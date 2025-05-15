Elon Musk'ın CEO Maaşı "Fazla" Bulundu! Özel Komite Musk'ın Maaşını Belirleyecek
Tesla, SpaceX ve X'in sahibi Elon Musk, 2025 yılı itibarıyla dünyanın en zengin insanı. Forbes'a göre Elon Musk'ın serveti 342 milyar dolara ulaştı. Elbette bu servetin artmasında ABD seçimlerinin ve Trump'ın etkisi oldukça büyük. Fakat Elon Musk, en büyük kazancını Tesla'dan elde ediyor. Öyle ki Elon Musk'ın Tesla'dan aldığı CEO maaşı, sık sık tartışmalara neden oluyor.
Patronlar Dünyası'nın aktardığına göre Elon Musk'ın maaşı, yönetim kurulu tarafından düzenlenecek.
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Dünyanın en zengin insanı: Elon Musk
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Elon Musk'ın CEO maaşı yeniden değerlendirilecek.
Daha detaylı bir şekilde anlamamız için: Elon Musk bir saniyede ne kadar kazanıyor?
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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