Temmuz 2026 Omoda ve Jaecoo Fiyat Listesi! İşte Omoda 5, Omoda 7 ve Jaecoo 7 Güncel Fiyatları

Çinli otomotiv devi Chery'nin teknoloji ve yüksek donanıma odaklanan alt markaları OMODA ve JAECOO, yılın ikinci yarısına hızlı bir giriş yaptı. Türkiye genelinde elde ettiği yüksek satış hacmiyle SUV pazarına yeni bir soluk getiren grup, Temmuz ayında da güncellenen fiyatları ile otomobil tutkunlarının dikkatini çekmeyi başarıyor.

Peki, Jaecoo 7, Omoda 5 ve markanın yeni amiral gemisi Omoda 7 modellerinin Temmuz ayı fiyatları ne kadar oldu? İşte Omoda 5 ve 7'nin fiyatları ve teknik özellikleri.