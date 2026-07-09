Temmuz 2026 BYD Fiyat Listesi! İşte BYD Atto 3, Dolphin, Han, Seal U DM-i, Tang ve Seal U EV Güncel Fiyatları
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Kaynak: https://www.bydauto.com.tr
Çin merkezli otomotiv devi BYD, Temmuz 2026 itibarıyla güncellenen fiyat listesiyle kullanıcıların karşısına çıktı. Kısa sürede Türkiye pazarında güçlü bir konum elde eden marka; batarya teknolojilerinden yazılım altyapısına kadar geliştirdiği yeniliklerle yalnızca otomobil üreticisi değil, aynı zamanda küresel bir teknoloji şirketi olarak öne çıkmayı sürdürüyor.
Peki, BYD Atto 2, Atto 3, Dolphin, Han, Seal U DM-i, Tang, Seal ve Seal U EV modellerinin Temmuz 2026 fiyatları ne kadar oldu? İşte BYD'nin güncel fiyatları.
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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