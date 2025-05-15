15 Mayıs Perşembe Türkiye Gündeminde Neler Vardı?
Türkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor.
Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık.
İşte gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikler.
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AFAD, Konya'nın Kulu ilçesinde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Deprem Ankara ve çevre illerden de hissedildi.
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Yunan Adaları’na kapıda vize kolaylığı gelmesi sonrasında Türkiye’den birçok vatandaş tatil için Yunan Adaları’nı tercih etmişti.
Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) 2025-2026 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine göre, yeni eğitim öğretim yılı 8 Eylül'de başlayacak, 26 Haziran 2026'da sona erecek.
Nazlı Kayı ile 2021 yılında dillere destan bir düğünle evlenen Hacı Sabancı’nın adı, aylardır skandal bir iddiayla çalkalanıyor. 4 yaşındaki Uzay isimli bir çocuğun babası olduğu ortaya çıkan Sabancı ailesi bu konuda sessizliğini korurken, DNA testine itiraz edilmesi ve dosyanın istinafa taşınması dikkat çekmişti.
Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çiftinin doğum günü kutlamaları her sene gündeme damga vuruyor, oğullarının yeni yaşlarını farklı konseptlerle kutlayan ikili her seferinde başka boyuta taşıdıkları organizasyonlarla çığır açıyor.
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Çim biçilirken etrafa yayılan o yeşil, taze koku çoğumuza huzur verir. Çocukluğumuzun bahçelerini, yaz akşamlarını anımsatır. Ama aslında bu koku çimlerin mutlu olduğundan değil, hasar aldığından kaynaklanır.
@selennkns adlı TikTok kullanıcısı kızıyla yaptığı bir video paylaşımıyla beğenileri topladı. Tatlı kız çileğini öylesine iştahlı bir şekilde yiyordu ki, annesine bir tane bile vermek istemiyordu. Bu sebeple çileğin acı olduğuna ikna etmeye çalışıyordu.
Fenerbahçe eski yöneticisi Mahmut Uslu, düzenlediği basın toplantısında sarı-lacivertli kulübünün gündemine dair önemli açıklamalarda bulundu.
Hürriyet'in haberine göre, Simge Sağın'ın ablası Nilay Sağın hayatını kaybetti.
@grimeselelerpodcast kullanıcı adına sahip podcast kanalı tarafından hazırlanan “Türkiye’nin En Tehlikeli Yolları” listesi, ülkemizin dört bir yanındaki riskli güzergahları gözler önüne serdi. Listenin ilk sırasında sürücüler için büyük bir tehdit oluşturan Derebaşı virajları yer alıyor.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, Fenerbahçe'de başkanlığa aday olacağı yönündeki iddialara yanıt verdi.
Dünyanın en meşhur kentlerinden biri Londra, Londra'nın en meşhur noktalarından birisi ise London Eye. 135 metre yüksekliğiyle Avrupa'daki en yüksek dönme dolap olan London Eye, İngiltere'nin en popüler turistik mekanlarından biri.
Türkiye gibi nüfusun çok büyük çoğunluğunun alan olarak ufak şehir merkezlerinde yaşaması insanları biraz daha sakin ve yavaş yaşanan yerleri görmek, oralarda yaşamak arayışına sokabiliyor.
"Cumhurbaşkanı'na hakaret" ve "terörle mücadelede görev almış kişileri hedef gösterme" suçlamalarıyla sabah saatlerinde gözaltına alınan gazeteci Furkan Karabay hakkında karar çıktı.
Yaz mevsiminin sıcak esintileriyle birlikte, düğün sezonu da tam anlamıyla başlamış bulunuyor. Bu durum, doğal olarak, tüm ilgiyi ve merakı yılın en popüler gelinlik trendlerine çeviriyor. Bu trendler, her yıl olduğu gibi, gelin adaylarını heyecanlandırıyor. Peki gelinlik trendleri zaman içinde nasıl değişti?
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Depremin ardından açıklama yapan Prof. Dr. Şükrü Ersoy, “Konya en güvenli yer, deprem olmaz düşüncesi burada çöküyor. Bir şehir efsanesi burada çöktü. Yaşanan sarsıntı sürpriz değil” dedi.
Türk mutfağı, zenginliği ve çeşitliliği ile bilinir. Her biri, damak zevkine hitap eden birçok farklı lezzet sunar. Lezzetli yemeklerin ve tatlıların ana vatanı olan Türk mutfağı, her biri kendi özgün tarzını ve lezzetini sunan çok sayıda yemek ve tatlıya ev sahipliği yapar.
NOW ekranlarının sevilen dizisi Leyla: Hayat...Aşk...Adalet... cephesinden önemli bir haber geldi.
Hayatımıza "Matcha" sevdasıyla giren Defne Samyeli'nin küçük kızı Derin Talu, "Matcha"ya bir ara verip twerk'lemeye karar verdi.
Korku filmi serileri dendiğinde akıllara ilk gelen yapımlardan biri olan Son Durak tüm dünyada olduğu gibi bizim ülkemizde de bir hayli popüler. İzlerken her saniyesinde tüylerinizi diken diken eden serinin altıncı filmi bu cuma vizyona giriyor.
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AKP Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci'nin oğlu, geçtiğimiz yıl TBMM aracıyla uyuşturucu ticareti yapmak suçlamasıyla tutuklanmıştı. Bu olayın ardından partisinden istifa ettiğini açıklayan Zenbilci, hakkında tüm gerçekler gündeme geldi.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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