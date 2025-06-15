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Hakan Çalhanoğlu'nun Babası Oğlunu Galatasaray'a Davet Etti

Hakan Çalhanoğlu'nun Babası Oğlunu Galatasaray'a Davet Etti

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
15.06.2025 - 23:21

Hakan Çalhanoğlu'nun Galatasaray’a olan ilgisi bir kez daha gündeme geldi. Galatasaray taraftarının da milli yıldıza olan sevgisi artarak devam ediyor. Inter forması giyen tecrübeli oyuncu için bu kez dikkat çeken bir paylaşım babasından geldi. Sosyal medyada yapılan bu paylaşım, transfer söylentilerini 'bir gün' için yeniden alevlendirdi.

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Hakan Çalhanoğlu'nun Galatasaray taraftarlığını herkes biliyor.

Hakan Çalhanoğlu'nun Galatasaray taraftarlığını herkes biliyor.

Milli takım kaptanı Hakan'ın çocukluk aşkının Galatasaray olduğu sır değil. Tecrübeli oyuncunun bir gün Galatasaray'da oynama hayali ise sık sık gündeme geliyor.

Taraftarın hayali...

Taraftarın hayali...

Galatasaray taraftarı da milli oyuncuyu bir gün Galatasaray formasıyla görmenin hayalini kurarken, bu birliktelik zaman zaman ihtimal olarak transfer sezonlarında konuşuluyor. Bu kez konuyu alevlendiren Hakan'ın babası oldu.

Galatasaray'a davet...

Galatasaray'a davet...

Babası Hüseyin Çalhanoğlu, Instagram'da paylaştığı fotoğraflara, 'İnşallah bir gün Galatasaray'ımıza gelirsin.' notu paylaşarak taraftarlar arasında heyecan yarattı.

Serhat Akın'dan transfer iddiası...

Serhat Akın'dan transfer iddiası...

Serhat Akın, Hakan Çalhanoğlu ile mesajlaştığını; Hakan'ın kendisine 'Galatasaray beni istiyor, ben de Galatasaray'ı' dediğini söyledi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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