Temmuz 2026 SEAT Fiyat Listesi! İşte SEAT Ibiza, Leon, Arona ve Ateca Güncel Fiyatları

Akdeniz esintisini taşıyan tasarımı ve Volkswagen Grubu'nun mühendislik altyapısını bir araya getiren SEAT, Temmuz 2026'ya güncellenen fiyat listesiyle giriş yaptı. Kompakt hatchback modellerden SUV seçeneklerine uzanan ürün gamıyla farklı ihtiyaçlara hitap eden marka; modern tasarımı, verimli motor seçenekleri ve gelişmiş teknolojileriyle Türkiye pazarındaki iddiasını sürdürmeye devam ediyor.

Peki, SEAT Ibiza, Leon, Arona, Ateca ve Tarraco modellerinin Temmuz 2026 fiyatları ne kadar? İşte SEAT'ın Temmuz ayı için açıkladığı tavsiye edilen anahtar teslim satış fiyatları.