Formula 1 Türkiye'ye Gelecek mi? TOSFED Başkanı Son Durumu Açıkladı
Formula 1’in yeniden İstanbul’a getirilmesi için yürütülen çalışmalar hız kazandı. Konuyla ilgili son durumu Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Başkanı Eren Üçlertoprağı açıkladı. Uzun süredir gündemde olan projeyle ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. İstanbul’un yeniden takvime girmesi için yürütülen temaslarda kritik bir aşamaya gelindi.
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F1, İstanbulluların doyamadığı bir organizasyon olarak öne çıkıyor.
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Son durum açıklandı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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