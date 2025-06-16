Galatasaray'ın Yeni Transferi Sane'nin Fotoğrafına Bild'den İlginç Yorum
Yılın flaş transferlerinden biri Leroy Sane - Galatasaray anlaşmasıydı. Sane, İstanbul'a gelerek Galatasaray'la anlaşmaya vardı ancak hemen Bayern'in kampına geri döndü. Dün Bayern'in oynadığı Auckland maçında da yedek kulübesindeydi. Alman gazetesi Bild, bu fotoğrafa anlam veremedi ve sayfalarına taşıdı.
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Sane formayı giydi ancak Bayern'e döndü.
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Bu fotoğraf olay oldu...
Kupada forma giyebilir.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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