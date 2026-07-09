Temmuz 2026 BYD Fiyat Listesi! İşte BYD Atto 3, Dolphin, Han, Seal U DM-i, Tang ve Seal U EV Güncel Fiyatları

Çin merkezli otomotiv devi BYD, Temmuz 2026 itibarıyla güncellenen fiyat listesiyle kullanıcıların karşısına çıktı. Kısa sürede Türkiye pazarında güçlü bir konum elde eden marka; batarya teknolojilerinden yazılım altyapısına kadar geliştirdiği yeniliklerle yalnızca otomobil üreticisi değil, aynı zamanda küresel bir teknoloji şirketi olarak öne çıkmayı sürdürüyor.

Peki, BYD Atto 2, Atto 3, Dolphin, Han, Seal U DM-i, Tang, Seal ve Seal U EV modellerinin Temmuz 2026 fiyatları ne kadar oldu? İşte BYD'nin güncel fiyatları.