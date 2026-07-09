Temmuz 2026 Cupra Fiyat Listesi! İşte Cupra Formentor, Leon ve Ateca Güncel Fiyatları

Otomotiv dünyasında sportif karakteri ve cesur tasarım anlayışıyla öne çıkan Cupra, Temmuz 2026 itibarıyla güncellenen fiyat listesiyle dikkat çekiyor. Volkswagen Grubu'nun performans odaklı markası; SUV modellerinden hatchback modellere kadar, tamamen elektrikli modellerden yüksek performanslı benzinli seçeneklere kadar uzanan ürün gamıyla sürüş keyfini ön planda tutmaya devam ediyor. Dinamik çizgileri, güçlü motor seçenekleri ve teknolojik donanımlarıyla dikkat çeken Cupra, Temmuz ayında da otomobil tutkunlarının radarındaki yerini koruyor.

Peki, Cupra Formentor, Leon, Born, Ateca ve Terramar modellerinin Temmuz 2026 fiyatları ne kadar? İşte Cupra'nın Temmuz ayı fiyat listesi ve öne çıkan kampanyaları.