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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Listesi Belli Oldu

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Listesi Belli Oldu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
16.06.2025 - 10:15

Fenerbahçe’de transfer çalışmaları hız kazandı. Teknik direktör Jose Mourinho, takımı güçlendirmek adına kapsamlı bir rapor hazırladı. Tecrübeli çalıştırıcının listesinde üç kritik bölge için belirlediği isimler öne çıkıyor. Sarı-lacivertliler, bu doğrultuda temaslarını derinleştirerek somut adımlar atmaya hazırlanıyor.

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Jose Mourinho yeni sezona hatasız başlamak istiyor.

Jose Mourinho yeni sezona hatasız başlamak istiyor.

Sezonu Galatasaray'ın ardından ikinci tamamlayan Fenerbahçe, gelecek sezon hatasız bir kadro kurmak için kolları sıvadı. Futbol yapılanmasında değişikliğe giden sarı lacivertliler, Mourinho'nun istediği isimleri kadrosuna katmak için çabalıyor.

Üç yıldıza kanca...

Üç yıldıza kanca...

Jose Mourinho, listesine üç isim ekledi ve bu isimleri bitirmek için Fenerbahçe önemli bir planlama yaptı. Bu isimler taraftar arasında da heyecan yarattı.

Listenin başında Jhon Duran var.

Al-Nassr, ocak ayında 77 milyon Euro’ya transfer ettiği Jhon Duran’ın Suudi Arabistan’a uyum sağlayamaması ve özel hayatındaki sorunlar nedeniyle ayrılık kararı aldığını açıkladı. Kulüp, genç yıldızı kaybetmek istemese de kiralık gönderilmesinin en iyi çözüm olacağı düşünülüyor.

İkinci isim Jonathan David...

İkinci isim Jonathan David...

Fenerbahçe, uzun süredir peşinde olduğu Jonathan David transferinde sona yaklaştı. Avrupa'nın büyük kulüplerinden beklediği teklifleri alamayan Kanadalı golcüye, Sarı-Lacivertliler 9 milyon Euro maaş ve 12 milyon Euro imza parası teklif etti. Bu cazip teklifin ardından David’in Fenerbahçe’ye sıcak baktığı belirtilirken, kulüp oyuncu ve menajerinden kısa sürede yanıt bekliyor. Transferin bu hafta netleşmesi bekleniyor.

Son isim Evann Guessand oldu.

Son isim Evann Guessand oldu.

Fenerbahçe, forvet arayışında listeye sürpriz bir isim olan Evann Guessand’ı da ekledi. Nice’te başarılı bir sezon geçiren 23 yaşındaki oyuncu, 12 gol ve 9 asistle dikkat çekti. Sarı-Lacivertliler resmi teklif yaparken, Tottenham, Aston Villa ve diğer İngiliz kulüpleri de devrede. Nice, Guessand için 30 milyon Euro isterken, Fenerbahçe bu bedeli düşürüp taksitli ödeme planı üzerinde çalışıyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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