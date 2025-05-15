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Olayı Yurt Dışına Taşıdı: Hacı Sabancı'dan Babalık Davası Sürecinde Yeni DNA Testi Hamlesi!

Olayı Yurt Dışına Taşıdı: Hacı Sabancı'dan Babalık Davası Sürecinde Yeni DNA Testi Hamlesi!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
15.05.2025 - 15:19

Nazlı Kayı ile 2021 yılında dillere destan bir düğünle evlenen Hacı Sabancı’nın adı, aylardır skandal bir iddiayla çalkalanıyor. 4 yaşındaki Uzay isimli bir çocuğun babası olduğu ortaya çıkan Sabancı ailesi bu konuda sessizliğini korurken, DNA testine itiraz edilmesi ve dosyanın istinafa taşınması dikkat çekmişti. Şimdi ise olay bambaşka bir boyuta taşındı! Gazeteci Mehmet Üstündağ, canlı yayında çok konuşulacak yeni detayları paylaştı: Testin yurt dışında yeniden yapılacağı iddia edildi. Üstündağ, 'Peki bu yasal mı? Çocuk 4 yaşında. 4 yıldır nerdeydi?' diye sordu.

İşte magazin gündeminin en çarpıcı olayında son perde…

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Türkiye’nin en zengin ailelerinden Sabancılar, bir süredir çok daha ciddi ve sarsıcı bir olayla gündemde.

Türkiye’nin en zengin ailelerinden Sabancılar, bir süredir çok daha ciddi ve sarsıcı bir olayla gündemde.

Geçtiğimiz aylarda F.D. isimli bir kadın, dört yaşındaki Uzay adındaki çocuğunun babasının Hacı Sabancı olduğunu iddia etmişti. Bu açıklama, magazin gündemini adeta yerinden oynatmıştı. 

Üstelik bu sadece bir iddia olarak kalmadı; mahkemeye taşındı, DNA testi yapıldı ve çıkan sonuç da %99,99 oranında Hacı Sabancı’nın biyolojik baba olduğunu gösterdi.

Ancak olay burada kapanmadı!

Ancak olay burada kapanmadı!

Sabancı cephesi bu sonuca itiraz ederek istinaf mahkemesine başvurdu. İddialara göre testin koşullarına güvenmediklerini belirttiler ve süreç yeniden incelenmeye başlandı. Aile sessizliğini korurken, kamuoyu “Bu iş nereye varacak?” sorusunu sormaya başladı.

Hatta yaşanan olayın ardından Nazlı Sabancı'nın Hacı Sabancı'dan boşanmak istediği iddia edilmişti. Ancak Hacı Sabancı jest hızıyla eşiyle olan bir fotoğrafı paylaşarak iddiaları yalanlamıştı.

Detaylardan burada bahsetmiştik:

Son olarak Gel Konuşalım programında konuşan gazeteci Mehmet Üstündağ bomba etkisi yaratan açıklamalarda bulundu.

Son olarak Gel Konuşalım programında konuşan gazeteci Mehmet Üstündağ bomba etkisi yaratan açıklamalarda bulundu.

Üstündağ, “Uzay Sabancı demeyelim yine de. Yanlış yönlendirmeyeyim ama tekrar bir test istediler. İstinafa gittiler. Tekrardan bakacaklar. Şöyle bir şey okudum: Yurtdışından istemişler bu kez. Bu yasal mı? Çocuk 4 yaşında, 4 yıl boyunca neredeydi?” diyerek olayın aslında çok daha karmaşık ve derin olduğunu ima etti.

Yani olay sadece bir babalık testiyle sınırlı değil; süreç içinde çocuğun doğumundan bu yana geçen 4 yıllık süre, nerede ve kiminle büyüdüğü gibi birçok detay da soru işareti haline geldi. 

Şimdi gözler, istinaf mahkemesinin kararında ve gerçekten yurt dışından yeni bir test talep edilip edilmeyeceğinde. Hacı Sabancı cephesinden hala net bir açıklama gelmiş değil. Ancak ortada bir çocuk, hukuki süreç ve kamuoyunun büyük merakı var. Gelişmeleri hep birlikte takip edeceğiz…

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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