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Filenin Sultanları'nda Yeni Kadro Açıklandı: Alexia Sürprizi Var

Filenin Sultanları'nda Yeni Kadro Açıklandı: Alexia Sürprizi Var

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
16.06.2025 - 15:47

2025 Dünya Şampiyonası hedefi doğrultusunda milli sezonu açan A Milli Kadın Voleybol Takımımız, ilk ciddi sınavını 2025 Milletler Ligi'nde veriyor. Filenin Sultanları, organizasyonun ikinci hafta karşılaşmalarını İstanbul’da, Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynayacak. Seyirci desteğini arkasına alarak galibiyet serisini sürdürmek isteyen Milli Takım, hem Dünya Şampiyonası hem de Milletler Ligi için önemli bir sınav verecek. İstanbul etabında alınacak sonuçlar, turnuvanın kalan bölümleri için de moral olacak.

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2.hafta heyecanı başlıyor.

2.hafta heyecanı başlıyor.

Filenin Sultanları, Milletler Ligi’nin ikinci haftasında 18-22 Haziran 2025 tarihleri arasında Dominik Cumhuriyeti, Kanada, Güney Kore ve Brezilya takımlarıyla karşı karşıya gelecek.

Kadromuz da belli oldu:

Kadromuz da belli oldu:

Pasörler: Elif - Cansu

Pasör Çaprazı: Vargas

Smaçörler: Hande - Meliha - Yaprak - Ebrar - Saliha

Orta Oyuncular: Deniz - Berka - Aslı - Zehra

Liberolar: Simge - Gizem

Alexia kontenjana takıldı.

Alexia kontenjana takıldı.

Derya Cebecioğlu, Alexia Carutasu, Dilay Özdemir, Eylül Akarçeşme Yatgın, Ayçin Akyol ve Ayşe Çürük, 14 kişilik son kadroda yer almadı. 

İlk hafta, devşirme oyuncu Alexia Carutasu milli takımda forma giyerek dikkat çekici bir performans sergilemişti. Ancak kurallar gereği Melissa Vargas, Alexia Carutasu ve Sinead Jack kısa listede aynı anda bulunamıyor; teknik ekip İstanbul ayağı için Vargas’ı tercih etti.

2 Temmuz'dan sonra listeye kısıtlama olmadan dahil edilebilecekler.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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