Herkesin Kanının Donduran Taksici Oğuz Erge Cinayeti Gündeme Damgasını Vurdu: Sosyal Medyada Lanet Yağdı!

Türkiye, 'üşümesin diye' arabasına aldığı 'yolcu' tarafından öldürülen taksici Oğuz Erge'ye ağlıyor. Yaşanan kan dondurucu cinayetin görüntülerinin de sosyal medyaya düşmesinden sonra tepkiler çığ gibi büyüdü.

İşte Türkiye gündemine damgasını vuran takcisi Oğuz Erge cinayetine verilen tepkilerden bazıları: