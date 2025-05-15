onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
15 Mayıs Perşembe Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

15 Mayıs Perşembe Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
15.05.2025 - 20:29

Türkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor.

Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık.

İşte gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikler.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

AFAD, Konya'nın Kulu ilçesinde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Deprem Ankara ve çevre illerden de hissedildi.

AFAD, Konya'nın Kulu ilçesinde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Deprem Ankara ve çevre illerden de hissedildi.

Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 5.2 olarak duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, depremle ilgili olumsuz bir durum bildirimi olmadığını açıkladı.

Yunan Adaları’na kapıda vize kolaylığı gelmesi sonrasında Türkiye’den birçok vatandaş tatil için Yunan Adaları’nı tercih etmişti.

Yunan Adaları’na kapıda vize kolaylığı gelmesi sonrasında Türkiye’den birçok vatandaş tatil için Yunan Adaları’nı tercih etmişti.

Türk vatandaşları için uygulanan kapıda vize uygulamasına zam geldi. Geçtiğimiz yıl 60 euro (2 bin 615 TL) olan kapıda vize ücreti, bu yıl yüzde 42’lik bir artışla 85 (3 bin 704 TL) euroya yükseldi.

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) 2025-2026 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine göre, yeni eğitim öğretim yılı 8 Eylül'de başlayacak, 26 Haziran 2026'da sona erecek.

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) 2025-2026 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine göre, yeni eğitim öğretim yılı 8 Eylül'de başlayacak, 26 Haziran 2026'da sona erecek.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla yayımlanan '2025-2026 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi' konulu genelge tüm illere gönderildi.

Nazlı Kayı ile 2021 yılında dillere destan bir düğünle evlenen Hacı Sabancı’nın adı, aylardır skandal bir iddiayla çalkalanıyor. 4 yaşındaki Uzay isimli bir çocuğun babası olduğu ortaya çıkan Sabancı ailesi bu konuda sessizliğini korurken, DNA testine itiraz edilmesi ve dosyanın istinafa taşınması dikkat çekmişti.

Nazlı Kayı ile 2021 yılında dillere destan bir düğünle evlenen Hacı Sabancı’nın adı, aylardır skandal bir iddiayla çalkalanıyor. 4 yaşındaki Uzay isimli bir çocuğun babası olduğu ortaya çıkan Sabancı ailesi bu konuda sessizliğini korurken, DNA testine itiraz edilmesi ve dosyanın istinafa taşınması dikkat çekmişti.

Şimdi ise olay bambaşka bir boyuta taşındı! Gazeteci Mehmet Üstündağ, canlı yayında çok konuşulacak yeni detayları paylaştı: Testin yurt dışında yeniden yapılacağı iddia edildi. Üstündağ, 'Peki bu yasal mı? Çocuk 4 yaşında. 4 yıldır nerdeydi?' diye sordu.

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çiftinin doğum günü kutlamaları her sene gündeme damga vuruyor, oğullarının yeni yaşlarını farklı konseptlerle kutlayan ikili her seferinde başka boyuta taşıdıkları organizasyonlarla çığır açıyor.

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çiftinin doğum günü kutlamaları her sene gündeme damga vuruyor, oğullarının yeni yaşlarını farklı konseptlerle kutlayan ikili her seferinde başka boyuta taşıdıkları organizasyonlarla çığır açıyor.

Her yeni yaş, yepyeni bir  göz yoran pastayla taçlanıyor! Bu sefer Karan 6 yaşına bastı, annesi de Fenerbahçe komasına sokacak bir parti düzenledi...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Çim biçilirken etrafa yayılan o yeşil, taze koku çoğumuza huzur verir. Çocukluğumuzun bahçelerini, yaz akşamlarını anımsatır. Ama aslında bu koku çimlerin mutlu olduğundan değil, hasar aldığından kaynaklanır.

Çim biçilirken etrafa yayılan o yeşil, taze koku çoğumuza huzur verir. Çocukluğumuzun bahçelerini, yaz akşamlarını anımsatır. Ama aslında bu koku çimlerin mutlu olduğundan değil, hasar aldığından kaynaklanır.

Bitki, yaralandığında kimyasal tepkiler verir. İşte burnumuza gelen o koku, bu kimyasalların ta kendisidir. Gelin iyice irdeleyelim!

@selennkns adlı TikTok kullanıcısı kızıyla yaptığı bir video paylaşımıyla beğenileri topladı. Tatlı kız çileğini öylesine iştahlı bir şekilde yiyordu ki, annesine bir tane bile vermek istemiyordu. Bu sebeple çileğin acı olduğuna ikna etmeye çalışıyordu.

@selennkns adlı TikTok kullanıcısı kızıyla yaptığı bir video paylaşımıyla beğenileri topladı. Tatlı kız çileğini öylesine iştahlı bir şekilde yiyordu ki, annesine bir tane bile vermek istemiyordu. Bu sebeple çileğin acı olduğuna ikna etmeye çalışıyordu.

Ancak öylesine tatlıydı ki onu izlerken pamuk gibi olduk. Gelin bir de birlikte izleyelim!

Fenerbahçe eski yöneticisi Mahmut Uslu, düzenlediği basın toplantısında sarı-lacivertli kulübünün gündemine dair önemli açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe eski yöneticisi Mahmut Uslu, düzenlediği basın toplantısında sarı-lacivertli kulübünün gündemine dair önemli açıklamalarda bulundu.

Uslu, Başkan Koç'un görevini bırakması gerektiğini belirtirken başkan adayı olabileceğini ifade etti.

Hürriyet'in haberine göre, Simge Sağın'ın ablası Nilay Sağın hayatını kaybetti.

Hürriyet'in haberine göre, Simge Sağın'ın ablası Nilay Sağın hayatını kaybetti.

Simge Sağın 45 yaşındaki ablası Nilay Sağın'dan gelen acı haberle sarsıldı.

@grimeselelerpodcast kullanıcı adına sahip podcast kanalı tarafından hazırlanan “Türkiye’nin En Tehlikeli Yolları” listesi, ülkemizin dört bir yanındaki riskli güzergahları gözler önüne serdi. Listenin ilk sırasında sürücüler için büyük bir tehdit oluşturan Derebaşı virajları yer alıyor.

@grimeselelerpodcast kullanıcı adına sahip podcast kanalı tarafından hazırlanan “Türkiye’nin En Tehlikeli Yolları” listesi, ülkemizin dört bir yanındaki riskli güzergahları gözler önüne serdi. Listenin ilk sırasında sürücüler için büyük bir tehdit oluşturan Derebaşı virajları yer alıyor.

Listenin tamamına gelin beraber bakalım...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, Fenerbahçe'de başkanlığa aday olacağı yönündeki iddialara yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, Fenerbahçe'de başkanlığa aday olacağı yönündeki iddialara yanıt verdi.

Erdoğan, sarı-lacivertli kulübünün yıllardır şampiyonluk yaşayamamasından dolayı üzgün olduğunu belirtirken yöneticilik gibi bir düşüncesinin olmadığını açıkladı.

Dünyanın en meşhur kentlerinden biri Londra, Londra'nın en meşhur noktalarından birisi ise London Eye. 135 metre yüksekliğiyle Avrupa'daki en yüksek dönme dolap olan London Eye, İngiltere'nin en popüler turistik mekanlarından biri.

Dünyanın en meşhur kentlerinden biri Londra, Londra'nın en meşhur noktalarından birisi ise London Eye. 135 metre yüksekliğiyle Avrupa'daki en yüksek dönme dolap olan London Eye, İngiltere'nin en popüler turistik mekanlarından biri.

Öyle ki her sene en az üç milyon turistin burayı ziyaret ettiği düşünülüyor.

Peki London Eye'ın, dolayısıyla Londra'nın çehresinin sadece sosyal medya beğenileri ile değişebileceğini söyleseydik?

Türkiye gibi nüfusun çok büyük çoğunluğunun alan olarak ufak şehir merkezlerinde yaşaması insanları biraz daha sakin ve yavaş yaşanan yerleri görmek, oralarda yaşamak arayışına sokabiliyor.

Türkiye gibi nüfusun çok büyük çoğunluğunun alan olarak ufak şehir merkezlerinde yaşaması insanları biraz daha sakin ve yavaş yaşanan yerleri görmek, oralarda yaşamak arayışına sokabiliyor.

Tabii ülkemizde her ne kadar yoğun ve yer yer kaotik şehirlerimiz varsa bir o kadar doğayla ve denizle bütünleşen sakin kentler de var. Bir Bursa yerel gazetesinin haberine göre Türkiye'nin en huzurlu yerleri açıklandı. Listeyi domine eden Ege kentleri oldu.

"Cumhurbaşkanı'na hakaret" ve "terörle mücadelede görev almış kişileri hedef gösterme" suçlamalarıyla sabah saatlerinde gözaltına alınan gazeteci Furkan Karabay hakkında karar çıktı.

"Cumhurbaşkanı'na hakaret" ve "terörle mücadelede görev almış kişileri hedef gösterme" suçlamalarıyla sabah saatlerinde gözaltına alınan gazeteci Furkan Karabay hakkında karar çıktı.

Karabay, bir kez daha tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yaz mevsiminin sıcak esintileriyle birlikte, düğün sezonu da tam anlamıyla başlamış bulunuyor. Bu durum, doğal olarak, tüm ilgiyi ve merakı yılın en popüler gelinlik trendlerine çeviriyor. Bu trendler, her yıl olduğu gibi, gelin adaylarını heyecanlandırıyor. Peki gelinlik trendleri zaman içinde nasıl değişti?

Yaz mevsiminin sıcak esintileriyle birlikte, düğün sezonu da tam anlamıyla başlamış bulunuyor. Bu durum, doğal olarak, tüm ilgiyi ve merakı yılın en popüler gelinlik trendlerine çeviriyor. Bu trendler, her yıl olduğu gibi, gelin adaylarını heyecanlandırıyor. Peki gelinlik trendleri zaman içinde nasıl değişti?

Bir gelinlikçi, geçmişten günümüze gelinlik trendlerini değişimini yapay zeka ile gösterdi. Hatta gelecek için öngörülerini de paylaştı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Depremin ardından açıklama yapan Prof. Dr. Şükrü Ersoy, “Konya en güvenli yer, deprem olmaz düşüncesi burada çöküyor. Bir şehir efsanesi burada çöktü. Yaşanan sarsıntı sürpriz değil” dedi.

Depremin ardından açıklama yapan Prof. Dr. Şükrü Ersoy, “Konya en güvenli yer, deprem olmaz düşüncesi burada çöküyor. Bir şehir efsanesi burada çöktü. Yaşanan sarsıntı sürpriz değil” dedi.

Konya’nın Kulu ilçesinde 5,2 büyüklüğündeki deprem meydana geldi. Deprem, AnkaraKayseriSivas ve çevre illerde hissedildi.

Türk mutfağı, zenginliği ve çeşitliliği ile bilinir. Her biri, damak zevkine hitap eden birçok farklı lezzet sunar. Lezzetli yemeklerin ve tatlıların ana vatanı olan Türk mutfağı, her biri kendi özgün tarzını ve lezzetini sunan çok sayıda yemek ve tatlıya ev sahipliği yapar.

Türk mutfağı, zenginliği ve çeşitliliği ile bilinir. Her biri, damak zevkine hitap eden birçok farklı lezzet sunar. Lezzetli yemeklerin ve tatlıların ana vatanı olan Türk mutfağı, her biri kendi özgün tarzını ve lezzetini sunan çok sayıda yemek ve tatlıya ev sahipliği yapar.

Bunun yanında ise birbirinden ilginç isimlere sahip yemeklerle bazen, bizi bile şaşırtıyor.

NOW ekranlarının sevilen dizisi Leyla: Hayat...Aşk...Adalet... cephesinden önemli bir haber geldi.

NOW ekranlarının sevilen dizisi Leyla: Hayat...Aşk...Adalet... cephesinden önemli bir haber geldi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, başrollerinde Cemre Baysel ve Alperen Duymaz'ın yer aldığı dizi için final kararı alındı. Leyla'nın final yapacağı tarih de belli oldu.

Hayatımıza "Matcha" sevdasıyla giren Defne Samyeli'nin küçük kızı Derin Talu, "Matcha"ya bir ara verip twerk'lemeye karar verdi.

Hayatımıza "Matcha" sevdasıyla giren Defne Samyeli'nin küçük kızı Derin Talu, "Matcha"ya bir ara verip twerk'lemeye karar verdi.

Peş peşe paylaştığı twerk videolarıyla tüm gözleri üzerine toplayan Talu, sosyal medya kullanıcılarının radarından kaçamadı. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim!

Korku filmi serileri dendiğinde akıllara ilk gelen yapımlardan biri olan Son Durak tüm dünyada olduğu gibi bizim ülkemizde de bir hayli popüler. İzlerken her saniyesinde tüylerinizi diken diken eden serinin altıncı filmi bu cuma vizyona giriyor.

Korku filmi serileri dendiğinde akıllara ilk gelen yapımlardan biri olan Son Durak tüm dünyada olduğu gibi bizim ülkemizde de bir hayli popüler. İzlerken her saniyesinde tüylerinizi diken diken eden serinin altıncı filmi bu cuma vizyona giriyor.

Vizyon öncesi de büyük ses getiren Son Durak: Kan Bağı (Final Destination: Bloodlines) serinin diğer filmlerine şimdiden fark atıp bir ilk imza attı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

AKP Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci'nin oğlu, geçtiğimiz yıl TBMM aracıyla uyuşturucu ticareti yapmak suçlamasıyla tutuklanmıştı. Bu olayın ardından partisinden istifa ettiğini açıklayan Zenbilci, hakkında tüm gerçekler gündeme geldi.

AKP Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci'nin oğlu, geçtiğimiz yıl TBMM aracıyla uyuşturucu ticareti yapmak suçlamasıyla tutuklanmıştı. Bu olayın ardından partisinden istifa ettiğini açıklayan Zenbilci, hakkında tüm gerçekler gündeme geldi.

Halk TV'nin haberine göre, Zenbilci'nin partisinden aslında hiç istifa etmediği ortaya çıktı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın