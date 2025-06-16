İngiliz Bir Adamın Gazze’ye Gidip Yardım Edebilmek İçin Askerlere Yalvardığı Anlar Sosyal Medya Gündeminde

Gazze’de yaşananlar dünyayı sarsmaya devam ediyor. Ne yazık ki çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Özellikle çocukların hayattan kopuşuna, ailelerinden ayrılışına, yaşadıkları korkuya yürek dayanmıyor. İngiliz bir adamın Gazzeli çocuklar için ağlayarak askerlere yalvardığı anlar sosyal medyada paylaşıldı. Adamın yardım edebilmek için gösterdiği çaba ortadaydı. Gelin o anlara geçelim!