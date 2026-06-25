Yazın Arabayı Serinletirken Yakıt Tasarrufu Sağlamanın Basit Yolu!

Klima çalıştığında motora ek yük bindirebilir ve bu durum özellikle çok sıcak havalarda yakıt tüketimini artırabilir. Araç dışarıdan sürekli sıcak hava alıyorsa klima sistemi bu havayı soğutmak için daha fazla çalışır. Hava sirkülasyon düğmesi ise içerideki havayı tekrar kullandığı için klimanın yükünü azaltmaya yardımcı olabilir.

Bu yöntem özellikle araç biraz serinledikten sonra daha etkili olur. İlk etapta kapıları ya da camları kısa süre açarak içeride biriken sıcak havayı dışarı atmak, ardından klimayı açıp hava sirkülasyon moduna geçmek daha verimli bir kullanım sağlayabilir. Böylece klima, çok sıcak kabin havasıyla uzun süre uğraşmak yerine daha hızlı serinleyen havayı dolaştırır.

Yine de hava sirkülasyon düğmesini saatlerce açık bırakmak her zaman iyi fikir değildir. Uzun yolculuklarda içerideki hava bayatlayabilir, camlarda buğu oluşabilir ya da kabin havası ağırlaşabilir. Bu yüzden araç serinledikten sonra zaman zaman dış hava moduna geçmek, hem konfor hem de görüş güvenliği açısından daha doğru olur.