Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Listesi Belli Oldu
Fenerbahçe’de transfer çalışmaları hız kazandı. Teknik direktör Jose Mourinho, takımı güçlendirmek adına kapsamlı bir rapor hazırladı. Tecrübeli çalıştırıcının listesinde üç kritik bölge için belirlediği isimler öne çıkıyor. Sarı-lacivertliler, bu doğrultuda temaslarını derinleştirerek somut adımlar atmaya hazırlanıyor.
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Jose Mourinho yeni sezona hatasız başlamak istiyor.
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Üç yıldıza kanca...
İkinci isim Jonathan David...
Son isim Evann Guessand oldu.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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