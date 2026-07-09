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Temmuz 2026 SEAT Fiyat Listesi! İşte SEAT Ibiza, Leon, Arona ve Ateca Güncel Fiyatları

Temmuz 2026 SEAT Fiyat Listesi! İşte SEAT Ibiza, Leon, Arona ve Ateca Güncel Fiyatları

Otomobil Fiyatları Seat
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
09.07.2026 - 18:18
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Akdeniz esintisini taşıyan tasarımı ve Volkswagen Grubu'nun mühendislik altyapısını bir araya getiren SEAT, Temmuz 2026'ya güncellenen fiyat listesiyle giriş yaptı. Kompakt hatchback modellerden SUV seçeneklerine uzanan ürün gamıyla farklı ihtiyaçlara hitap eden marka; modern tasarımı, verimli motor seçenekleri ve gelişmiş teknolojileriyle Türkiye pazarındaki iddiasını sürdürmeye devam ediyor.

Peki, SEAT Ibiza, Leon, Arona, Ateca ve Tarraco modellerinin Temmuz 2026 fiyatları ne kadar? İşte SEAT'ın Temmuz ayı için açıkladığı tavsiye edilen anahtar teslim satış fiyatları.

Kaynak: https://www.seat.com.tr/
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Temmuz 2026 SEAT Fiyat Listesi

Temmuz 2026 SEAT Fiyat Listesi

SEAT, 1 Temmuz 2026 itibarıyla geçerli olan güncel anahtar teslim satış fiyatlarını yayımladı. Açıklanan listede markanın Türkiye'de satışta bulunan modellerinin donanım seviyelerine göre belirlenen güncel fiyatları yer alıyor. 

Uyarı: Aşağıda yer alan fiyatlar SEAT tarafından açıklanan anahtar teslim satış fiyatlarıdır. Ancak otomobillerin nihai satış fiyatları; seçilecek donanım seviyesi, opsiyonel ekipmanlar, bayi stok durumu, dönemsel kampanyalar ve uygulanabilecek finansman seçeneklerine göre değişiklik gösterebilir.

SEAT İbiza Fiyat Listesi Temmuz 2026

SEAT İbiza Fiyat Listesi Temmuz 2026
  • YENİ IBIZA 1.0 TSI 116 PS DSG Style Plus Benzinli - 1.857.000 TL (Model Yılı: 2026)

SEAT Arona Fiyat Listesi Temmuz 2026

SEAT Arona Fiyat Listesi Temmuz 2026
  • Arona 1.0 EcoTSI 115 PS DSG FR Benzinli - 1.853.150 TL 

(Model Yılı: 2025)

2026 Model Yeni SEAT Arona Fiyat Listesi: 

  • YENİ ARONA 1.0 TSI 116 PS DSG Style Plus - 1.968.000 TL

SEAT Leon Fiyat Listesi Temmuz 2026

SEAT Leon Fiyat Listesi Temmuz 2026
  • Leon 1.5 eHybrid 204 PS DSG FR Şarj Edilebilir Hibrit (PHEV) - 2.930.150 TL 

(Model Yılı: 2025)

2026 Model Yeni SEAT Leon Fiyat Listesi: 

  • LEON 1.5 eTSI 116 PS DSG Style Benzinli/Hafif Hibrit (mHEV) - 2.295.000 TL

SEAT Ateca Fiyat Listesi Temmuz 2026

SEAT Ateca Fiyat Listesi Temmuz 2026
  • Ateca 1.5 EcoTSI ACT 150 PS DSG FR 'Dark Edition' Benzinli - 2.919.150 TL (Model Yılı: 2025)

2026 Model Yeni SEAT Ateca Fiyat Listesi: 

  • Ateca 1.5 EcoTSI ACT 150 PS DSG Style Plus Benzinli - 2.561.000 TL

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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