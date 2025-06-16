Filenin Sultanları'nda Yeni Kadro Açıklandı: Alexia Sürprizi Var

2025 Dünya Şampiyonası hedefi doğrultusunda milli sezonu açan A Milli Kadın Voleybol Takımımız, ilk ciddi sınavını 2025 Milletler Ligi'nde veriyor. Filenin Sultanları, organizasyonun ikinci hafta karşılaşmalarını İstanbul’da, Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynayacak. Seyirci desteğini arkasına alarak galibiyet serisini sürdürmek isteyen Milli Takım, hem Dünya Şampiyonası hem de Milletler Ligi için önemli bir sınav verecek. İstanbul etabında alınacak sonuçlar, turnuvanın kalan bölümleri için de moral olacak.