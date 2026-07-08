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Temmuz 2026 Suzuki Fiyat Listesi! İşte Suzuki Swift, Vitara, S-Cross ve Jimny Güncel Fiyatları

Temmuz 2026 Suzuki Fiyat Listesi! İşte Suzuki Swift, Vitara, S-Cross ve Jimny Güncel Fiyatları

Otomobil Fiyatları
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
08.07.2026 - 16:36
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Japon otomotiv anlayışını sağlamlık, verimlilik ve fonksiyonellikle buluşturan Suzuki, Temmuz 2026'ya güncellenen fiyat listesi ve akıllı hibrit teknolojisini öne çıkaran model gamıyla giriş yaptı. Kompakt boyutları, düşük yakıt tüketimi ve pratik sürüş karakteriyle dikkat çeken marka; şehir yaşamına uyum sağlayan Swift'ten, AllGrip dört tekerlekten çekiş sistemiyle zorlu yol koşullarına meydan okuyan Vitara, S-Cross ve Jimny'ye kadar farklı ihtiyaçlara hitap eden seçenekler sunmayı sürdürüyor.

Peki, Temmuz 2026 itibarıyla Suzuki Swift, Vitara, S-Cross ve Jimny modellerinin güncel fiyatları ne kadar oldu?

İşte, Suzuki'nin Temmuz 2026 fiyat listeleri ve yaz kampanyaları:

Kaynak: https://www.suzuki.com.tr/
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Temmuz 2026 Suzuki Kampanyaları ve Öne Çıkanlar

Temmuz 2026 Suzuki Kampanyaları ve Öne Çıkanlar

Suzuki, 1 Temmuz 2026 itibarıyla geçerli olacak güncel tavsiye edilen kampanyalı anahtar teslim fiyat listesini yayımladı. Yeni ayla birlikte açıklanan listede Swift, Vitara ve S-Cross modellerinin tüm donanım seçeneklerine ait güncel fiyatlar yer aldı. Akıllı hibrit teknolojisini birçok modelinde sunmayı sürdüren marka, Temmuz ayında da şehir içi kullanım ile arazi performansını bir araya getiren ürün gamıyla dikkat çekiyor.

Uyarı: Aşağıda yer alan fiyatlar Suzuki Türkiye tarafından açıklanan tavsiye edilen kampanyalı anahtar teslim satış fiyatlarıdır. Çift renk gövde tercihleri, opsiyonel donanımlar, bayi stok durumu, dönemsel kampanyalar ve finansman seçeneklerine bağlı olarak nihai satış fiyatlarında değişiklik yaşanabilir.

Suzuki Vitara Fiyat Listesi Temmuz 2026

Suzuki Vitara Fiyat Listesi Temmuz 2026

  • Vitara 1.4 MHEV 6AT GL Elegance (Tek Renk) Otomatik Benzinli 129 PS 4x2 - 2.108.000 TL I Kampanyalı Fiyat: 2.063.000 TL 

  • Vitara 1.4 MHEV 6AT GL Elegance (Çift Renk) Otomatik Benzinli 129 PS 4x2 - 2.158.000 TL I Kampanyalı Fiyat: 2.113.000 TL 

  • Vitara 1.4 MHEV 6AT AllGrip GL Elegance (Tek Renk) Otomatik Benzinli 129 PS 4x4 - 2.329.000 TL I Kampanyalı Fiyat: 2.249.000 TL 

  • Vitara 1.4 MHEV 6AT AllGrip GL Elegance (Çift Renk) Otomatik Benzinli 129 PS 4x4 - 2.379.000 TL I Kampanyalı Fiyat: 2.299.000 TL 

  • Vitara 1.4 MHEV 6AT GLX Premium (Tek Renk) Otomatik Benzinli 129 PS 4x2 - 2.299.000 TL I Kampanyalı Fiyat: 2.229.000 TL 

  • Vitara 1.4 MHEV 6AT GLX Premium (Çift Renk) Otomatik Benzinli 129 PS 4x2 - 2.349.000 TL I Kampanyalı Fiyat: 2.279.000 TL 

  • Vitara 1.4 MHEV 6AT GLX Black Edition (Çift Renk) Otomatik Benzinli 4x2 - 2.604.000 TL

  • Vitara 1.4 MHEV 6AT AllGrip GLX Premium (Tek Renk) Otomatik Benzinli 129 PS 4x4 - 2.599.000 TL I Kampanyalı Fiyat: 2.529.000 TL 

  • Vitara 1.4 MHEV 6AT AllGrip GLX Premium (Çift Renk) Otomatik Benzinli 129 PS 4x4 - 2.649.000 TL I Kampanyalı Fiyat: 2.579.000 TL

  • Vitara 1.4 MHEV 6AT AllGrip GLX Black Edition (Çift Renk) Otomatik Benzinli 4x4 - 2.649.000 TL 

(Model Yılı: 2026)

Suzuki S-Cross Hibrit Fiyat Listesi Temmuz 2026

Suzuki S-Cross Hibrit Fiyat Listesi Temmuz 2026

  • S-Cross 1.4 MHEV 6AT GL Elegance Otomatik Benzinli 129 PS 4x2 - 2.253.000 TL I Kampanyalı Fiyat: 2.153.000 TL 

  • S-Cross 1.4 MHEV 6AT AllGrip 4x4 GL Elegance Otomatik Benzinli 129 PS 4x4 - 2.570.000 TL I Kampanyalı Fiyat: 2.530.000 TL 

  • S-Cross 1.4 MHEV 6AT GLX Premium Otomatik Benzinli 129 PS 4x2 - 2.385.000 TL I Kampanyalı Fiyat: 2.349.000 TL 

  • S-Cross 1.4 MHEV 6AT GLX Black Edition Otomatik Benzinli 4x2 - 2.680.000 TL 

  • S-Cross 1.4 MHEV 6AT AllGrip 4x4 GLX Premium Otomatik Benzinli 129 PS 4x4 - 2.759.000 TL I Kampanyalı Fiyat: 2.669.000 TL

  • S-Cross 1.4 MHEV 6AT AllGrip GLX Black Edition Otomatik Benzinli 4x4 - 2.783.000 TL 

(Model Yılı: 2026)

Suzuki Swift Hibrit Fiyat Listesi Temmuz 2026

Suzuki Swift Hibrit Fiyat Listesi Temmuz 2026

  • Swift 1.2 MHEV CVT Life (Tek Renk) Otomatik Benzinli 4x2 - 2.079.000 TL 

  • Swift 1.2 MHEV CVT Life (Çift Renk) Otomatik Benzinli 4x2 - 2.109.000 TL

(Model Yılı: 2025)

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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