Uçan Saray: Katar'ın Trump'a 400 Milyon Dolarlık Jet Hediyesi Tepkilerin Odağında!

Orta Doğu turuna çıkan ABD Başkanı Trump, ilk olarak Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ı ziyaret etti. Daha sonra Katar'ın başkenti Doha'ya gitti. Trump, Doha'da büyük bir törenle karşılandı. Uçağından inen Trump, deve gösterisi ve kırmızı Cybertruck'lardan oluşan bir filo ile karşılandı.

Trump ve Katar Emiri arasında tarihi anlaşmalara imza atıldı. Savunma ve Boeing satın alımı konusunda anlaşmaya varıldı. Trump, Boeing'in Katar'a 160 adet uçak satışı yapacağını ve 200 milyar dolarlık bir anlaşmaya varıldığını açıkladı.