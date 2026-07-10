Temmuz 2026 Lexus Fiyat Listesi! İşte Lexus ES, RX, RZ, LBX, NX ve LS Güncel Fiyatları

Toyota'nın güçlü mühendisliğini lüksün zirvesiyle buluşturan premium markası Lexus, Temmuz 2026'ya ait güncel fiyat listesini otomobil tutkunlarıyla paylaştı. 1989 yılından bu yana küresel çapta prestijin simgesi haline gelen ve özellikle Amerika pazarındaki sarsılmaz liderliğiyle bilinen Lexus; geleneksel Japon 'Takumi' el işçiliğinin zarafetini yüksek teknolojiyle harmanlayarak Türkiye'deki ayrıcalıklı konumunu daha da güçlendiriyor. Ayrıca yılın ikinci yarısında da hibrit SUV yelpazesine özel fırsatlar sunuyor.

Peki, Lexus ES, RX, RZ, LBX, NX, LM ve LS modellerinin Temmuz 2026 fiyatları ne kadar oldu? İşte Lexus'un Temmuz ayına özel güncel rakamları:

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