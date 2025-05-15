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Bir Gelinlikçi Geçmişten Günümüze ve Hatta Geleceğe Gelinlik Modasının Değişimini Gösterdi

Bir Gelinlikçi Geçmişten Günümüze ve Hatta Geleceğe Gelinlik Modasının Değişimini Gösterdi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
15.05.2025 - 17:13

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Yaz mevsiminin sıcak esintileriyle birlikte, düğün sezonu da tam anlamıyla başlamış bulunuyor. Bu durum, doğal olarak, tüm ilgiyi ve merakı yılın en popüler gelinlik trendlerine çeviriyor. Bu trendler, her yıl olduğu gibi, gelin adaylarını heyecanlandırıyor. Peki gelinlik trendleri zaman içinde nasıl değişti?

Bir gelinlikçi, geçmişten günümüze gelinlik trendlerini değişimini yapay zeka ile gösterdi. Hatta gelecek için öngörülerini de paylaştı.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DIn7-J...
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Moda, zamanın hızına ayak uydurarak sürekli evrim geçiriyor.

Moda, zamanın hızına ayak uydurarak sürekli evrim geçiriyor.

Bir gün popüler olan bir trend, ertesi gün demode olarak kabul edilebiliyor. Bu durum, elbette ki gelinlikler için de geçerli. Gelinlik trendleri, genel moda akımlarından bağımsız olamıyor ve her dönemde değişim gösteriyor. 

Peki siz en çok hangi dönemin gelinlik modasını beğendiniz? Yorumlarda buluşalım.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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