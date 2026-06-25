Yazın Arabayı Serinletirken Yakıt Tasarrufu Sağlamanın Basit Yolu!
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Yaz aylarında güneş altında kalan bir araca binmek neredeyse fırına girmek gibi hissettirebilir. Böyle anlarda çoğu sürücü klimayı en yüksek seviyeye getirir ama araçtaki küçük bir düğmeyi gözden kaçırabilir.
Genellikle üzerinde araba simgesi ve dairesel bir ok bulunan hava sirkülasyon düğmesi, sıcak havalarda sandığınızdan daha işe yarayabilir.
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Hava sirkülasyon düğmesi ne işe yarar?
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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