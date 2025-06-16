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Formula 1 Türkiye'ye Gelecek mi? TOSFED Başkanı Son Durumu Açıkladı

Formula 1 Türkiye'ye Gelecek mi? TOSFED Başkanı Son Durumu Açıkladı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
16.06.2025 - 14:20

Formula 1’in yeniden İstanbul’a getirilmesi için yürütülen çalışmalar hız kazandı. Konuyla ilgili son durumu Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Başkanı Eren Üçlertoprağı açıkladı. Uzun süredir gündemde olan projeyle ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. İstanbul’un yeniden takvime girmesi için yürütülen temaslarda kritik bir aşamaya gelindi.

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F1, İstanbulluların doyamadığı bir organizasyon olarak öne çıkıyor.

F1, İstanbulluların doyamadığı bir organizasyon olarak öne çıkıyor.

İstanbul, F1 tarihinde 9 kez bir yarışa ev sahipliği yaptı. Ancak Türkiye'deki F1 hayranları takvimden çıkarılan İstanbul pisti sebebiyle mutsuz ve bir gün tekrar yarışları ülkelerinde takip etmek için gün sayıyor.

Son durum açıklandı.

Son durum açıklandı.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Başkanı Eren Üçlertoprağı, İstanbul Park'ın TOSFED yönetimine geçtiğini açıkladı. Heyecan yaratan bu gelişmenin ardından ilk soruda 'F1 Türkiye'ye gelecek mi?' oldu.

Gözler Madrid'de...

Gözler Madrid'de...

Üçlertoprağı yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi: 

'Formula 1’i Türkiye’ye getirmek için çalışmalar sürüyor, biz Tosfed olarak bu sürecin yürütmesini devraldığımızda 2026 takvimi açıklanmıştı. Fakat takvime giren Madrid’in gerekli şartları sağlaması gerekiyor. Madrid’de pist inşası yeni başladı, süreci takipçisiyiz. Pandemi dönemindeki gibi ikame pist değil, kalıcı olarak uzun yıllar boyunca yarışlara ev sahipliği yapmak isteğimizi Formula 1 yönetimine aktardık'

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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