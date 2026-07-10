Temmuz 2026 Tesla Fiyat Listesi! İşte Tesla Model Y Güncel Fiyatları ve Özellikleri

Elektrikli otomobil dünyasının küresel öncüsü Tesla, yılın ikinci yarısına da hızlı bir giriş yaptı. Temmuz ayına özel güncel fiyat listesini ve yeni teslimat stratejilerini paylaşan Tesla, Model Y'nin fütüristik sürüş teknolojileri ve çevreci performansıyla bu yaz da teknoloji meraklılarının odağında yer alacak gibi görünüyor.

Peki, Temmuz 2026 itibarıyla Tesla Model Y'nin Türkiye fiyatı ne kadar oldu? İşte Model Y'nin donanımsal özellikleri ve güncel fiyat listesi.