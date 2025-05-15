Fenerbahçe'nin Eski Yöneticisi Mahmut Uslu, Ali Koç'a İsyan Etti
Fenerbahçe eski yöneticisi Mahmut Uslu, düzenlediği basın toplantısında sarı-lacivertli kulübünün gündemine dair önemli açıklamalarda bulundu. Uslu, Başkan Koç'un görevini bırakması gerektiğini belirtirken başkan adayı olabileceğini ifade etti.
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Mahmut Uslu'nun basın toplantında sorulan sorulara verdiği yanıtlardan öne çıkanlar şu şekilde 👇
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