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İngiltere'nin Meşhur London Eye'ı Viral Gönderiye Kurban Gitmek Üzere: Sadece Bir Milyon Beğeni Gerekli!

İngiltere'nin Meşhur London Eye'ı Viral Gönderiye Kurban Gitmek Üzere: Sadece Bir Milyon Beğeni Gerekli!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
15.05.2025 - 16:53

Dünyanın en meşhur kentlerinden biri Londra, Londra'nın en meşhur noktalarından birisi ise London Eye. 135 metre yüksekliğiyle Avrupa'daki en yüksek dönme dolap olan London Eye, İngiltere'nin en popüler turistik mekanlarından biri. Öyle ki her sene en az üç milyon turistin burayı ziyaret ettiği düşünülüyor.

Peki London Eye'ın, dolayısıyla Londra'nın çehresinin sadece sosyal medya beğenileri ile değişebileceğini söyleseydik?

Gelin, X'teki 'London Eye' olayını bi' öğrenelim.

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Karşınızda London Eye! Evet, gördüğünüz üzere bir gözü yok.

Karşınızda London Eye! Evet, gördüğünüz üzere bir gözü yok.

London Eye (Londra Gözü) 31 Aralık 1999'da büyük bir törenle açıldı. Geçici bir süreliğine Londra'da kalması planlanan London Eye, kısa bir süre içinde büyük bir kar elde etti. Haliyle zaman içinde Londra'nın en popüler turistik simgesi haline geldi. 

Fakat herkesin aklında aynı soru var: London Eye'da neden bir göz yok? Bu ismi ilk duyduğunuzda büyük bir göz tasarımı olduğunu düşünmeniz oldukça normal. Halbuki sadece bir 'dönme dolap' ile karşılaşıyorsunuz.

Turistleri geçtik, İngilizler bile London Eye'da bir göz olmasını bekliyormuş!

Turistleri geçtik, İngilizler bile London Eye'da bir göz olmasını bekliyormuş!
twitter.com

'Çok moral bozucu' diye paylaşılan bu gönderide Londan Eye'ın 'hayaller' ve 'hayatlar' versiyonunu görebilirsiniz.

Fakat bu görünümü değiştirmek şu anda tamamen bizim elimizde. 

Nasıl mı?

The London Eye'ın resmi X hesabı bu paylaşımı alıntılayarak "1 milyon beğeniye bunu yaparız" dedi.

The London Eye'ın resmi X hesabı bu paylaşımı alıntılayarak "1 milyon beğeniye bunu yaparız" dedi.
twitter.com

13 Mayıs tarihinde paylaşılan bu gönderi, yalnızca iki gün içerisinde 6,4 milyon görüntülenmeye ulaştı. Fakat beğeni sayısı, şu an için oldukça az. London Eye'ın 1 milyon hedef koyduğu gönderiye 15 Mayıs'a kadar yalnızca 257 bin beğeni geldi.

Elbette bu hedefin tutup tutmayacağı, tutarsa nelerin yaşanacağı tam bir merak konusu.

Madem konusu açıldı, London Eye'a neden böyle bir isim verildiğini de kısaca açıklayalım.

Madem konusu açıldı, London Eye'a neden böyle bir isim verildiğini de kısaca açıklayalım.

Londen Eye, 1999 yılında açılan dünyanın en büyük dönme dolabıdır. Fakat London Eye'a yalnızca bir dönme dolap demek, haksızlık olabilir. 135 metre yükseliğindeki bu yapı, her yönden 25 kilometre genişliğinde bir Londra manzarası sunar. Görmüş olduğunuz kapsüller, 360 derece dönebilir ve şehri ayaklarınızın altında hissetmenizi sağlar. Bu sebeple ismi de 'London Eye' yani Londra Gözü olmuştur.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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