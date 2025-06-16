Galatasaray'ın Yeni Transferi Sane'nin Fotoğrafına Bild'den İlginç Yorum

Açılış maçında Auckland City karşısında yedek kulübesinde oturan Sane, sahaya çıkmadı. BILD’e göre, ABD’ye maçtan iki gün önce katılan Sane, teknik direktör Kompany ile özel bir görüşme gerçekleştirdi. Bayern, oyuncunun iki kulüp arasında kalan durumuna saygı gösteriyor ve sözleşme bitene kadar oynama ihtimali bulunuyor.