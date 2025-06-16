Bayern Münih'in 10 Gol Attığı Auckland City ile Arasındaki Fark Tartışma Konusu Oldu
Bayern Münih’in Kulüpler Dünya Kupası’nda Auckland City’yi 10-0 mağlup ettiği maçta kaleci Conor Tracey ön plana çıktı. Karşılaşmada 10 gole engel olamayan Tracey, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Mücadelenin ardından kalecinin asıl mesleği ise şaşkınlık yarattı. Tam zamanlı futbolcu olmayan Tracey’nin farklı bir işle uğraştığı ortaya çıktı.
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Kulüpler Dünya Kupası'nın ağır mağlubiyetini Auckland City aldı.
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Kaleci Conor Tracey'nin asıl mesleği kalecilik değilmiş.
Auckland City'nin seviyesi tartışma yarattı.
BBC, iki takım arasındaki belli farkları ortaya çıkardı:
Peki Auckland City dev kulüplerin karşısına nasıl geldi?
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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