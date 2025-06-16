Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Listesi Belli Oldu

Jose Mourinho, listesine üç isim ekledi ve bu isimleri bitirmek için Fenerbahçe önemli bir planlama yaptı. Bu isimler taraftar arasında da heyecan yarattı.

Listenin başında Jhon Duran var.

Al-Nassr, ocak ayında 77 milyon Euro’ya transfer ettiği Jhon Duran’ın Suudi Arabistan’a uyum sağlayamaması ve özel hayatındaki sorunlar nedeniyle ayrılık kararı aldığını açıkladı. Kulüp, genç yıldızı kaybetmek istemese de kiralık gönderilmesinin en iyi çözüm olacağı düşünülüyor.