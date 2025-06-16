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Arda Güler'i Gören Xabi Alonso Şaşkınlığını Gizleyemedi

Arda Güler'i Gören Xabi Alonso Şaşkınlığını Gizleyemedi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
16.06.2025 - 15:08

Real Madrid’de geleceği parlak isimler arasında gösterilen Arda Güler, teknik ekibin dikkatini çekmeye devam ediyor. Yeni sezon öncesi Arda ile yakından ilgilenen Xabi Alonso, genç yıldıza özel önem veriyor. İkili sonunda ilk kez bir araya gelirken bu buluşma büyük ilgi gördü. Arda'nın görünümü, Alonso üzerinde olumlu bir etki bıraktı.

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Ancelotti sonrası Arda için nefes alma zamanı gelmiş gibi görünüyor.

Ancelotti sonrası Arda için nefes alma zamanı gelmiş gibi görünüyor.

Carlo Ancelotti ile istediği süreleri alamamaktan dert yanan Arda Güler, nihayet kendisine ilgisi yüksek bir isimle çalışacak. Leverkusen'de görev yaparken Arda'yı kiralamak istediği iddia edilen Xabi Alonso artık Arda'nın Real Madrid'de hocası oldu.

İkili nihayet buluştu.

İkili nihayet buluştu.

Real Madrid’de Xabi Alonso dönemi resmen başlarken, takım FIFA Kulüpler Dünya Kupası için ABD’de hazırlıklarını sürdürüyor. Milli maçlar nedeniyle kampa geç katılan oyuncular da yeni teknik direktörleriyle tanışma fırsatı buldu. Bu isimlerden biri olan Arda Güler, Alonso ile ilk temasında sıcak ve samimi bir tablo çizdi. Genç yıldızı karşısında gören Alonso’nun şaşkınlığı ise dikkatlerden kaçmadı.

Arda'nın fiziği şaşırttı.

Arda'nın fiziği şaşırttı.

İspanyol basınında yer alan Defensa Central’ın haberine göre, Arda Güler’in fiziksel gelişimi Real Madrid’in yeni teknik direktörü Xabi Alonso’yu fazlasıyla etkiledi. Genç oyuncuyu ilk kez yakından gören Alonso’nun, “Hayal ettiğimden daha büyük ve güçlü; yaşına göre fiziksel olarak iyi durumda.” ifadelerini kullandığı öne sürüldü.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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