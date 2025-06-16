onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Galatasaray
Galatasaray'ın Yeni Transferi Sane'nin Fotoğrafına Bild'den İlginç Yorum

Galatasaray'ın Yeni Transferi Sane'nin Fotoğrafına Bild'den İlginç Yorum

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
16.06.2025 - 12:16

Yılın flaş transferlerinden biri Leroy Sane - Galatasaray anlaşmasıydı. Sane, İstanbul'a gelerek Galatasaray'la anlaşmaya vardı ancak hemen Bayern'in kampına geri döndü. Dün Bayern'in oynadığı Auckland maçında da yedek kulübesindeydi. Alman gazetesi Bild, bu fotoğrafa anlam veremedi ve sayfalarına taşıdı. 

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sane formayı giydi ancak Bayern'e döndü.

Sane formayı giydi ancak Bayern'e döndü.

Bayern ile sözleşmesi 30 Haziran'a kadar süren Sane, resmi sözleşmeyi ancak 1 Temmuz'da imzalayabilecek. Bu nedenle Bayern'in FIFA Kulüpler Dünya Kupası kampına katıldı.

Bu fotoğraf olay oldu...

Bu fotoğraf olay oldu...

Alman gazetesi Bild’in bugünkü manşetinde 'Sane gizemi: Geldi, gördü ve oturdu' başlıklı haberde bu durumu gündeme getirdi. Fotoğrafın anlamsızlığına yorum yaptı.

Kupada forma giyebilir.

Kupada forma giyebilir.

Açılış maçında Auckland City karşısında yedek kulübesinde oturan Sane, sahaya çıkmadı. BILD’e göre, ABD’ye maçtan iki gün önce katılan Sane, teknik direktör Kompany ile özel bir görüşme gerçekleştirdi. Bayern, oyuncunun iki kulüp arasında kalan durumuna saygı gösteriyor ve sözleşme bitene kadar oynama ihtimali bulunuyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
2
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın