Temmuz 2026 Omoda ve Jaecoo Fiyat Listesi! İşte Omoda 5, Omoda 7 ve Jaecoo 7 Güncel Fiyatları
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Kaynak: https://www.omodajaecoo.com.tr/
Çinli otomotiv devi Chery'nin teknoloji ve yüksek donanıma odaklanan alt markaları OMODA ve JAECOO, yılın ikinci yarısına hızlı bir giriş yaptı. Türkiye genelinde elde ettiği yüksek satış hacmiyle SUV pazarına yeni bir soluk getiren grup, Temmuz ayında da güncellenen fiyatları ile otomobil tutkunlarının dikkatini çekmeyi başarıyor.
Peki, Jaecoo 7, Omoda 5 ve markanın yeni amiral gemisi Omoda 7 modellerinin Temmuz ayı fiyatları ne kadar oldu? İşte Omoda 5 ve 7'nin fiyatları ve teknik özellikleri.
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OMODA & JAECOO Temmuz 2026 Güncel Fiyat Listesi
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Omoda 5 Ultima Fiyat Listesi Temmuz 2026
Jaecoo 7 Revive 4x2 Fiyat Listesi Temmuz 2026
Jaecoo 7 Evolve 4x2 Fiyat Listesi Temmuz 2026
Jaecoo 7 Evolve 4x4 Fiyat Listesi Temmuz 2026
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Omoda 7 Neo Fiyat Listesi Temmuz 2026
Yeni Omoda 5 ve Omoda 7'nin Özellikleri
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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