Ekrem İmamoğlu Bir Kez Daha Hakim Karşısında: 7 Yıl 4 Aya Kadar Hapis Cezası İsteniyor
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu katıldığı bir panelde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve ailesini tehdit niteliğindeki sözleri iddiasıyla 7 yıl 4 aya kadar hapis cezası talebiyle yargılandığı davanın görülmesine 2'inci celsesinin görülmesine başlandı. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'de görülen duruşmaya 'yolsuzluk' soruşturmasında tutuklanan Ekrem İmamoğlu ile tarafların avukatları hazır bulundu. Salon girişinde izdiham yaşandı.
Ekrem İmamoğlu için hapis cezasının dışında Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğinden veya devlet, il, belediye, köy veya bunların denetim ve gözetimi altında bulunan kurum ve kuruluşlarca verilen, atamaya veya seçime tabi bütün memuriyet ve hizmetlerde istihdam edilmekten yoksun bırakılır maddesinin uygulanması da talep edildi.
Ekrem İmamoğlu, Akın Gürlek davasında bir kez daha hakim karşısına çıktı.
Ekrem İmamoğlu iddianamesi:
Düşünceyi açıklama sınırlarını aştığı ve saygınlığına zarar vermeyi amaçladığı belirtildi.
7 yıl 4 aya kadar hapis talebi!
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