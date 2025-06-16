Beşiktaş Koçu Dusan Alimpijevic, Beşiktaş Gerçeklerini İtiraf Etti

Alimpijevic, rakibi Fenerbahçe ile oynayacakları maç öncesi samimi açıklamalar yaptı:

'Fenerbahçe ile oynadığımız son maç, ne kadar güçlü olduğumuzu gösterdi. Bu bizim için motivasyon. Ama onların 7 gün dinlenmiş, geniş kadroları var. Biz 9 kişiyle oynuyoruz, Kelan Martin uzun süredir yok. Fenerbahçe’nin ciddi avantajı var. Maçlar iki günde bir oynanacak. Bizim kaybedecek bir şeyimiz yok, bu da bizi rahatlatıyor. Yarı finaldeki motivasyonla oynarsak her şey olabilir.'