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Elon Musk'ın CEO Maaşı "Fazla" Bulundu! Özel Komite Musk'ın Maaşını Belirleyecek

Elon Musk'ın CEO Maaşı "Fazla" Bulundu! Özel Komite Musk'ın Maaşını Belirleyecek

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
15.05.2025 - 11:31

Tesla, SpaceX ve X'in sahibi Elon Musk, 2025 yılı itibarıyla dünyanın en zengin insanı. Forbes'a göre Elon Musk'ın serveti 342 milyar dolara ulaştı. Elbette bu servetin artmasında ABD seçimlerinin ve Trump'ın etkisi oldukça büyük. Fakat Elon Musk, en büyük kazancını Tesla'dan elde ediyor. Öyle ki Elon Musk'ın Tesla'dan aldığı CEO maaşı, sık sık tartışmalara neden oluyor. 

Patronlar Dünyası'nın aktardığına göre Elon Musk'ın maaşı, yönetim kurulu tarafından düzenlenecek.

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Dünyanın en zengin insanı: Elon Musk

Dünyanın en zengin insanı: Elon Musk

Elon Musk, ABD seçimlerinin ve Trump'ın etkisiyle servetine servet kattı. Toplam serveti yaklaşık 342 milyar dolar olan Musk, tarihi bir rekora da imza attı. Tesla, SpaceX ve X'in sahibi olan isim, yalnızca bir yıl içerisinde servetine 147 milyar dolar ekledi. 

Forbes'a göre Tesla'nın protesto edilmesi, borsadaki düşüşü ise Elon Musk'ı etkilemedi. Hatta dünyanın en zengini unvanını alan isim, kendisinden sonra gelen en zengin insana 126 milyar dolar fark atmayı da başardı.

Elon Musk'ın CEO maaşı yeniden değerlendirilecek.

Elon Musk'ın CEO maaşı yeniden değerlendirilecek.

Patronlar Dünyası'nın aktardığına göre Tesla, Elon Musk'ın CEO maaş paketine dair yeni bir adım attı. Yönetim kurulu, özel bir komite kurdu ve bu komitenin Musk'a yeni bir hisse senedi opsiyonu sunması bekleniyor.

Elon Musk, Tesla'dan güncel olarak 56 milyar dolarlık bir maaş paketine sahip. Bu maaş, 2018 yılında onaylanmış fakat 2024 yılının Ocak ayında bir hakim, bu kararı iptal etmişti. Haziran ayına gelindiğinde ise Tesla'nın hissedarları, Musk'ın 56 milyar dolarlık maaş paketini yeniden onaylamıştı. 

Şimdi ise Elon Musk'ın maaşını belirlemek için kurulan özel komitenin, yeni bir teklifte bulunması bekleniyor.

Daha detaylı bir şekilde anlamamız için: Elon Musk bir saniyede ne kadar kazanıyor?

Daha detaylı bir şekilde anlamamız için: Elon Musk bir saniyede ne kadar kazanıyor?

Öncelikle Elon Musk'ın birçok farklı kapıdan kazancı olduğunu belirtelim. ChatGPT'den aldığımız yanıtlara göre Elon Musk'ın kazancı aşağıdaki şekilde farklılık gösteriyor:

  • Tesla: Servetinin yaklaşık yüzde 58,3'ü, yani yaklaşık 195 milyar dolar.

  • SpaceX: Servetinin yaklaşık yüzde 26,6'sı, yani yaklaşık 89 milyar dolar.

  • X.AI: Servetinin yaklaşık yüzde 8'i, yani yaklaşık 27 milyar dolar.

  • X (eski adıyla Twitter): Servetinin yaklaşık yüzde 2'si, yani yaklaşık 6,7 milyar dolar.

  • Diğer girişimler (Neuralink, The Boring Company): Toplamda yaklaşık 10 milyar dolar.

  • Nakit ve diğer yatırımlar: Yaklaşık 6 milyar dolar.

Elon Musk'ın Günlük, Dakikalık ve Saniyelik Kazancı

ChatGPT'den Elon Musk'ın günlük, dakikalık ve saniyelik kazancını hesaplamasını istedik. Aldığımız sonuçlar aşağıdaki gibidir:

Eğer Elon Musk'ın yıllık kazancı 124 milyar dolar olarak kabul edilirse (örneğin, 2024'te servetinin 330 milyar dolardan 454 milyar dolara yükselmesi) bu kazancı zamana göre şu şekilde bölebiliriz:

  • Günlük: 124 milyar dolar / 365 gün ≈ 339,726,027 dolar

  • Saatlik: 339,726,027 dolar / 24 saat ≈ 14,155,251 dolar

  • Dakikalık: 14,155,251 dolar / 60 dakika ≈ 235,921 dolar

  • Saniyelik: 235,921 dolar / 60 saniye ≈ 3,932 dolar

Bu hesaplamalara göre, Elon Musk saniyede yaklaşık 3,932 dolar kazanmaktadır.

Bu rakamlar tahmini olup, hisse senedi fiyatları ve şirket değerlemelerindeki dalgalanmalara bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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