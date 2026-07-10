MG Fiyat Listesi Temmuz 2026! İşte ZS, HS, MG4 ve Marvel R Güncel Fiyatları

1924 yılında kurulan ve 'Morris Garages' adıyla otomotiv tarihine damga vuran MG, 2026 yılının ikinci yarısına hızlı bir giriş yaptı. Spor otomobil geçmişinden aldığı dinamizmi elektrikli ve hibrit modellerle geleceğe taşıyan marka; tasarım, sürüş teknolojileri ve erişilebilir mobilite anlayışıyla küresel pazardaki yükselişini sürdürüyor. 2007 yılında SAIC Motor bünyesine katılan MG, güncellenen fiyat listesiyle Temmuz ayında da otomobil tutkunlarının ilgisini çekmeye devam ediyor.

Peki MG4, Yeni HS, MG7 ve Marvel R modellerinin Temmuz 2026 fiyatları ne kadar oldu? İşte MG'nin Temmuz ayına özel güncel fiyat listesi: