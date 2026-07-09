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Temmuz 2026 Cupra Fiyat Listesi! İşte Cupra Formentor, Leon ve Ateca Güncel Fiyatları

Temmuz 2026 Cupra Fiyat Listesi! İşte Cupra Formentor, Leon ve Ateca Güncel Fiyatları

Otomobil Fiyatları
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
09.07.2026 - 18:18
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Otomotiv dünyasında sportif karakteri ve cesur tasarım anlayışıyla öne çıkan Cupra, Temmuz 2026 itibarıyla güncellenen fiyat listesiyle dikkat çekiyor. Volkswagen Grubu'nun performans odaklı markası; SUV modellerinden hatchback modellere kadar, tamamen elektrikli modellerden yüksek performanslı benzinli seçeneklere kadar uzanan ürün gamıyla sürüş keyfini ön planda tutmaya devam ediyor. Dinamik çizgileri, güçlü motor seçenekleri ve teknolojik donanımlarıyla dikkat çeken Cupra, Temmuz ayında da otomobil tutkunlarının radarındaki yerini koruyor.

Peki, Cupra Formentor, Leon, Born, Ateca ve Terramar modellerinin Temmuz 2026 fiyatları ne kadar? İşte Cupra'nın Temmuz ayı fiyat listesi ve öne çıkan kampanyaları.

Kaynak: https://www.cupraofficial.com.tr/
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Temmuz 2026 Cupra Güncel Fiyat Listesi

Temmuz 2026 Cupra Güncel Fiyat Listesi

Cupra, 1 Temmuz 2026 itibarıyla geçerli olan güncel tavsiye edilen anahtar teslim satış fiyatlarını yayımladı. Bu ay da Formentor ve Leon modelleri sportif kimlikleriyle öne çıkarken, Born tamamen elektrikli sürüş deneyimiyle, Terramar ise markanın yeni nesil SUV anlayışını temsil eden seçenekleriyle dikkat çekiyor.

Uyarı: Aşağıda yer alan fiyatlar Cupra tarafından açıklanan tavsiye edilen anahtar teslim satış fiyatlarıdır. Fiyatlar, tercih edilen donanım seviyesi, opsiyonel ekipmanlar, gövde rengi, bayi stok durumu, dönemsel kampanyalar ve finansman seçeneklerine bağlı olarak farklılık gösterebilir.

Cupra Formentor Fiyat Listesi Temmuz 2026

Cupra Formentor Fiyat Listesi Temmuz 2026

  • Formentor 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Impulse Benzinli/Hafif Hibrit (mHEV) - 2.750.000 TL 

  • Formentor 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Supreme Benzinli/Hafif Hibrit (mHEV) - 3.270.000 TL

  • Formentor 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG VZ-Line Benzinli / Hafif Hibrit (mHEV) - 3.670.000 TL

(Model Yılı: 2026)

Cupra Formentor 2025 Model Fiyat Listesi – Temmuz 2026

  • Formentor 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Impulse Benzinli/Hafif Hibrit (mHEV) - 2.651.150 TL 

  • Formentor 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Supreme Benzinli/Hafif Hibrit (mHEV) - 3.117.150 TL

Cupra Terramar Fiyat Listesi Temmuz 2026

Cupra Terramar Fiyat Listesi Temmuz 2026

  • Terramar 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Impulse Benzinli / Hafif Hibrit (mHEV) - 3.335.000 TL

  • Terramar 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Supreme Benzinli / Hafif Hibrit (mHEV) - 4.115.000 TL 

  • Terramar 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG VZ-Line Benzinli / Hafif Hibrit (mHEV) - 4.520.000 TL 

(Model Yılı: 2026)

Cupra Leon Fiyat Listesi Temmuz 2026

Cupra Leon Fiyat Listesi Temmuz 2026

  • Leon 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Impulse Benzinli / Hafif Hibrit (mHEV) - 2.650.000 TL - (Model Yılı: 2026)

  • Leon 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG VZ-Line Benzinli / Hafif Hibrit (mHEV) - 3.079.150 TL - (Model Yılı: 2025)

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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