Galatasaray Efsanesi Muslera, Fenerbahçe'nin Sahadan Çekildiği Süper Kupa Maçını Anlattı

Muslera, çocukları alkışlayacaklarını işi Icardi'nin bozduğunu iddia etti. Muslera, 'Süper Kupa'daki Fenerbahçe maçı çok kötüydü. O maç sadece Icardi oynadı. Sadece 1 dakika oynadı ve gol attı. Biz çocukları alkışlayacaktık ama Icardi çok istedi. ‘Kaç dakika oynarız bilmiyorum ama garanti gol atacağım’ dedi' açıklaması yaptı.