Gezi Parkı Olaylarına Damga Vuran İsimlerden 'Palalı Sabri' Uğradığı Saldırı Sonucu Öldürüldü

Gezi Parkı olayları sırasında elinde pala ile eylemcileri kovalayan ve bu nedenle 'Palalı Sabri' olarak anılmaya başlanan Sabri Çelebi'nin yargılandığı fuhuş çetesi davasında, tutuklu sanıklar tahliye edilmişti.

İstanbul Havadis’in haberine göre; Sabri Çelebi, Beyoğlu Talimhane’de uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.