Uçan Saray: Katar'ın Trump'a 400 Milyon Dolarlık Jet Hediyesi Tepkilerin Odağında!
ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu turuna devam ediyor. İkinci durağında Doha'ya giden Trump, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani tarafından karşılandı. Katar'a ait F-15 savaş uçaklarının, Trump'ın havalimanına inişine kadar eşlik ettiği görüldü. Büyük bir karşılama organizasyonunun düzenlediği görüşmede, tarihi bir anlaşma da yapıldı. Boeing firması ile Katar arasında 200 milyar dolarlık bir anlaşmaya imza atıldı.
Öte yandan Katar'ın Trump'a hediye ettiği 'uçan saray' tartışmaları da sürüyor.
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ABD ve Katar arasında tarihi görüşme.
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Trump'a "uçan saray" hediyesi.
"Geçici bir süre için, ücretsiz olarak hediye..."
Peki bu kadar tartışmaya neden olan jetin ne gibi özellikleri var?
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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