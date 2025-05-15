Elon Musk'ın CEO Maaşı "Fazla" Bulundu! Özel Komite Musk'ın Maaşını Belirleyecek

Elon Musk, ABD seçimlerinin ve Trump'ın etkisiyle servetine servet kattı. Toplam serveti yaklaşık 342 milyar dolar olan Musk, tarihi bir rekora da imza attı. Tesla, SpaceX ve X'in sahibi olan isim, yalnızca bir yıl içerisinde servetine 147 milyar dolar ekledi.

Forbes'a göre Tesla'nın protesto edilmesi, borsadaki düşüşü ise Elon Musk'ı etkilemedi. Hatta dünyanın en zengini unvanını alan isim, kendisinden sonra gelen en zengin insana 126 milyar dolar fark atmayı da başardı.