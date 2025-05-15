İngiltere'nin Meşhur London Eye'ı Viral Gönderiye Kurban Gitmek Üzere: Sadece Bir Milyon Beğeni Gerekli!

Dünyanın en meşhur kentlerinden biri Londra, Londra'nın en meşhur noktalarından birisi ise London Eye. 135 metre yüksekliğiyle Avrupa'daki en yüksek dönme dolap olan London Eye, İngiltere'nin en popüler turistik mekanlarından biri. Öyle ki her sene en az üç milyon turistin burayı ziyaret ettiği düşünülüyor.

Peki London Eye'ın, dolayısıyla Londra'nın çehresinin sadece sosyal medya beğenileri ile değişebileceğini söyleseydik?

Gelin, X'teki 'London Eye' olayını bi' öğrenelim.