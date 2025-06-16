Filenin Sultanları'nda Yeni Kadro Açıklandı: Alexia Sürprizi Var
2025 Dünya Şampiyonası hedefi doğrultusunda milli sezonu açan A Milli Kadın Voleybol Takımımız, ilk ciddi sınavını 2025 Milletler Ligi'nde veriyor. Filenin Sultanları, organizasyonun ikinci hafta karşılaşmalarını İstanbul’da, Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynayacak. Seyirci desteğini arkasına alarak galibiyet serisini sürdürmek isteyen Milli Takım, hem Dünya Şampiyonası hem de Milletler Ligi için önemli bir sınav verecek. İstanbul etabında alınacak sonuçlar, turnuvanın kalan bölümleri için de moral olacak.
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2.hafta heyecanı başlıyor.
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Kadromuz da belli oldu:
Alexia kontenjana takıldı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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