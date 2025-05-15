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Uçan Saray: Katar'ın Trump'a 400 Milyon Dolarlık Jet Hediyesi Tepkilerin Odağında!

Uçan Saray: Katar'ın Trump'a 400 Milyon Dolarlık Jet Hediyesi Tepkilerin Odağında!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
15.05.2025 - 13:15

ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu turuna devam ediyor. İkinci durağında Doha'ya giden Trump, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani tarafından karşılandı. Katar'a ait F-15 savaş uçaklarının, Trump'ın havalimanına inişine kadar eşlik ettiği görüldü. Büyük bir karşılama organizasyonunun düzenlediği görüşmede, tarihi bir anlaşma da yapıldı. Boeing firması ile Katar arasında 200 milyar dolarlık bir anlaşmaya imza atıldı.

Öte yandan Katar'ın Trump'a hediye ettiği 'uçan saray' tartışmaları da sürüyor. 

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ABD ve Katar arasında tarihi görüşme.

ABD ve Katar arasında tarihi görüşme.

Orta Doğu turuna çıkan ABD Başkanı Trump, ilk olarak Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ı ziyaret etti. Daha sonra Katar'ın başkenti Doha'ya gitti. Trump, Doha'da büyük bir törenle karşılandı. Uçağından inen Trump, deve gösterisi ve kırmızı Cybertruck'lardan oluşan bir filo ile karşılandı. 

Trump ve Katar Emiri arasında tarihi anlaşmalara imza atıldı. Savunma ve Boeing satın alımı konusunda anlaşmaya varıldı. Trump, Boeing'in Katar'a 160 adet uçak satışı yapacağını ve 200 milyar dolarlık bir anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Trump'a "uçan saray" hediyesi.

Trump'a "uçan saray" hediyesi.

Öte yandan Trump'a 400 milyar dolarlık lüks bir Boeing 747-8 jeti hediye edildi. Boeing teslimatının gecikmesi nedeniyle bu özel jetin ilk etapta başkanlık uçağı olarak kullanılması bekleniyor.

Fakat jet, tartışmaları da beraberinde getirdi. Ülke siyasetinde önemli bir konu haline gelen jet, birçok kişinin tepkisini çekti. Trump, eleştiri oklarının hedefi haline gelirken, kendisini eleştirenlere 'aptal' dedi.

Katar ise bu özel jetin Trump'a özel bir hediye olmadığını ve hükümetler arası bir işlem olduğunu söylüyor. CNN'e konuşan Katar Başbakanı Al Sani, 'Bu çok basit bir hükümetler arası anlaşma. ABD tarafında veya Katar tarafında olsun, kişilerle hiçbir ilgisi yok. Savunma Bakanlıkları ile ilgili.' diyor.

"Geçici bir süre için, ücretsiz olarak hediye..."

"Geçici bir süre için, ücretsiz olarak hediye..."

Trump, kendi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise şu ifadelere yer veriyor:

'Savunma Bakanlığı'nın, 40 yıllık Air Force One'ın yerini alacak bir 747 uçağını, kamuya açık ve şeffaf bir işlemle, geçici bir süre için ÜCRETSİZ olarak HEDİYE alması, Çarpık Demokratları o kadar rahatsız ediyor ki, uçak için EN YÜKSEK MİKTARI ödememiz konusunda ısrar ediyorlar.'

400 milyon dolarlık bu özel jet, yalnızca bir 'yolsuzluk' değil aynı zamanda 'kanunsuzluk' olarak ifade ediliyor. Kongrenin buna izin vermemesi gerektiği, yabancı bir devlet tarafından verilen bu hediyenin bir güvenlik sıkıntısı doğurabileceği söyleniyor.

Peki bu kadar tartışmaya neden olan jetin ne gibi özellikleri var?

Peki bu kadar tartışmaya neden olan jetin ne gibi özellikleri var?

Daily Star'ın aktardığına göre Boeing 747-8 jeti, elbette öyle normal bir jet değil. Bu özel jetin içerisinde mermer banyolar, toplantı odaları, ayrı yatak odası ve ayrı bir salon bulunuyor. Uçağın içinde mermer ağırlıklı tasarımların olduğu, ahşap ve altın kaplama detaylarının yoğun bir şekilde kullanıldığı görülüyor.

13 yıl önce inşa edilen bu jet, 2027 yılına kadar hazır olması beklenen Air Force One'ın yerine geçici olarak kullanılacak.

Ee, boşuna 'gökyüzündeki saray' dememişler!

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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