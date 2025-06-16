Formula 1 Türkiye'ye Gelecek mi? TOSFED Başkanı Son Durumu Açıkladı

Üçlertoprağı yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi:

'Formula 1’i Türkiye’ye getirmek için çalışmalar sürüyor, biz Tosfed olarak bu sürecin yürütmesini devraldığımızda 2026 takvimi açıklanmıştı. Fakat takvime giren Madrid’in gerekli şartları sağlaması gerekiyor. Madrid’de pist inşası yeni başladı, süreci takipçisiyiz. Pandemi dönemindeki gibi ikame pist değil, kalıcı olarak uzun yıllar boyunca yarışlara ev sahipliği yapmak isteğimizi Formula 1 yönetimine aktardık'