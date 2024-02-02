Herkesin Kanının Donduran Taksici Oğuz Erge Cinayeti Gündeme Damgasını Vurdu: Sosyal Medyada Lanet Yağdı!
Herkesin Kanının Donduran Taksici Oğuz Erge Cinayeti Gündeme Damgasını Vurdu: Sosyal Medyada Lanet Yağdı!
Türkiye, 'üşümesin diye' arabasına aldığı 'yolcu' tarafından öldürülen taksici Oğuz Erge'ye ağlıyor. Yaşanan kan dondurucu cinayetin görüntülerinin de sosyal medyaya düşmesinden sonra tepkiler çığ gibi büyüdü.
İşte Türkiye gündemine damgasını vuran takcisi Oğuz Erge cinayetine verilen tepkilerden bazıları:
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Türkiye gündemine damga vuran, hepimizin kanını donduran olay dün İzmir’de meydana geldi.
Gaziemir ilçesinde taksi şoförlüğü yapan Oğuz Erge (44), Buca ilçesinde maskeli bir yolcuyu aldıktan sonra aracını hareket ettirdi. Taksi şoförünü bir süre yanlış adreste gezdiren yolcu, daha sonra istediği adrese geldiğini söylerek "Borcumuz ne kadar?" dedi.
"221 lira kardeş" cevabını alan saldırgan, cebinden para çıkarır gibi yaparak şoföre 3 el ateş etti. Taksi şoförü acı içinde yan koltuğa devrilirken, saldırgan yaklaşık 10 dakika boyunca araç içerisinde bir şeyler aradı.
Araç içi kamerasına yaralı şoföre tokat attığı da görülen saldırganın "Bazı insanlara güvenmeyeceksin" dediği de duyuldu. Aracı aradıktan sonra bir süre dışarıda bekleyen saldırgan, daha sonra olay yerinden ayrıldı. Polis ekipleri kaçan zanlıyı yakalayarak gözaltına aldı. Delil Aysal (19) isimli zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Saldırganın, taksiciyi vurma anının görüntüleri de sosyal medyaya düştü, izleyenlerin adeta kanı dondu. Gündeme oturan skandal olay hakkında sosyal medyada da binlerce yorum yapıldı. İşte onlardan bazıları:
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