MG Fiyat Listesi Temmuz 2026! İşte ZS, HS, MG4 ve Marvel R Güncel Fiyatları
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Kaynak: https://www.mg-turkey.com/
1924 yılında kurulan ve 'Morris Garages' adıyla otomotiv tarihine damga vuran MG, 2026 yılının ikinci yarısına hızlı bir giriş yaptı. Spor otomobil geçmişinden aldığı dinamizmi elektrikli ve hibrit modellerle geleceğe taşıyan marka; tasarım, sürüş teknolojileri ve erişilebilir mobilite anlayışıyla küresel pazardaki yükselişini sürdürüyor. 2007 yılında SAIC Motor bünyesine katılan MG, güncellenen fiyat listesiyle Temmuz ayında da otomobil tutkunlarının ilgisini çekmeye devam ediyor.
Peki MG4, Yeni HS, MG7 ve Marvel R modellerinin Temmuz 2026 fiyatları ne kadar oldu? İşte MG'nin Temmuz ayına özel güncel fiyat listesi:
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Temmuz 2026 MG Güncel Fiyat Listesi ve Öne Çıkanlar
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MG ZS Hybrid Luxury Hibrit Fiyat Listesi Temmuz 2026
MG HS Hybrid+ Luxury Fiyat Listesi Temmuz 2026
MG HS Luxury Fiyat Listesi Temmuz 2026
MG7 Excellence Fiyat Listesi Temmuz 2026
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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