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Fenerbahçe'nin Eski Yöneticisi Mahmut Uslu, Ali Koç'a İsyan Etti

Fenerbahçe'nin Eski Yöneticisi Mahmut Uslu, Ali Koç'a İsyan Etti

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
15.05.2025 - 15:09

Fenerbahçe eski yöneticisi Mahmut Uslu, düzenlediği basın toplantısında sarı-lacivertli kulübünün gündemine dair önemli açıklamalarda bulundu. Uslu, Başkan Koç'un görevini bırakması gerektiğini belirtirken başkan adayı olabileceğini ifade etti.

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Mahmut Uslu'nun basın toplantında sorulan sorulara verdiği yanıtlardan öne çıkanlar şu şekilde 👇

Mahmut Uslu'nun basın toplantında sorulan sorulara verdiği yanıtlardan öne çıkanlar şu şekilde 👇

'7 senedir yaşamadığımız her şeyi Ali Koç döneminde yaşadık. O yüzden gitmesini istiyoruz.

 Ali Koç, verdiğim tek bir sözü dahi tutamadın, çocuklar ağlıyor. 50 yaşında adamlar ağlıyor. Sen halkın içinde gezmiyorsun herhalde. Yeter artık git, gitmesi gerekiyor. Devamlı para, para. Bunları yapmayın.

Şampiyon yapamıyorsan bırakacaksın; gideceksin, bu koltuk ne kadar kıymetliymiş ya?

Ali Koç'a son bir ağabeylik yapmak istiyorum. Kendin ayrıl ve büyü. İyi bir ekip kur, bekle, çalış ve öğren. Seni imza ile gönderirler. Bunu yapma. Ayrıl. İstiyorsan güven oyu iste. İmzayla gidersen olmaz.

Galatasaray maçı, Beşiktaş maçı, Samsun beraberliği, Kayseri beraberliği, Göztepe beraberliğini de mi yapı yaptı derler adama? Kendi sahanda yeneceksin kardeşim, en kötü yenilmeyeceksin.

Antrenörünüze, oyuncularınıza 'bir yapı var' dedirtemezsiniz. 'Siz ona bakmayın, o bizim işimiz' diyeceksiniz. Ben olduğum müddetçe şampiyon yapmazlar denir mi ya? Böyle bir şey yok sporda. Yapmayabilirler, sen mücadele edeceksin. Yoksa ayrılacaksın. Yazık değil mi bu çocuklara, gençlere, Fenerbahçe'ye?'

Uslu, gerekirse başkan adayı olacağını da şu sözlerle açıkladı 👇

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelere dökmeyi seviyorum. Dijital dünyanın hızına ayak uydururken, günceli yakalayan ve özgünlüğüyle öne çıkan içerikler üretmeye özen gösteriyorum.
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