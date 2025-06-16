onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Galatasaray , Fenerbahçe
Galatasaray Efsanesi Muslera, Fenerbahçe'nin Sahadan Çekildiği Süper Kupa Maçını Anlattı

Galatasaray Efsanesi Muslera, Fenerbahçe'nin Sahadan Çekildiği Süper Kupa Maçını Anlattı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
16.06.2025 - 10:45

Süper Kupa finalinde Fenerbahçe’nin sahadan çekilmesi, Türk futbolunda uzun süre gündem olmuştu. Maçın henüz ilk dakikasında Mauro Icardi’nin attığı golle Galatasaray 1-0 öne geçmişti. Karşılaşma bu golün ardından Fenerbahçe’nin sahayı terk etmesiyle sona ermişti. O gecenin en çok konuşulan isimlerinden Fernando Muslera, yaşananlara dair ilk kez yorumda bulundu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Fenerbahçe'nin sahayı terk ettiği Süper Kupa maçı büyük tartışmaya neden olmuştu.

Fenerbahçe'nin sahayı terk ettiği Süper Kupa maçı büyük tartışmaya neden olmuştu.

Fenerbahçeli futbolcular, topun taça atılacağını bundan sonra sahayı terk edeceklerini söylerken Galatasaray cephesinden bu iddiaya bazı yalanlamalar gelmişti. O geceye dair en net cevap Fernando Muslera'dan geldi.

Muslera, o gece yaşananları İcardi üzerinden anlattı.

Muslera, o gece yaşananları İcardi üzerinden anlattı.

Muslera, çocukları alkışlayacaklarını işi Icardi'nin bozduğunu iddia etti. Muslera, 'Süper Kupa'daki Fenerbahçe maçı çok kötüydü. O maç sadece Icardi oynadı. Sadece 1 dakika oynadı ve gol attı. Biz çocukları alkışlayacaktık ama Icardi çok istedi. ‘Kaç dakika oynarız bilmiyorum ama garanti gol atacağım’ dedi' açıklaması yaptı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
8
5
3
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
futboltopu20

icardi trabzonspora transfer olsa amma komik olur

"Akıllı Sıralama" filtresinde tüm yorumlara ulaşamıyor olabilirsiniz.
Rahatsız edici veya saldırgan yorumlar, "Tarihe Göre" filtresi altında yer almaktadır.