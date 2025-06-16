Arda Güler'i Gören Xabi Alonso Şaşkınlığını Gizleyemedi
Real Madrid’de geleceği parlak isimler arasında gösterilen Arda Güler, teknik ekibin dikkatini çekmeye devam ediyor. Yeni sezon öncesi Arda ile yakından ilgilenen Xabi Alonso, genç yıldıza özel önem veriyor. İkili sonunda ilk kez bir araya gelirken bu buluşma büyük ilgi gördü. Arda'nın görünümü, Alonso üzerinde olumlu bir etki bıraktı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ancelotti sonrası Arda için nefes alma zamanı gelmiş gibi görünüyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İkili nihayet buluştu.
Arda'nın fiziği şaşırttı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın