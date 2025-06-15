Hakan Çalhanoğlu'nun Babası Oğlunu Galatasaray'a Davet Etti
Hakan Çalhanoğlu'nun Galatasaray’a olan ilgisi bir kez daha gündeme geldi. Galatasaray taraftarının da milli yıldıza olan sevgisi artarak devam ediyor. Inter forması giyen tecrübeli oyuncu için bu kez dikkat çeken bir paylaşım babasından geldi. Sosyal medyada yapılan bu paylaşım, transfer söylentilerini 'bir gün' için yeniden alevlendirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hakan Çalhanoğlu'nun Galatasaray taraftarlığını herkes biliyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Taraftarın hayali...
Galatasaray'a davet...
Serhat Akın'dan transfer iddiası...
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın