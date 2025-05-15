Bir Gelinlikçi Geçmişten Günümüze ve Hatta Geleceğe Gelinlik Modasının Değişimini Gösterdi

Yaz mevsiminin sıcak esintileriyle birlikte, düğün sezonu da tam anlamıyla başlamış bulunuyor. Bu durum, doğal olarak, tüm ilgiyi ve merakı yılın en popüler gelinlik trendlerine çeviriyor. Bu trendler, her yıl olduğu gibi, gelin adaylarını heyecanlandırıyor. Peki gelinlik trendleri zaman içinde nasıl değişti?

Bir gelinlikçi, geçmişten günümüze gelinlik trendlerini değişimini yapay zeka ile gösterdi. Hatta gelecek için öngörülerini de paylaştı.