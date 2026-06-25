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Yazın Arabayı Serinletirken Yakıt Tasarrufu Sağlamanın Basit Yolu!

Yazın Arabayı Serinletirken Yakıt Tasarrufu Sağlamanın Basit Yolu!

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
25.06.2026 - 09:43
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Yaz aylarında güneş altında kalan bir araca binmek neredeyse fırına girmek gibi hissettirebilir. Böyle anlarda çoğu sürücü klimayı en yüksek seviyeye getirir ama araçtaki küçük bir düğmeyi gözden kaçırabilir.

Genellikle üzerinde araba simgesi ve dairesel bir ok bulunan hava sirkülasyon düğmesi, sıcak havalarda sandığınızdan daha işe yarayabilir.

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Hava sirkülasyon düğmesi ne işe yarar?

Hava sirkülasyon düğmesi ne işe yarar?
media.drive.com.au

Araçlardaki hava sirkülasyon düğmesi, dışarıdan hava girişini azaltarak kabin içindeki havanın yeniden dolaşmasını sağlar. Bu özellikle yaz aylarında işe yarar çünkü klima, dışarıdaki sıcak havayı sürekli soğutmak yerine içeride zaten serinlemeye başlayan havayı dolaştırır.

Bu düğme çoğu araçta klima kontrollerinin yanında bulunur. Sembolü genellikle arabanın içinde dönen bir ok şeklindedir. Sıcak havalarda klimayla birlikte kullanıldığında aracın içinin daha hızlı serinlemesine yardımcı olabilir. Ayrıca yoğun trafikte dışarıdaki egzoz kokusu, toz ve kirli havanın içeri girmesini azaltmak için de kullanılabilir.

Yakıt tüketimini azaltmaya yardımcı olabilir

Yakıt tüketimini azaltmaya yardımcı olabilir

Klima çalıştığında motora ek yük bindirebilir ve bu durum özellikle çok sıcak havalarda yakıt tüketimini artırabilir. Araç dışarıdan sürekli sıcak hava alıyorsa klima sistemi bu havayı soğutmak için daha fazla çalışır. Hava sirkülasyon düğmesi ise içerideki havayı tekrar kullandığı için klimanın yükünü azaltmaya yardımcı olabilir.

Bu yöntem özellikle araç biraz serinledikten sonra daha etkili olur. İlk etapta kapıları ya da camları kısa süre açarak içeride biriken sıcak havayı dışarı atmak, ardından klimayı açıp hava sirkülasyon moduna geçmek daha verimli bir kullanım sağlayabilir. Böylece klima, çok sıcak kabin havasıyla uzun süre uğraşmak yerine daha hızlı serinleyen havayı dolaştırır.

Yine de hava sirkülasyon düğmesini saatlerce açık bırakmak her zaman iyi fikir değildir. Uzun yolculuklarda içerideki hava bayatlayabilir, camlarda buğu oluşabilir ya da kabin havası ağırlaşabilir. Bu yüzden araç serinledikten sonra zaman zaman dış hava moduna geçmek, hem konfor hem de görüş güvenliği açısından daha doğru olur.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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