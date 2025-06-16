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16 Haziran Pazartesi Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

16 Haziran Pazartesi Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
16.06.2025 - 21:07

Türkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor.

Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık.

İşte gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikler...

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İsrail'in, İran'dan gelen balistik füze ve insansız hava aracı saldırılarına karşı uluslararası destek talep ettiği bildirildi

İsrail'in, İran'dan gelen balistik füze ve insansız hava aracı saldırılarına karşı uluslararası destek talep ettiği bildirildi

İsrail devlet televizyonunda yer alan haberlerde İngiltere'nin bu talebe olumlu yanıt vererek destek sunduğu ifade edilen haberde, Fransa'nın henüz karar vermekte tereddüt ettiği aktarıldı.

Gazze’de yaşananlar dünyayı sarsmaya devam ediyor.

Gazze’de yaşananlar dünyayı sarsmaya devam ediyor.

Ne yazık ki çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Özellikle çocukların hayattan kopuşuna, ailelerinden ayrılışına, yaşadıkları korkuya yürek dayanmıyor. İngiliz bir adamın Gazzeli çocuklar için ağlayarak askerlere yalvardığı anlar sosyal medyada paylaşıldı. Adamın yardım edebilmek için gösterdiği çaba ortadaydı.

İran ile İsrail arasından 13 Haziran’dan bu yana devam eden savaş petrol fiyatlarını adeta uçurdu.

İran ile İsrail arasından 13 Haziran’dan bu yana devam eden savaş petrol fiyatlarını adeta uçurdu.

Petrol fiyatlarındaki sert yükseliş akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansımaya devam ediyor. Türkiye Gazetesi’nde yer alan habere göre; akaryakıt fiyatlarına bir zam daha geliyor. Bu gece yarısı itibarıyla motorinin litresine büyük bir zam gelecek, ve litresi 50 TL’yi geçecek.

Fenerbahçe’de transfer çalışmaları hız kazandı.

Fenerbahçe’de transfer çalışmaları hız kazandı.

Teknik direktör Jose Mourinho, takımı güçlendirmek adına kapsamlı bir rapor hazırladı. Tecrübeli çalıştırıcının listesinde üç kritik bölge için belirlediği isimler öne çıkıyor. Sarı-lacivertliler, bu doğrultuda temaslarını derinleştirerek somut adımlar atmaya hazırlanıyor.

Kanal D ekranlarında yayınlanan Eşref Rüya dizisiyle ortalığı kasıp kavuran Çağatay Ulusoy yine son dönemlerin en popüler isimlerinden oldu.

Kanal D ekranlarında yayınlanan Eşref Rüya dizisiyle ortalığı kasıp kavuran Çağatay Ulusoy yine son dönemlerin en popüler isimlerinden oldu.

Demet Özdemir'le başrolü paylaşan ünlü oyuncu bu kez yepyeni bir proje haberiyle gündeme geldi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Çağatay Ulusoy 'Uykusuz Adam' adlı yeni bir filmle anlaşma imzaladı. Yeni film için yine Ulusoy'un seçildiğini gören kullanıcılar da tepkisiz.

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Tatil beldelerindeki eğlence mekanlarında masaların üstünde, barın üstünde ya da kapıda 'müşteriyi içeri çekmek için' ilginç hareketler yaparak 'dans ettiğini sanan' erkekler gördünüz mü?

Tatil beldelerindeki eğlence mekanlarında masaların üstünde, barın üstünde ya da kapıda 'müşteriyi içeri çekmek için' ilginç hareketler yaparak 'dans ettiğini sanan' erkekler gördünüz mü?

Aslında yıllardır görüyor, yıllardır şahit oluyoruz ama bu sene yabancı turistlerin de 'rahatsız' olduklarını gösteren paylaşımlar ile daha fazla gündem oldular. Peki bu adamlar ne yapıyor? Gerçekten bu ilginç figürlerin sergilendiği 'eğlence' mekanlarında insanlar eğleniyor mu? Sosyal medyada bu dansların tek amacının 'yabancı turistleri tavlamak' olduğu iddia edilse de yıllardır değişmeyen bu 'sıra dışı' figürlü danslar yine gündemde.

@hallolitameltem adlı Instagram hesabından içerikler üreten Meltem adlı kadın, Almanya’ya dair paylaşımlarıyla sık sık keşfette izleyiciyle buluşuyor.

@hallolitameltem adlı Instagram hesabından içerikler üreten Meltem adlı kadın, Almanya’ya dair paylaşımlarıyla sık sık keşfette izleyiciyle buluşuyor.

Şimdiyse Türkiye’de özel sektörde çalışmış olmanın izlerini hala taşıdığına dair bir olay anlattı. Sektörün getirisi olarak hasta olunca kanıtlama gereği duymaktan söz etmişti. Ancak işler Almanya’da böyle yürümüyor, söze güven öncelikli oluyordu.

Survivor 2025 nefes kesen muhteşem bir finalle birlikte sona erdi.

Survivor 2025 nefes kesen muhteşem bir finalle birlikte sona erdi.

Her anı ayrı bir olay olan Survivor finaline şampiyonluktan öte kavgalar ve gerginlikler damga vurdu. Batuhan Karacaya'nın göze battığı gecede bu kez de Adem Kılıçcı ve Volkan Çetinkaya'nın aileleri arasında tartışma yaşandığı ortaya çıktı!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu katıldığı bir panelde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve ailesini tehdit niteliğindeki sözleri iddiasıyla 7 yıl 4 aya kadar hapis cezası talebiyle yargılandığı davanın görülmesine 2'inci celsesinin görülmesine başlandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu katıldığı bir panelde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve ailesini tehdit niteliğindeki sözleri iddiasıyla 7 yıl 4 aya kadar hapis cezası talebiyle yargılandığı davanın görülmesine 2'inci celsesinin görülmesine başlandı.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'de görülen duruşmaya 'yolsuzluk' soruşturmasında tutuklanan Ekrem İmamoğlu ile tarafların avukatları hazır bulundu. Salon girişinde izdiham yaşandı. 

Ekrem İmamoğlu için hapis cezasının dışında Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğinden veya devlet, il, belediye, köy veya bunların denetim ve gözetimi altında bulunan kurum ve kuruluşlarca verilen, atamaya veya seçime tabi bütün memuriyet ve hizmetlerde istihdam edilmekten yoksun bırakılır maddesinin uygulanması da talep edildi.

Duruşma 16 Temmuz'a ertelendi.

Testo Taylan son zamanlarda internetin kıyısında köşesinde kalmış figürlere yaptığı ev ziyaretleriyle yüksek izlenmelere ulaştı.

Testo Taylan son zamanlarda internetin kıyısında köşesinde kalmış figürlere yaptığı ev ziyaretleriyle yüksek izlenmelere ulaştı.

Fenerbahçe aşkıyla bilinen Kadıköy Boğası ile çektiği ilk video büyük ilgi görünce ikinci video da geldi. Testo Taylan engelli olan Kadıköy Boğası'nın teknede altına kaçırdığı bölümleri kesmedi. Bu nedenle ünlü YouTuber sosyal medyada eleştirilere maruz kaldı.

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Yılın flaş transferlerinden biri Leroy Sane - Galatasaray anlaşmasıydı.

Yılın flaş transferlerinden biri Leroy Sane - Galatasaray anlaşmasıydı.

Sane, İstanbul'a gelerek Galatasaray'la anlaşmaya vardı ancak hemen Bayern'in kampına geri döndü. Dün Bayern'in oynadığı Auckland maçında da yedek kulübesindeydi. Alman gazetesi Bild, bu fotoğrafa anlam veremedi ve sayfalarına taşıdı.

Magazinin en çok konuşulan çiftlerinden Nazlı ve Hacı Sabancı, bir süredir “Uzay krizi”yle gündemden düşmüyordu.

Magazinin en çok konuşulan çiftlerinden Nazlı ve Hacı Sabancı, bir süredir “Uzay krizi”yle gündemden düşmüyordu.

F.D. isimli bir kadının açtığı babalık davasıyla Hacı Sabancı’nın bir oğlu daha olduğu ortaya çıkmıştı. Babalık davası sonuçlandıktan sonra Nazlı Sabancı “mutluyuz” temalı paylaşımlara hız verdi. Geçtiğimiz günlerde İskoçya tatiline çıkan çift, bu kez de Babalar Günü paylaşımıyla dikkat çekti.

Influencer Nihan Çumralıgil, Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği Başkanının geçen seneye ait bir konuşmasını ele alarak gündeme geldi.

Influencer Nihan Çumralıgil, Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği Başkanının geçen seneye ait bir konuşmasını ele alarak gündeme geldi.

TURYİD Başkanı, lüks restoranlar için, “Eskiden 100 dolara yenem yemeğin bugün 300 dolar olması lazım” demişti. Nihan Çumralıgil ise dünyadaki en iyi restoranlarla bir fiyat kıyaslaması yaptı.

LGS'de iki oturum arası 45 dakikalık mola uygulaması merak ediliyordu.

LGS'de iki oturum arası 45 dakikalık mola uygulaması merak ediliyordu.

İlk oturum 9.30'da başladı ve Türkçe, TC. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı dil bölümlerinden sorular yanıtlandı. 45 dakikalık molanın ardından öğrenciler ikinci oturumda Matematik ve Fen soruları çözüldü. Ancak ortaya çıkan görüntüler ve öğrencilerin ruh halleri uygulamaya tepkileri de beraberinde getirdi.

Son dönemlerde ne zaman yeni bir dizi ya da film dense akıllara gelen Farah Zeynep Abdullah uzun zamandır herhangi bir projede yer almıyor.

Son dönemlerde ne zaman yeni bir dizi ya da film dense akıllara gelen Farah Zeynep Abdullah uzun zamandır herhangi bir projede yer almıyor.

Ekranlarda göremesek de sosyal medyada sıkça karşımıza çıkan ünlü oyuncu bu sefer de anne ve babasıyla yaptığı soru-cevapla öne çıktı. Abdullah, ailesine rol aldığı yapımlardan hangilerini sevip hangilerini sevmediklerini sordu.

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Olay, Kartal'daki bir alışveriş merkezinin kadınlar tuvaletinde geçtiğimiz gün meydana geldi.

Olay, Kartal'daki bir alışveriş merkezinin kadınlar tuvaletinde geçtiğimiz gün meydana geldi.

Kartal'da bir alışveriş merkezinde, kadınların uygunsuz görüntülerini çekmek için girdiği kadınlar tuvaletinde suçüstü yakalanan şahıs, kendini 'yanlışlıkla girdim' diyerek savundu.

Son günlerde sosyal medyada yer alan bir konu var: Marmaris'teki turistik işletmelerde erkeklerin yaptıkları danslar.

Son günlerde sosyal medyada yer alan bir konu var: Marmaris'teki turistik işletmelerde erkeklerin yaptıkları danslar.

Tacize kadar giden bu danslar sebebiyle bugün 14 işletme kapatıldı. Ancak gelen görüntülerin ardı arkası kesilmiyor. İşte en son düşen o garip dans videosu!

İktisatçı Mahfi Eğilmez, kendi internet sitesinde tüketim alışkanlıklarını anlattı.

İktisatçı Mahfi Eğilmez, kendi internet sitesinde tüketim alışkanlıklarını anlattı.

Eğilmez tüketimin, 'ihtiyaçları karşılamak, arada bir ihtiyaçtan ötesini karşılamak, gösteriş yapmak' olarak üç şekilde yapıldığını yazdı. 'Düşük gelirliler neden lüks alır?' sorusunun yanıtını veren Mahfi Eğilmez, 'Yüksek geliri olanların bu tür pahalı tüketim ürünlerine yönelmeleri bir dereceye kadar anlaşılabilir bir yaklaşımdır. Buna karşılık birçok insan yeterince parası olmasa da kredi kullanarak, borç alarak bu tür ürünleri almaya yönelebiliyor' dedi.

2025 Dünya Şampiyonası hedefi doğrultusunda milli sezonu açan A Milli Kadın Voleybol Takımımız, ilk ciddi sınavını 2025 Milletler Ligi'nde veriyor.

2025 Dünya Şampiyonası hedefi doğrultusunda milli sezonu açan A Milli Kadın Voleybol Takımımız, ilk ciddi sınavını 2025 Milletler Ligi'nde veriyor.

Filenin Sultanları, organizasyonun ikinci hafta karşılaşmalarını İstanbul’da, Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynayacak. Seyirci desteğini arkasına alarak galibiyet serisini sürdürmek isteyen Milli Takım, hem Dünya Şampiyonası hem de Milletler Ligi için önemli bir sınav verecek. İstanbul etabında alınacak sonuçlar, turnuvanın kalan bölümleri için de moral olacak.

Asgari ücrete ara zam yapılıp yapılmayacağı gündemdeki yerini koruyor.

Asgari ücrete ara zam yapılıp yapılmayacağı gündemdeki yerini koruyor.

AKP Grup Başkanvekili Abdullah Güler, Meclis’te asgari ücret zammı için gazetecilere yaptığı açıklamada, “Geçen hafta da söyledim, hemen bazı arkadaşlarımız ‘yok’ dedi, her şeyin bir zamanı var arkadaşlar.” ifadelerini kullandı.

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İsrail ile İran arasında yaşanan saldırılar karşılıklı şekilde devam ediyor.

İsrail ile İran arasında yaşanan saldırılar karşılıklı şekilde devam ediyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Tahran hava sahasında kontrol sağladıklarını açıklamış ve İran vatandaşlarına “Tahran’ı boşaltın” çağrısında bulunmuştu.

Netanyahu’nun bu açıklaması sonrasında İran’ın başkenti Tahran’da patlama sesleri yükseldi. İsrail’in, Tahran’daki stratejik önemdeki bir askeri tesisi vurduğu iddia edildi.

İsrail, İran Devlet Televizyonu binasını da hedef aldı.

Yalnızca iki ay önce sosyal medya fenomeni Selin Yağcıoğlu ile 2 yıllık aşkını noktalayan Vakko veliahtı Allan Hakko'nun genç bir oyuncu ile beraber olduğu iddia edilmişti.

Yalnızca iki ay önce sosyal medya fenomeni Selin Yağcıoğlu ile 2 yıllık aşkını noktalayan Vakko veliahtı Allan Hakko'nun genç bir oyuncu ile beraber olduğu iddia edilmişti.

Patronlar Dünyası'nın 'Pelin' iddiası doğru çıktı. Allan Hakko, yeni oyuncu sevgilisiyle gecelerde yakalandı.

Nisan ayında hava sıcaklıklarının hızla düşmesi sonrasında zirai don yaşanmış ve birçok ilde ürünler zarar görmüştü.

Nisan ayında hava sıcaklıklarının hızla düşmesi sonrasında zirai don yaşanmış ve birçok ilde ürünler zarar görmüştü.

Başta Karadeniz Bölgesi’nde fındık üreticileri, Malatya’daki kayısı ürütecileri olmak üzere birçok çiftçinin malı don sebebiyle tarlada kalmıştı.

Yaşanan zirai don nedeniyle özellikle yaz aylarında tüketilen meyve fiyatlarının da yükseldiği görülmüştü.

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Malatya’da yaptığı açıklamada zira don felaketini toplumda artan zinaya bağladı.

Usta sanatçı Barış Manço'nun kız kardeşi İnci Manço İlbay'ın 80 yaşında geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybettiği öğrenildi.

Usta sanatçı Barış Manço'nun kız kardeşi İnci Manço İlbay'ın 80 yaşında geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybettiği öğrenildi.

Vefat haberini Barış Manço'nun eski eşi Lale Manço Ahıskalı duyurdu.

Survivor'da 2025 sezonu sona erdi.

Survivor'da 2025 sezonu sona erdi.

Batuhan Karacakaya ve Adem Kılıççı'nın şampiyonluk için yarıştığı büyük finalde kazanan Adem Kılıççı oldu. Pek çok iddianın ortaya atıldığı, kaosların yaşandığı Survivor'ı şampiyonlukla taçlandıran Adem Kılıççı'dan ilk paylaşım geldi.

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Geçtiğimiz günlerde kendi isteğiyle psikiyatrik kliniğe yatan ve tedavi sürecini sosyal medya hesabından paylaşan sosyal medya fenomeni Dilan Polat'ın Alper isimli özel koruması, Polat'ın yattığı hastanenin önünde vuruldu.

Geçtiğimiz günlerde kendi isteğiyle psikiyatrik kliniğe yatan ve tedavi sürecini sosyal medya hesabından paylaşan sosyal medya fenomeni Dilan Polat'ın Alper isimli özel koruması, Polat'ın yattığı hastanenin önünde vuruldu.

Silahlı saldırı sonrası Dilan Polat isyan ederken, polis soruşturma başlattı.

Orta Doğu’da İran ile İsrail arasında yaşanan savaş devam ederken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün düzenlenen Kabine toplantısı sonrasında savaşa dair değerlendirmede bulundu.

Orta Doğu’da İran ile İsrail arasında yaşanan savaş devam ederken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün düzenlenen Kabine toplantısı sonrasında savaşa dair değerlendirmede bulundu.

Sorunun çözümünün diplomasi ve diyalogla mümkün olduğuna inandığını söyleyen Cumhurbaşkanı, askeri envanterde de artışa gideceklerini ifade etti.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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