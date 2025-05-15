Olayı Yurt Dışına Taşıdı: Hacı Sabancı'dan Babalık Davası Sürecinde Yeni DNA Testi Hamlesi!

Üstündağ, “Uzay Sabancı demeyelim yine de. Yanlış yönlendirmeyeyim ama tekrar bir test istediler. İstinafa gittiler. Tekrardan bakacaklar. Şöyle bir şey okudum: Yurtdışından istemişler bu kez. Bu yasal mı? Çocuk 4 yaşında, 4 yıl boyunca neredeydi?” diyerek olayın aslında çok daha karmaşık ve derin olduğunu ima etti.

Yani olay sadece bir babalık testiyle sınırlı değil; süreç içinde çocuğun doğumundan bu yana geçen 4 yıllık süre, nerede ve kiminle büyüdüğü gibi birçok detay da soru işareti haline geldi.

Şimdi gözler, istinaf mahkemesinin kararında ve gerçekten yurt dışından yeni bir test talep edilip edilmeyeceğinde. Hacı Sabancı cephesinden hala net bir açıklama gelmiş değil. Ancak ortada bir çocuk, hukuki süreç ve kamuoyunun büyük merakı var. Gelişmeleri hep birlikte takip edeceğiz…