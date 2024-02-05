Merve Boluğur'un 'Müziğe Geri Dönüyorum' Açıklamasına 'Müziğin Bundan Haberi Var mı?' Yorumları Geldi
Merve Boluğur'un 'Müziğe Geri Dönüyorum' Açıklamasına 'Müziğin Bundan Haberi Var mı?' Yorumları Geldi
Sosyal medya paylaşımları, açıklamaları ve aşk hayatındaki gelişmelerle sık sık gündeme gelen ve adından söz ettiren Merve Boluğur, uzun süredir herhangi bir projede yer almıyordu. Geçtiğimiz yıl şarkı çıkaran Boluğur müzik kariyerine kaldığı yerden devam edeceğini açıkladı.
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Oyunculuk kariyeriyle hayatımıza giren ancak uzun zamandır herhangi bir projede yer almayan Merve Boluğur, son dönemde şarkıcılığa adım atmıştı.
Sosyal medya paylaşımlarıyla, açıklamalarıyla ve aşk hayatındaki gelişmelerle sık sık gündeme gelen ve adından söz ettiren Merve Boluğur, geçtiğimiz yıl ilk şarkısını yayınlamıştı.
Merve Boluğur, sözlerini kendisinin yazdığı, aranjesini Mert Aydın''ın yaptığı yeni şarkısıyla epey eleştiri almıştı.
İlk şarkısını yayınlamasının ardından ara verdiğini duyuran Merve Boluğur şimdi ise müziğe geri döndüğünü ve kariyerine şarkıcılıktan devam edeceğini açıkladı.
“Müzik yapmak istiyorum, elektro soundlarla şarkılar yapacağım, görüşmelerim sürüyor” dedi.
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Sosyal medyadan gelen yorumlar:
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