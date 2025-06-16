Bayern Münih'in 10 Gol Attığı Auckland City ile Arasındaki Fark Tartışma Konusu Oldu

Sahadaki büyük uçurum, kulüplerin mali yapılarında da açıkça görülüyor...

Auckland City, geçtiğimiz mali yılda yaklaşık 1,1 milyon Yeni Zelanda Doları (yaklaşık 615 bin Euro) gelir bildirdi. Buna karşılık Bayern Münih’in geliri 951,5 milyon Euro’ya ulaştı.

Auckland’ın yarı amatör oyuncuları haftalık en fazla 150 Yeni Zelanda Doları (yaklaşık 84 Euro) maaş alabiliyor. Bayern’in yıldızı Harry Kane’in haftalık maaşı ise yaklaşık 470 bin Euro. Bu hesaba göre, Auckland’ın en yüksek maaşlı oyuncusunun Kane’in bir haftalık maaşını kazanması yaklaşık 117 yıl sürüyor.

Transfermarkt verilerine göre Auckland kadrosunun toplam değeri 4,58 milyon Euro. Bayern Münih’in kadro değeri ise 903,5 milyon Euro.

Okyanusya’yı temsil eden Auckland, turnuvaya katılım karşılığında 2,6 milyon Euro kazanacak. Avrupa kulüpleri ise 9,9 milyon ile 29,6 milyon Euro arasında gelir elde etme potansiyeline sahip.