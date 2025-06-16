Arda Güler'i Gören Xabi Alonso Şaşkınlığını Gizleyemedi

Real Madrid’de Xabi Alonso dönemi resmen başlarken, takım FIFA Kulüpler Dünya Kupası için ABD’de hazırlıklarını sürdürüyor. Milli maçlar nedeniyle kampa geç katılan oyuncular da yeni teknik direktörleriyle tanışma fırsatı buldu. Bu isimlerden biri olan Arda Güler, Alonso ile ilk temasında sıcak ve samimi bir tablo çizdi. Genç yıldızı karşısında gören Alonso’nun şaşkınlığı ise dikkatlerden kaçmadı.