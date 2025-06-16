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Bayern Münih'in 10 Gol Attığı Auckland City ile Arasındaki Fark Tartışma Konusu Oldu

Bayern Münih'in 10 Gol Attığı Auckland City ile Arasındaki Fark Tartışma Konusu Oldu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
16.06.2025 - 13:22

Bayern Münih’in Kulüpler Dünya Kupası’nda Auckland City’yi 10-0 mağlup ettiği maçta kaleci Conor Tracey ön plana çıktı. Karşılaşmada 10 gole engel olamayan Tracey, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Mücadelenin ardından kalecinin asıl mesleği ise şaşkınlık yarattı. Tam zamanlı futbolcu olmayan Tracey’nin farklı bir işle uğraştığı ortaya çıktı.

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Kulüpler Dünya Kupası'nın ağır mağlubiyetini Auckland City aldı.

Kulüpler Dünya Kupası'nın ağır mağlubiyetini Auckland City aldı.

Bayern Münih ilk maçını Yeni Zelanda ekibi Auckland City'yi 10-0'lık skorla geçti. Aradaki güç dengesi turnuvanın kalitesini sorgulatırken Auckland City'nin konumu ve kadro yapısı da tartışma konusu oldu.

Kaleci Conor Tracey'nin asıl mesleği kalecilik değilmiş.

Kaleci Conor Tracey'nin asıl mesleği kalecilik değilmiş.

Bayern Münih’in Auckland City’yi 10-0 mağlup ettiği Kulüpler Dünya Kupası maçında kaleci Conor Tracey dikkat çekti. Karşılaşmada kalesinde 10 gol gören Tracey’in asıl mesleği ise şaşkınlık yarattı. Auckland City’nin file bekçisinin depo görevlisi olarak çalıştığı ortaya çıktı. Turnuvaya katılabilmek için işinden izin alan Tracey, futbolu yarı zamanlı olarak sürdürüyor.

Auckland City'nin seviyesi tartışma yarattı.

Auckland City'nin seviyesi tartışma yarattı.

Uluslararası kulüp sıralamasında da uçurum var. Auckland City, İngiltere'nin Ulusal Ligi seviyesine denk gelen 6.Lig'deki York City'nin 2500 basamak gerisinde 5074.sırada yer alıyor. 

İngiltere'nin amatör ligi seviyesinin de altında olan Auckland'ın bu kupada yer alması turnuvanın formatını ve şartlarını tartışmaya açtı.

BBC, iki takım arasındaki belli farkları ortaya çıkardı:

BBC, iki takım arasındaki belli farkları ortaya çıkardı:

Sahadaki büyük uçurum, kulüplerin mali yapılarında da açıkça görülüyor...

Auckland City, geçtiğimiz mali yılda yaklaşık 1,1 milyon Yeni Zelanda Doları (yaklaşık 615 bin Euro) gelir bildirdi. Buna karşılık Bayern Münih’in geliri 951,5 milyon Euro’ya ulaştı.

Auckland’ın yarı amatör oyuncuları haftalık en fazla 150 Yeni Zelanda Doları (yaklaşık 84 Euro) maaş alabiliyor. Bayern’in yıldızı Harry Kane’in haftalık maaşı ise yaklaşık 470 bin Euro. Bu hesaba göre, Auckland’ın en yüksek maaşlı oyuncusunun Kane’in bir haftalık maaşını kazanması yaklaşık 117 yıl sürüyor.

Transfermarkt verilerine göre Auckland kadrosunun toplam değeri 4,58 milyon Euro. Bayern Münih’in kadro değeri ise 903,5 milyon Euro.

Okyanusya’yı temsil eden Auckland, turnuvaya katılım karşılığında 2,6 milyon Euro kazanacak. Avrupa kulüpleri ise 9,9 milyon ile 29,6 milyon Euro arasında gelir elde etme potansiyeline sahip.

Peki Auckland City dev kulüplerin karşısına nasıl geldi?

Peki Auckland City dev kulüplerin karşısına nasıl geldi?

Auckland City, 2021-2024 döneminde en başarılı OFC Şampiyonlar Ligi şampiyonu olarak Kulüpler Dünya Kupası'na katıldı ve bu turnuvayı 2006'dan beri 13 kez kazandı. Son turnuvada 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik elde edip sadece 2 gol yediler. Bayern'e 10-0 kaybettikleri maç sonrası teknik direktör Vicelich, bu seviyede oynamanın amatör oyuncular için bir rüya olduğunu söyledi. Bayern Teknik Direktörü Kompany ise maçı ciddiye aldıklarını vurgularken, sıradaki rakipleri Boca Juniors’la oynayacakları maçın özel olacağını belirtti.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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