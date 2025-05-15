Olayı Yurt Dışına Taşıdı: Hacı Sabancı'dan Babalık Davası Sürecinde Yeni DNA Testi Hamlesi!
Nazlı Kayı ile 2021 yılında dillere destan bir düğünle evlenen Hacı Sabancı’nın adı, aylardır skandal bir iddiayla çalkalanıyor. 4 yaşındaki Uzay isimli bir çocuğun babası olduğu ortaya çıkan Sabancı ailesi bu konuda sessizliğini korurken, DNA testine itiraz edilmesi ve dosyanın istinafa taşınması dikkat çekmişti. Şimdi ise olay bambaşka bir boyuta taşındı! Gazeteci Mehmet Üstündağ, canlı yayında çok konuşulacak yeni detayları paylaştı: Testin yurt dışında yeniden yapılacağı iddia edildi. Üstündağ, 'Peki bu yasal mı? Çocuk 4 yaşında. 4 yıldır nerdeydi?' diye sordu.
İşte magazin gündeminin en çarpıcı olayında son perde…
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Türkiye’nin en zengin ailelerinden Sabancılar, bir süredir çok daha ciddi ve sarsıcı bir olayla gündemde.
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Ancak olay burada kapanmadı!
Son olarak Gel Konuşalım programında konuşan gazeteci Mehmet Üstündağ bomba etkisi yaratan açıklamalarda bulundu.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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