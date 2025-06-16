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İngiliz Bir Adamın Gazze’ye Gidip Yardım Edebilmek İçin Askerlere Yalvardığı Anlar Sosyal Medya Gündeminde

İngiliz Bir Adamın Gazze’ye Gidip Yardım Edebilmek İçin Askerlere Yalvardığı Anlar Sosyal Medya Gündeminde

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
16.06.2025 - 08:38

Gazze’de yaşananlar dünyayı sarsmaya devam ediyor. Ne yazık ki çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Özellikle çocukların hayattan kopuşuna, ailelerinden ayrılışına, yaşadıkları korkuya yürek dayanmıyor. İngiliz bir adamın Gazzeli çocuklar için ağlayarak askerlere yalvardığı anlar sosyal medyada paylaşıldı. Adamın yardım edebilmek için gösterdiği çaba ortadaydı. Gelin o anlara geçelim!

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İşte o anlar 👇

Sağlık personeli olan adamın vicdanı takdir edilesiydi.

Sağlık personeli olan adamın vicdanı takdir edilesiydi.

Aynı vicdana sahip olmak zor değil. Ancak acımasız saldılara hala şahit olunuyor.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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