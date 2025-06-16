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LGS 2025'teki 45 Dakikalık Mola Uygulaması Velileri Çileden Çıkardı

LGS 2025'teki 45 Dakikalık Mola Uygulaması Velileri Çileden Çıkardı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
16.06.2025 - 13:44

LGS'de iki oturum arası 45 dakikalık mola uygulaması merak ediliyordu. İlk oturum 9.30'da başladı ve Türkçe, TC. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı dil bölümlerinden sorular yanıtlandı. 45 dakikalık molanın ardından öğrenciler ikinci oturumda Matematik ve Fen soruları çözüldü. Ancak ortaya çıkan görüntüler ve öğrencilerin ruh halleri uygulamaya tepkileri de beraberinde getirdi.

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Çokça cezaevi benzetmeleri yapıldı.

Çokça cezaevi benzetmeleri yapıldı.
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Okul bahçeleri doldu taştı.

Okul bahçeleri doldu taştı.
twitter.com

Veliler içeri alınmazken ortaya ilginç görüntüler çıktı.

Veliler içeri alınmazken ortaya ilginç görüntüler çıktı.
twitter.com

Uygulama saçma bulundu.

Uygulama saçma bulundu.
twitter.com

Sınav süresi de o yaştaki öğrenciler için fazla bulundu.

Sınav süresi de o yaştaki öğrenciler için fazla bulundu.
twitter.com
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Okul çevreleri böyle görüntülendi.

Okul çevreleri böyle görüntülendi.
twitter.com

Bir paylaşımda ise uygulamanın yol açtığı sorunlar uzunca anlatıldı.

Bir paylaşımda ise uygulamanın yol açtığı sorunlar uzunca anlatıldı.
twitter.com

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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