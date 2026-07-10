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Temmuz 2026 Tesla Fiyat Listesi! İşte Tesla Model Y Güncel Fiyatları ve Özellikleri

Temmuz 2026 Tesla Fiyat Listesi! İşte Tesla Model Y Güncel Fiyatları ve Özellikleri

Tesla Otomobil Fiyatları
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
10.07.2026 - 16:46
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Elektrikli otomobil dünyasının küresel öncüsü Tesla, yılın ikinci yarısına da hızlı bir giriş yaptı. Temmuz ayına özel güncel fiyat listesini ve yeni teslimat stratejilerini paylaşan Tesla, Model Y'nin fütüristik sürüş teknolojileri ve çevreci performansıyla bu yaz da teknoloji meraklılarının odağında yer alacak gibi görünüyor.

Peki, Temmuz 2026 itibarıyla Tesla Model Y'nin Türkiye fiyatı ne kadar oldu? İşte Model Y'nin donanımsal özellikleri ve güncel fiyat listesi.

Kaynak: https://www.tesla.com/
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Temmuz 2026 Tesla Fiyat Listesi ve Türkiye Pazarı

Temmuz 2026 Tesla Fiyat Listesi ve Türkiye Pazarı

2003 yılında kurulan ve günümüzde Elon Musk'ın liderlik ettiği Tesla, Amerikan mühendisliğini minimalist bir dijital ekosistemle birleştiriyor. Küresel ölçekte Model S, Model 3, Model X ve yeni nesil Cybertruck gibi ikonik modelleriyle adından söz ettiren marka, Türkiye pazarında ise Model Y ile fırtınalar estirmeye devam ediyor.

Uyarı: Tesla tarafından yayımlanan güncel fiyat listelerini aşağıda bulabilirsiniz. Fiyatlar; Full Self-Driving (FSD) özellikleri, Geliştirilmiş Otopilot paketleri, üretim planlaması ve teslimat süreçlerine bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Tesla Yeni Model Y Fiyat Listesi Temmuz 2026

Tesla Yeni Model Y Fiyat Listesi Temmuz 2026

  • Model Y - Arkadan Çekiş - 2.474.985 TL

  • Model Y - Premium Long Range Arkadan Çekiş - 3.682.800 TL

  • Model Y - Premium Long Range Dört Çeker - 4.410.000 TL

  • Model Y - Performance Dört Çeker - 4.756.500 TL

Tesla Model Y'nin Özellikleri

Tesla Model Y'nin Özellikleri

Tesla Model Y, Türkiye'de büyük ilgi gören ve özellikle vergi avantajı sağlayan bir modeldir. Bu yenilikçi elektrikli SUV, sektörün en popüler modelleri arasında yer alıyor.

Türkiye'de satışa sunulan Model Y'nin öne çıkan bazı özellikleri ise şu şekilde:

  • Özel Vergi Avantajı: Türkiye'ye özel olarak sunulan Arkadan Çekişli (RWD) versiyon, motor gücünün sınırlandırılması sayesinde %10 ÖTV dilimine giriyor. 

  • Menzil ve Şarj: WLTP normlarına göre, sürüş tarzına bağlı olarak 455 km ile 534 km arasında bir menzil sağlıyor. Tesla'nın kendi hızlı şarj ağı olan Supercharger istasyonlarında ise 15 dakikalık bir şarjla yaklaşık 260 km menzil kazanabiliyorsunuz.

  • Performans: Giriş seviyesindeki arkadan itişli model, 0'dan 100 km/s hıza 7.8 saniyede çıkabiliyor. Dört çeker Long Range ve Performance modellerinde bu süre 4.8 ve 3.5 saniyeye kadar düşebiliyor.

  • Geniş Bagaj Hacmi: Ön taraftaki motor boşluğunda yer alan 'Frunk' (ön bagaj) ile birlikte, koltuklar dik konumdayken 900 litrenin üzerinde, koltuklar katlandığında ise 2.100 litreyi aşan bir depolama alanı sunuyor.

  • Minimalist ve Teknolojik Kokpit: Araç içinde neredeyse hiç fiziksel tuş bulunmuyor. Her şey, ön konsoldaki büyük 16 inçlik QHD dokunmatik ekran üzerinden kontrol ediliyor. Ayrıca, arka yolcular için de ayrı bir multimedya ekranı mevcut.

  • Gelişmiş Güvenlik: Standart olarak aktif acil frenleme, şerit takip ve kör nokta uyarıları sunan gelişmiş donanımın yanı sıra, Tesla'nın ünlü Otopilot (Autopilot) sürücü asistanı da standart olarak geliyor.

  • Konfor Detayları: Panoramik cam tavan, ısıtmalı direksiyon, tüm koltuklarda ısıtma, kablosuz çift telefon şarjı ve gelişmiş HEPA hava filtreleme sistemi, kabin konforunu üst seviyelere taşıyor.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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