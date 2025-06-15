Hakan Çalhanoğlu'nun Babası Oğlunu Galatasaray'a Davet Etti

Hakan Çalhanoğlu'nun Galatasaray’a olan ilgisi bir kez daha gündeme geldi. Galatasaray taraftarının da milli yıldıza olan sevgisi artarak devam ediyor. Inter forması giyen tecrübeli oyuncu için bu kez dikkat çeken bir paylaşım babasından geldi. Sosyal medyada yapılan bu paylaşım, transfer söylentilerini 'bir gün' için yeniden alevlendirdi.