Temmuz 2026 Suzuki Fiyat Listesi! İşte Suzuki Swift, Vitara, S-Cross ve Jimny Güncel Fiyatları

Japon otomotiv anlayışını sağlamlık, verimlilik ve fonksiyonellikle buluşturan Suzuki, Temmuz 2026'ya güncellenen fiyat listesi ve akıllı hibrit teknolojisini öne çıkaran model gamıyla giriş yaptı. Kompakt boyutları, düşük yakıt tüketimi ve pratik sürüş karakteriyle dikkat çeken marka; şehir yaşamına uyum sağlayan Swift'ten, AllGrip dört tekerlekten çekiş sistemiyle zorlu yol koşullarına meydan okuyan Vitara, S-Cross ve Jimny'ye kadar farklı ihtiyaçlara hitap eden seçenekler sunmayı sürdürüyor.

Peki, Temmuz 2026 itibarıyla Suzuki Swift, Vitara, S-Cross ve Jimny modellerinin güncel fiyatları ne kadar oldu?

İşte, Suzuki'nin Temmuz 2026 fiyat listeleri ve yaz kampanyaları: