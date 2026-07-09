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Temmuz 2026 BYD Fiyat Listesi! İşte BYD Atto 3, Dolphin, Han, Seal U DM-i, Tang ve Seal U EV Güncel Fiyatları

Temmuz 2026 BYD Fiyat Listesi! İşte BYD Atto 3, Dolphin, Han, Seal U DM-i, Tang ve Seal U EV Güncel Fiyatları

Otomobil Fiyatları
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
09.07.2026 - 18:18
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Çin merkezli otomotiv devi BYD, Temmuz 2026 itibarıyla güncellenen fiyat listesiyle kullanıcıların karşısına çıktı. Kısa sürede Türkiye pazarında güçlü bir konum elde eden marka; batarya teknolojilerinden yazılım altyapısına kadar geliştirdiği yeniliklerle yalnızca otomobil üreticisi değil, aynı zamanda küresel bir teknoloji şirketi olarak öne çıkmayı sürdürüyor.

Peki, BYD Atto 2, Atto 3, Dolphin, Han, Seal U DM-i, Tang, Seal ve Seal U EV modellerinin Temmuz 2026 fiyatları ne kadar oldu? İşte BYD'nin güncel fiyatları.

Kaynak: https://www.bydauto.com.tr
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Temmuz 2026 BYD Güncel Fiyat Listesi ve Kampanyaları

Temmuz 2026 BYD Güncel Fiyat Listesi ve Kampanyaları

BYD, 9 Temmuz 2026 itibarıyla geçerli olan yeni fiyat listesini yayımladı. Güncellenen listede markanın Türkiye'de satışta bulunan elektrikli ve şarj edilebilir hibrit modellerinin tavsiye edilen liste fiyatları yer alıyor.

Uyarı: Aşağıda yer alan fiyatlar BYD tarafından açıklanan tavsiye edilen liste fiyatlarıdır. Ancak fiyatlar, seçilecek donanım seviyesi, opsiyonel ekipmanlar, dönemlik kampanyalar, stok durumu ve uygulanabilecek finansman seçeneklerine bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

BYD SEAL Fiyat Listesi Temmuz 2026

BYD SEAL Fiyat Listesi Temmuz 2026
  • BYD SEAL 390 kW AWD Excellence - 4.077.000 TL

BYD SEALION 7 Fiyat Listesi Temmuz 2026

BYD SEALION 7 Fiyat Listesi Temmuz 2026
  • BYD SEALION 7 390 kW AWD Excellence - 4.190.000 TL

BYD HAN Fiyat Listesi Temmuz 2026

BYD HAN Fiyat Listesi Temmuz 2026
  • BYD HAN 380 kW AWD Executive - 4.873.000 TL | Kampanyalı Fiyat: 4.573.000 TL

BYD TANG Fiyat Listesi Temmuz 2026

BYD TANG Fiyat Listesi Temmuz 2026
  • BYD TANG 380 kW AWD Flagship - 5.418.000 TL

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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