16 Haziran Pazartesi Türkiye Gündeminde Neler Vardı?
Türkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor.
Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık.
İşte gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikler...
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İsrail'in, İran'dan gelen balistik füze ve insansız hava aracı saldırılarına karşı uluslararası destek talep ettiği bildirildi
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Gazze’de yaşananlar dünyayı sarsmaya devam ediyor.
İran ile İsrail arasından 13 Haziran’dan bu yana devam eden savaş petrol fiyatlarını adeta uçurdu.
Fenerbahçe’de transfer çalışmaları hız kazandı.
Kanal D ekranlarında yayınlanan Eşref Rüya dizisiyle ortalığı kasıp kavuran Çağatay Ulusoy yine son dönemlerin en popüler isimlerinden oldu.
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Tatil beldelerindeki eğlence mekanlarında masaların üstünde, barın üstünde ya da kapıda 'müşteriyi içeri çekmek için' ilginç hareketler yaparak 'dans ettiğini sanan' erkekler gördünüz mü?
@hallolitameltem adlı Instagram hesabından içerikler üreten Meltem adlı kadın, Almanya’ya dair paylaşımlarıyla sık sık keşfette izleyiciyle buluşuyor.
Survivor 2025 nefes kesen muhteşem bir finalle birlikte sona erdi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu katıldığı bir panelde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve ailesini tehdit niteliğindeki sözleri iddiasıyla 7 yıl 4 aya kadar hapis cezası talebiyle yargılandığı davanın görülmesine 2'inci celsesinin görülmesine başlandı.
Testo Taylan son zamanlarda internetin kıyısında köşesinde kalmış figürlere yaptığı ev ziyaretleriyle yüksek izlenmelere ulaştı.
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Yılın flaş transferlerinden biri Leroy Sane - Galatasaray anlaşmasıydı.
Magazinin en çok konuşulan çiftlerinden Nazlı ve Hacı Sabancı, bir süredir “Uzay krizi”yle gündemden düşmüyordu.
Influencer Nihan Çumralıgil, Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği Başkanının geçen seneye ait bir konuşmasını ele alarak gündeme geldi.
LGS'de iki oturum arası 45 dakikalık mola uygulaması merak ediliyordu.
Son dönemlerde ne zaman yeni bir dizi ya da film dense akıllara gelen Farah Zeynep Abdullah uzun zamandır herhangi bir projede yer almıyor.
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Olay, Kartal'daki bir alışveriş merkezinin kadınlar tuvaletinde geçtiğimiz gün meydana geldi.
Son günlerde sosyal medyada yer alan bir konu var: Marmaris'teki turistik işletmelerde erkeklerin yaptıkları danslar.
İktisatçı Mahfi Eğilmez, kendi internet sitesinde tüketim alışkanlıklarını anlattı.
2025 Dünya Şampiyonası hedefi doğrultusunda milli sezonu açan A Milli Kadın Voleybol Takımımız, ilk ciddi sınavını 2025 Milletler Ligi'nde veriyor.
Asgari ücrete ara zam yapılıp yapılmayacağı gündemdeki yerini koruyor.
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İsrail ile İran arasında yaşanan saldırılar karşılıklı şekilde devam ediyor.
Yalnızca iki ay önce sosyal medya fenomeni Selin Yağcıoğlu ile 2 yıllık aşkını noktalayan Vakko veliahtı Allan Hakko'nun genç bir oyuncu ile beraber olduğu iddia edilmişti.
Nisan ayında hava sıcaklıklarının hızla düşmesi sonrasında zirai don yaşanmış ve birçok ilde ürünler zarar görmüştü.
Usta sanatçı Barış Manço'nun kız kardeşi İnci Manço İlbay'ın 80 yaşında geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybettiği öğrenildi.
Survivor'da 2025 sezonu sona erdi.
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Geçtiğimiz günlerde kendi isteğiyle psikiyatrik kliniğe yatan ve tedavi sürecini sosyal medya hesabından paylaşan sosyal medya fenomeni Dilan Polat'ın Alper isimli özel koruması, Polat'ın yattığı hastanenin önünde vuruldu.
Orta Doğu’da İran ile İsrail arasında yaşanan savaş devam ederken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün düzenlenen Kabine toplantısı sonrasında savaşa dair değerlendirmede bulundu.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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