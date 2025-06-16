Galatasaray Efsanesi Muslera, Fenerbahçe'nin Sahadan Çekildiği Süper Kupa Maçını Anlattı
Süper Kupa finalinde Fenerbahçe’nin sahadan çekilmesi, Türk futbolunda uzun süre gündem olmuştu. Maçın henüz ilk dakikasında Mauro Icardi’nin attığı golle Galatasaray 1-0 öne geçmişti. Karşılaşma bu golün ardından Fenerbahçe’nin sahayı terk etmesiyle sona ermişti. O gecenin en çok konuşulan isimlerinden Fernando Muslera, yaşananlara dair ilk kez yorumda bulundu.
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Fenerbahçe'nin sahayı terk ettiği Süper Kupa maçı büyük tartışmaya neden olmuştu.
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Muslera, o gece yaşananları İcardi üzerinden anlattı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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icardi trabzonspora transfer olsa amma komik olur
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