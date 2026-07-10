article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Otomobil
MG Fiyat Listesi Temmuz 2026! İşte ZS, HS, MG4 ve Marvel R Güncel Fiyatları

MG Fiyat Listesi Temmuz 2026! İşte ZS, HS, MG4 ve Marvel R Güncel Fiyatları

Otomobil Fiyatları
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
10.07.2026 - 16:46
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

1924 yılında kurulan ve 'Morris Garages' adıyla otomotiv tarihine damga vuran MG, 2026 yılının ikinci yarısına hızlı bir giriş yaptı. Spor otomobil geçmişinden aldığı dinamizmi elektrikli ve hibrit modellerle geleceğe taşıyan marka; tasarım, sürüş teknolojileri ve erişilebilir mobilite anlayışıyla küresel pazardaki yükselişini sürdürüyor. 2007 yılında SAIC Motor bünyesine katılan MG, güncellenen fiyat listesiyle Temmuz ayında da otomobil tutkunlarının ilgisini çekmeye devam ediyor.

Peki MG4, Yeni HS, MG7 ve Marvel R modellerinin Temmuz 2026 fiyatları ne kadar oldu? İşte MG'nin Temmuz ayına özel güncel fiyat listesi:

Kaynak: https://www.mg-turkey.com/
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Temmuz 2026 MG Güncel Fiyat Listesi ve Öne Çıkanlar

Temmuz 2026 MG Güncel Fiyat Listesi ve Öne Çıkanlar

Elektrikli mobilite alanındaki yatırımları ve güvenlik odaklı teknolojileriyle dikkat çeken MG, Temmuz ayında da rekabetçi fiyat politikası ve dönemsel kampanyalarıyla otomobil pazarındaki yerini koruyor.

Uyarı: MG tarafından Temmuz 2026 dönemi için açıklanan güncel fiyat listesine aşağıda yer verilmiştir. Fiyatlar; kampanya koşulları, araç bulunabilirliği, bayi stokları, finansman seçenekleri ve tercih edilen donanım seviyelerine bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

MG ZS Hybrid Luxury Hibrit Fiyat Listesi Temmuz 2026

MG ZS Hybrid Luxury Hibrit Fiyat Listesi Temmuz 2026

  • MG ZS Hybrid+ Luxury Cam Tavanlı Hibrit - Model Yılı 2025 - Fiyat: 2.580.000 TL — Temmuz Ayına Özel Kampanyalı Fiyat: 2.250.000 TL 

  • MG ZS Hybrid+ Luxury Cam Tavanlı Hibrit - Model Yılı 2026 - Fiyat: 2.655.000 TL — Temmuz Ayına Özel Kampanyalı Fiyat: 2.545.000 TL

MG HS Hybrid+ Luxury Fiyat Listesi Temmuz 2026

MG HS Hybrid+ Luxury Fiyat Listesi Temmuz 2026

  • MG HS Hybrid+ Luxury Hibrit - Model Yılı 2025 - Fiyat: 3.155.000 — Temmuz Ayına Özel Kampanyalı Fiyat: 3.000.000 TL 

  • MG HS Hybrid+ Luxury Hibrit - Model Yılı 2026 - Fiyat: 3.265.000 — Temmuz Ayına Özel Kampanyalı Fiyat: 3.165.000 TL

MG HS Luxury Fiyat Listesi Temmuz 2026

MG HS Luxury Fiyat Listesi Temmuz 2026

  • MG HS Luxury Benzin - Model Yılı 2025 - Fiyat: 2.540.000 

  • MG HS Luxury Benzin - Model Yılı 2026 - Fiyat: 2.697.000 — Temmuz Ayına Özel Kampanyalı Fiyat: 2.612.000 TL

MG7 Excellence Fiyat Listesi Temmuz 2026

MG7 Excellence Fiyat Listesi Temmuz 2026

  • MG7 Excellence Benzin - Model Yılı 2025 - Fiyat: 3.110.000 — Temmuz Ayına Özel Kampanyalı Fiyat: 2.910.000 TL

  • MG7 Excellence Red Edition Benzin - Model Yılı 2025 - Fiyat: 3.245.000 — Temmuz Ayına Özel Kampanyalı Fiyat: 3.045.000 TL

MG7 Excellence 2026 Model Yılı Fiyat Listesi  

  • MG7 Excellence Benzin - Model Yılı 2026 - Fiyat: 3.300.000 TL 

  • MG7 Excellence Red Edition Benzin - Model Yılı 2026 - Fiyat: 3.450.000 TL

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın