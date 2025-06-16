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Beşiktaş Koçu Dusan Alimpijevic, Beşiktaş Gerçeklerini İtiraf Etti

Beşiktaş Koçu Dusan Alimpijevic, Beşiktaş Gerçeklerini İtiraf Etti

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
16.06.2025 - 11:22

Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisinde Beşiktaş, güçlü rakibi Anadolu Efes’i eleyerek finale yükseldi. Siyah-Beyazlılar, bu galibiyetle finalde Fenerbahçe’nin rakibi oldu. Beşiktaş’ta sezonun mimarlarından olan başantrenör Dusan Alimpijevic, Sırbistan basınına önemli açıklamalarda bulundu. Tecrübeli çalıştırıcı, finale giden yolda takımın gösterdiği mücadeleyi değerlendirdi.

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Dusan Alimpijevic'ten final maçı öncesi kritik açıklamalar geldi.

Dusan Alimpijevic'ten final maçı öncesi kritik açıklamalar geldi.

Alimpijevic, rakibi Fenerbahçe ile oynayacakları maç öncesi samimi açıklamalar yaptı:

'Fenerbahçe ile oynadığımız son maç, ne kadar güçlü olduğumuzu gösterdi. Bu bizim için motivasyon. Ama onların 7 gün dinlenmiş, geniş kadroları var. Biz 9 kişiyle oynuyoruz, Kelan Martin uzun süredir yok. Fenerbahçe’nin ciddi avantajı var. Maçlar iki günde bir oynanacak. Bizim kaybedecek bir şeyimiz yok, bu da bizi rahatlatıyor. Yarı finaldeki motivasyonla oynarsak her şey olabilir.'

"Beşiktaş bir futbol kulübü"

"Beşiktaş bir futbol kulübü"

Beşiktaş'ın bir futbol kulübü olduğunu söyleyen Alimpijevic, yaptıklarını bunun üzerinden anlattı. 

Başarılı koç, 'Beşiktaş bir futbol kulübü; önce futbol, sonra 100 koltuk boşluk ve sonra basketbol gelir. Ama bu iki sezonda, 20 milyondan fazla taraftarı olan Beşiktaş’ın salonunu tekrar doldurduk. Basketbol yeniden moda oldu. Biletler 10 dakikada tükeniyor. Salon dolu, atmosfer harika. Bu takım etrafında oluşan ilgi her şeyi anlatıyor. Gurur verici.' dedi.

Taraftara övgü dolu sözler söyledi.

Taraftara övgü dolu sözler söyledi.

Alimpijevic, Beşiktaş taraftarını da unutmadı: 

'Türkiye çok duygusal bir ülke, özellikle spor söz konusu olduğunda. Taraftarlarımız, mücadelenin büyüklüğünü ve karakteri takdir etmeyi biliyor. Elbette herkes şampiyonluk ister ama bu kulüp, bütçe farkını da biliyor. Sahada savaşan, centilmence oynayan takımı alkışlıyorlar. Taraftarla aramdaki bu bağ benim için çok özel. Böyle bir taraftarla çalışmak her şeyi kolaylaştırıyor.'

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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