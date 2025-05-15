Ege Dikkat Çekti! Türkiye'nin En Huzurlu 10 İlçesi Seçildi
Türkiye gibi nüfusun çok büyük çoğunluğunun alan olarak ufak şehir merkezlerinde yaşaması insanları biraz daha sakin ve yavaş yaşanan yerleri görmek, oralarda yaşamak arayışına sokabiliyor. Tabii ülkemizde her ne kadar yoğun ve yer yer kaotik şehirlerimiz varsa bir o kadar doğayla ve denizle bütünleşen sakin kentler de var. Bir Bursa yerel gazetesinin haberine göre Türkiye'nin en huzurlu yerleri açıklandı. Listeyi domine eden Ege kentleri oldu.
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1. Şile (İstanbul)
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2. Ayvalık (Balıkesir)
3. Urla (İzmir)
4. Mudanya (Bursa)
5. Seferihisar (İzmir)
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6. Akyaka (Muğla)
7. Taraklı (Sakarya)
8. Gökçeada (Çanakkale)
9. Şavşat (Artvin)
10. Eğirdir (Isparta)
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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