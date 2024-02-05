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Berkay Son Dönemde Erkek Meslektaşlarının Estetik Yaptırması Hakkında Konuştu!

Berkay Son Dönemde Erkek Meslektaşlarının Estetik Yaptırması Hakkında Konuştu!

masumiyet müzesi
masumiyet müzesi - Onedio Üyesi
05.02.2024 - 13:18

Ünlü şarkıcı Berkay, son dönemde estetik yaptırarak magazinin gündemine oturan erkek ünlülerle ilgili açıklama yaptı.

Gelin Berkay'ın açıklamalarına birlikte bakalım. 👇

Kaynak: https://www.sabah.com.tr/galeri/magaz...
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Müzik dünyasının önde gelen isimlerinden Rafet El Roman, Mustafa Sandal, Gökhan Özen son dönemde yüzündeki değişimle oldukça fazla konuşulan ünlülerden oldu.

Müzik dünyasının önde gelen isimlerinden Rafet El Roman, Mustafa Sandal, Gökhan Özen son dönemde yüzündeki değişimle oldukça fazla konuşulan ünlülerden oldu.

Erkeklerin estetik furyasına katılmayan şarkıcı Berkay'dan bu konu hakkında bir açıklama geldi.

Erkeklerin estetik furyasına katılmayan şarkıcı Berkay'dan bu konu hakkında bir açıklama geldi.

Sabah Gazetesi'nin Günaydın ekinden Evren Abdullahoğlu'nun haberine göre; önceki gece Maslak'ta yer alan bir mekanda sahne alan Berkay konser öncesi gazeteciler ile sohbet ederek soruları cevapladı.

Sabah Gazetesi'nin Günaydın ekinden Evren Abdullahoğlu'nun haberine göre; önceki gece Maslak'ta yer alan bir mekanda sahne alan Berkay konser öncesi gazeteciler ile sohbet ederek soruları cevapladı.

Erkek meslektaşlarının yaptırdığı estetik operasyonlar hakkında şöyle yorum yaptı: "Ben estetik yaptıramıyorum çünkü iğneden korkuyorum.

Erkek meslektaşlarının yaptırdığı estetik operasyonlar hakkında şöyle yorum yaptı: "Ben estetik yaptıramıyorum çünkü iğneden korkuyorum.

"Götürdüler birkaç kere ama benlik değil, yaptıramadım. İşin içinde iğne ve kesilme durumu yoksa olabilir. Ama zaten yaş almaktan keyif alan birisiyim." dedi.

"Götürdüler birkaç kere ama benlik değil, yaptıramadım. İşin içinde iğne ve kesilme durumu yoksa olabilir. Ama zaten yaş almaktan keyif alan birisiyim." dedi.
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Berkay'ın bu açıklamaları hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.👇

Berkay'ın bu açıklamaları hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.👇

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