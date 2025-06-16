LGS 2025'teki 45 Dakikalık Mola Uygulaması Velileri Çileden Çıkardı
LGS'de iki oturum arası 45 dakikalık mola uygulaması merak ediliyordu. İlk oturum 9.30'da başladı ve Türkçe, TC. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı dil bölümlerinden sorular yanıtlandı. 45 dakikalık molanın ardından öğrenciler ikinci oturumda Matematik ve Fen soruları çözüldü. Ancak ortaya çıkan görüntüler ve öğrencilerin ruh halleri uygulamaya tepkileri de beraberinde getirdi.
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Çokça cezaevi benzetmeleri yapıldı.
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Okul bahçeleri doldu taştı.
Veliler içeri alınmazken ortaya ilginç görüntüler çıktı.
Uygulama saçma bulundu.
Sınav süresi de o yaştaki öğrenciler için fazla bulundu.
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Okul çevreleri böyle görüntülendi.
Bir paylaşımda ise uygulamanın yol açtığı sorunlar uzunca anlatıldı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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