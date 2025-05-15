İngiltere'nin Meşhur London Eye'ı Viral Gönderiye Kurban Gitmek Üzere: Sadece Bir Milyon Beğeni Gerekli!
Dünyanın en meşhur kentlerinden biri Londra, Londra'nın en meşhur noktalarından birisi ise London Eye. 135 metre yüksekliğiyle Avrupa'daki en yüksek dönme dolap olan London Eye, İngiltere'nin en popüler turistik mekanlarından biri. Öyle ki her sene en az üç milyon turistin burayı ziyaret ettiği düşünülüyor.
Peki London Eye'ın, dolayısıyla Londra'nın çehresinin sadece sosyal medya beğenileri ile değişebileceğini söyleseydik?
Gelin, X'teki 'London Eye' olayını bi' öğrenelim.
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Karşınızda London Eye! Evet, gördüğünüz üzere bir gözü yok.
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Turistleri geçtik, İngilizler bile London Eye'da bir göz olmasını bekliyormuş!
The London Eye'ın resmi X hesabı bu paylaşımı alıntılayarak "1 milyon beğeniye bunu yaparız" dedi.
Madem konusu açıldı, London Eye'a neden böyle bir isim verildiğini de kısaca açıklayalım.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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