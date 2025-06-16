Beşiktaş Koçu Dusan Alimpijevic, Beşiktaş Gerçeklerini İtiraf Etti
Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisinde Beşiktaş, güçlü rakibi Anadolu Efes’i eleyerek finale yükseldi. Siyah-Beyazlılar, bu galibiyetle finalde Fenerbahçe’nin rakibi oldu. Beşiktaş’ta sezonun mimarlarından olan başantrenör Dusan Alimpijevic, Sırbistan basınına önemli açıklamalarda bulundu. Tecrübeli çalıştırıcı, finale giden yolda takımın gösterdiği mücadeleyi değerlendirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dusan Alimpijevic'ten final maçı öncesi kritik açıklamalar geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Beşiktaş bir futbol kulübü"
Taraftara övgü dolu sözler söyledi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın