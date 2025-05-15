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Ege Dikkat Çekti! Türkiye'nin En Huzurlu 10 İlçesi Seçildi

Ege Dikkat Çekti! Türkiye'nin En Huzurlu 10 İlçesi Seçildi

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
15.05.2025 - 16:55

Türkiye gibi nüfusun çok büyük çoğunluğunun alan olarak ufak şehir merkezlerinde yaşaması insanları biraz daha sakin ve yavaş yaşanan yerleri görmek, oralarda yaşamak arayışına sokabiliyor. Tabii ülkemizde her ne kadar yoğun ve yer yer kaotik şehirlerimiz varsa bir o kadar doğayla ve denizle bütünleşen sakin kentler de var. Bir Bursa yerel gazetesinin haberine göre Türkiye'nin en huzurlu yerleri açıklandı. Listeyi domine eden Ege kentleri oldu.

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1. Şile (İstanbul)

1. Şile (İstanbul)

İstanbul'un Anadolu Yakası'nda yer alan ve Karadeniz sahiliyle özdeşleşen ilçe özellikle yaz aylarında sıcaktan bunalan İstanbul halkından yüksek talep görüyor.

2. Ayvalık (Balıkesir)

2. Ayvalık (Balıkesir)

Balıkesir'in batısında yer alan Ayvalık ise İzmir ve İstanbul gibi metropollere yakınlığı sebebiyle kalabalıklaşsa da listede ikinci sırada.

3. Urla (İzmir)

3. Urla (İzmir)

Köyleri, kendine has sokakları ve deniz kültürüyle dikkat çeken Urla ise üçüncü sırada yer alıyor.

4. Mudanya (Bursa)

4. Mudanya (Bursa)

Listede Marmara Denizi'ne kıyısı olan ilk ilçe Mudanya. Tarihi dokusu ve Trilye gibi bölgeleriyle dikkat çeken ilçe dördüncü sırada.

5. Seferihisar (İzmir)

5. Seferihisar (İzmir)

Son yıllarda turizm dışı etkinlikler çoğalsa da Sığacık gibi bölgelerle popüler olan Seferihisar listedeki ikinci İzmirli.

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6. Akyaka (Muğla)

6. Akyaka (Muğla)

Ula ilçesine bağlı olsa da ünü bağlı olduğu ilçeyi geçen Akyaka doğasıyla kendine hayran bırakan bölgelerden.

7. Taraklı (Sakarya)

7. Taraklı (Sakarya)

Sakarya'nın Geyve ilçesine bağlı olan Taraklı yeşil doğası ve tarihi konaklarıyla iç turizmin yükselen yıldızlarından.

8. Gökçeada (Çanakkale)

8. Gökçeada (Çanakkale)

Komşusu Bozcaada'nın çok fazla talep görmesiyle bir alternatif olarak görünen Gökçeada son yılların popüler ilçelerinden. Büyük bir ada olması, kendine has doğal güzellikleri olması Saros Körfezi'ndeki bu adayı popüler hale getiriyor.

9. Şavşat (Artvin)

9. Şavşat (Artvin)
cdnuploads.aa.com.tr

Listede Karadeniz Bölgesi'ndeki tek bölge olan Şavşat yaylaları, eşsiz doğası ve tarihi yapılarıyla her geçen gün daha çok dikkat çekiyor.

10. Eğirdir (Isparta)

10. Eğirdir (Isparta)

Eğirdir Gölü'nün etrafına kurulan ilçe sadece göl manzarası değil, tarihi yapıları ve son yıllarda çeşitlenen su sporu aktiviteleriyle listeye 10. sıradan dahil oldu.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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