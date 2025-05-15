Bir Gelinlikçi Geçmişten Günümüze ve Hatta Geleceğe Gelinlik Modasının Değişimini Gösterdi

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DIn7-J...
Yaz mevsiminin sıcak esintileriyle birlikte, düğün sezonu da tam anlamıyla başlamış bulunuyor. Bu durum, doğal olarak, tüm ilgiyi ve merakı yılın en popüler gelinlik trendlerine çeviriyor. Bu trendler, her yıl olduğu gibi, gelin adaylarını heyecanlandırıyor. Peki gelinlik trendleri zaman içinde nasıl değişti?
Bir gelinlikçi, geçmişten günümüze gelinlik trendlerini değişimini yapay zeka ile gösterdi. Hatta gelecek için öngörülerini de paylaştı.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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