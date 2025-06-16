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Ekrem İmamoğlu Bir Kez Daha Hakim Karşısında: 7 Yıl 4 Aya Kadar Hapis Cezası İsteniyor

Ekrem İmamoğlu Bir Kez Daha Hakim Karşısında: 7 Yıl 4 Aya Kadar Hapis Cezası İsteniyor

Ekrem İmamoğlu
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
16.06.2025 - 11:36 Son Güncelleme: 16.06.2025 - 11:39

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu katıldığı bir panelde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve ailesini tehdit niteliğindeki sözleri iddiasıyla 7 yıl 4 aya kadar hapis cezası talebiyle yargılandığı davanın görülmesine 2'inci celsesinin görülmesine başlandı. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'de görülen duruşmaya 'yolsuzluk' soruşturmasında tutuklanan Ekrem İmamoğlu ile tarafların avukatları hazır bulundu. Salon girişinde izdiham yaşandı. 

Ekrem İmamoğlu için hapis cezasının dışında Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğinden veya devlet, il, belediye, köy veya bunların denetim ve gözetimi altında bulunan kurum ve kuruluşlarca verilen, atamaya veya seçime tabi bütün memuriyet ve hizmetlerde istihdam edilmekten yoksun bırakılır maddesinin uygulanması da talep edildi.

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Ekrem İmamoğlu, Akın Gürlek davasında bir kez daha hakim karşısına çıktı.

Ekrem İmamoğlu, Akın Gürlek davasında bir kez daha hakim karşısına çıktı.

Duruşma başlamadan önce aralarında milletvekillerinin de olduğu kalabalık grup salona girmek istediği sırada duruşma salonunda yoğunluk oluşturdu. Duruma salonda bulunan jandarma, geçişleri kontrol altına aldı. Heyet ve tutuklu sanık Ekrem İmamoğlu salona geldi. İmamoğlu savunmasına başladı. 

Alkışlarla salona giren İmamoğlu 'Türkiye seninle gurur duyuyor', 'Cumhurbaşkanı İmamoğlu' sloganlarıyla karşılandı. İmamoğlu'nun “Resmimi, sesimi, görüntümü, sosyal medyamı yasaklıyorsunuz. Milletin gönlünden beni silemeyeceksiniz” sözleri üzerine salondan bir alkış tufanı koptu.

Sözcü’de yer alan habere göre; Ekrem İmamoğlu, 'Beni yargılanmıyorum, direkt cezalandırılıyorum' sözleriyle savunmasını sonlandırdı.  Mahkeme başkanı duruşmaya 5 dakika ara verdi. Jandarma, bu 5 dakikalık süreçte İmamoğlu'nu salondan çıkarmak istedi. Tepki gösteren İmamoğlu, 'Çıkmak istemiyorum, zorla götürün beni' dedi ve yerine oturdu. İmamoğlu, Özgür Özel’e dönerek 'Tekrar başımız sağ olsun' dedi.

Ekrem İmamoğlu iddianamesi:

Ekrem İmamoğlu iddianamesi:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ‘mağdur', Ekrem İmamoğlu ise ‘şüpheli' sıfatıyla yer aldı.

Terörle mücadele eden kişilerden biri olan Gürlek'i hedef gösterme suçunu işlediği aktarıldı. Hazırlanan iddianamede, mağdur Gürlek'in geçmişte de terör suçlarına bakmakla görevli Ağır Ceza Mahkemelerinde Başkanlık, Sulh Ceza Hakimliği ve Adalet Bakan Yardımcılığı görevlerinde bulunduğu, vazife yaptığı dönemlerde ve halen başta DHKP/C olmak üzere çeşitli silahlı terör örgütlerince hedef haline getirildiğinin bilindiği, bu kapsamda terör örgütlerinin çeşitli basın ve yayın organları ile sosyal medya hesaplarında açık kimlik bilgileri ve fotoğrafının yayınlanarak tehdit edildiği anlatıldı.

İddianamede İmamoğlu'nun, hakkında adli işlem başlatılan CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın hakkında yaptığı konuşmasının silahlı terör örgütlerine hedef gösterme ve servis etme mahiyetinde olduğu, hukuki koruma altına alınan terörle mücadele eden kişilerden biri olan Gürlek'i hedef gösterme suçunu işlediği kaydedildi.

Düşünceyi açıklama sınırlarını aştığı ve saygınlığına zarar vermeyi amaçladığı belirtildi.

Düşünceyi açıklama sınırlarını aştığı ve saygınlığına zarar vermeyi amaçladığı belirtildi.

İddianamede, İmamoğlu'nun ''Bak, bak Başsavcı sana söylüyorum. Senin zihnin çürümüş de...'' şeklinde söylediği sözle Gürlek'i küçük düşürmeye çalıştığı, sözlerin küçültücü ifade niteliğinde olduğu, düşünceyi açıklama sınırlarını aştığı, kişinin saygınlığına zarar vermeyi amaçladığı ve görüş açıklama niteliğinde bulunmadığı aktarıldı.

Görevinin getirdiği konumunu kullanarak yargı organları ve mensupları üzerinde baskı oluşturmayı amaçladığı kaydedildi

İmamoğlu'nun mahkemeler nezdindeki kamu davalarında görevli bilirkişilerden biri olan şahsı, görevli tek bilirkişi imiş gibi lanse ederek, gerçeğe aykırı şekilde soruşturma şüphelileri lehine sonuç doğuracak karar verilmesi amacıyla alenen hedef gösterdiğinin belirtildiği iddianamede, ayrıca bu amaçla ismini de açıklayarak yargı görevi yapanı etkilemeye teşebbüs ettiği, görevinin getirdiği konumu ve nüfuzunu basın önünde aleni olacak şekilde kullanarak yargı organları ve mensupları üzerinde baskı oluşturmayı ve mensubu olduğu parti lehine etkilemeyi amaçladığı ifade edildi.

7 yıl 4 aya kadar hapis talebi!

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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