçesiyle de 9 bin lira adli para cezasına çarptırılmıştı.
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