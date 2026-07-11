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Temmuz 2026 Omoda ve Jaecoo Fiyat Listesi! İşte Omoda 5, Omoda 7 ve Jaecoo 7 Güncel Fiyatları

Temmuz 2026 Omoda ve Jaecoo Fiyat Listesi! İşte Omoda 5, Omoda 7 ve Jaecoo 7 Güncel Fiyatları

Otomobil Fiyatları Chery
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
11.07.2026 - 15:09
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Çinli otomotiv devi Chery'nin teknoloji ve yüksek donanıma odaklanan alt markaları OMODA ve JAECOO, yılın ikinci yarısına hızlı bir giriş yaptı. Türkiye genelinde elde ettiği yüksek satış hacmiyle SUV pazarına yeni bir soluk getiren grup, Temmuz ayında da güncellenen fiyatları ile otomobil tutkunlarının dikkatini çekmeyi başarıyor. 

Peki, Jaecoo 7, Omoda 5 ve markanın yeni amiral gemisi Omoda 7 modellerinin Temmuz ayı fiyatları ne kadar oldu? İşte Omoda 5 ve 7'nin fiyatları ve teknik özellikleri.

Kaynak: https://www.omodajaecoo.com.tr/
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OMODA & JAECOO Temmuz 2026 Güncel Fiyat Listesi

OMODA & JAECOO Temmuz 2026 Güncel Fiyat Listesi

Chery Otomobil Endüstrisi ve Ticaret A.Ş. tarafından belirlenen 'Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatları'nı aşağıda bulabilirsiniz. Temmuz ayının sonuna kadar geçerli olan bu listelerde, gerek Jaecoo 7 modelinde gerekse Omoda serisinde rekabetçi fiyat politikası sürdürülmeye devam ediyor.

Uyarı: Fiyatlar ise stok durumuna, Temmuz ayına özel düzenlenen kampanyalara, ödeme seçeneklerine ve ek donanım paketlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. 

Omoda 5 Ultima Fiyat Listesi Temmuz 2026

Omoda 5 Ultima Fiyat Listesi Temmuz 2026
  • Omoda 5 Ultima 4x2 7 İleri Otomatik DCT Benzin - 1.598 cc - 145 bg - 2.099.000 TL

Jaecoo 7 Revive 4x2 Fiyat Listesi Temmuz 2026

Jaecoo 7 Revive 4x2 Fiyat Listesi Temmuz 2026

  • Jaecoo 7 Revive 4x2 (Önden Çekiş) 7 İleri Otomatik DCT Benzin 1.598 cc - 145 bg - 2025 Model Yılı Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Satış Fiyatı: 2.270.000 TL

  • Jaecoo 7 Revive 4x2 (Önden Çekiş) 7 İleri Otomatik DCT Benzin 1.598 cc - 145 bg - 2026 Model Yılı Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Satış Fiyatı: 2.330.000 TL

Jaecoo 7 Evolve 4x2 Fiyat Listesi Temmuz 2026

Jaecoo 7 Evolve 4x2 Fiyat Listesi Temmuz 2026
  • Jaecoo 7 Evolve 4x2 (Önden Çekiş) 7 İleri Otomatik DCT Benzin 1.598 cc - 145 bg - 2026 Model Yılı Tavsiye Edilen Temmuz Kampanyalı Anahtar Teslim Satış Fiyatı: 2.550.000 TL

Jaecoo 7 Evolve 4x4 Fiyat Listesi Temmuz 2026

Jaecoo 7 Evolve 4x4 Fiyat Listesi Temmuz 2026
omodajaecoo.inoto.com.tr
  • Jaecoo 7 Evolve 4x4 7 İleri Otomatik DCT Benzin 1.598 cc - 145 bg - 2026 Model Yılı Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Satış Fiyatı: 2.770.000 TL
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Omoda 7 Neo Fiyat Listesi Temmuz 2026

Omoda 7 Neo Fiyat Listesi Temmuz 2026
  • Omoda 7 Neo 4x2 7 İleri Otomatik DCT Benzin - 1.598 cc - 145 bg - 2.680.000 TL

Yeni Omoda 5 ve Omoda 7'nin Özellikleri

Yeni Omoda 5 ve Omoda 7'nin Özellikleri

Omoda ve Jaecoo ailelerinin üyeleri, sadece uygun fiyatlarıyla değil, aynı zamanda sundukları eşsiz teknik özelliklerle de rakiplerinden farklılaşıyorlar.

Omoda 5'in Teknik Özellikleri:

Gençlerin ve teknoloji tutkunlarının beklentilerini karşılamak üzere tasarlanan Omoda 5, sürücüyü adeta kucaklayan spor koltukları ve 64 farklı renkte kişiselleştirilebilir ambiyans aydınlatmasıyla sürüş deneyimine yeni bir boyut katıyor. Sony tarafından tasarlanan ses sistemi, 50W'lık kablosuz hızlı şarj özelliği ve sezgisel dijital ekranlar, sürüşü adeta bir multimedya gösterisine dönüştürüyor. Güvenlik konusunda ise 7 hava yastığı ve yüksek dayanıklılığa sahip çelik gövdesiyle Euro NCAP hedeflerini aşmayı hedefliyor.

Omoda 7'nin Teknik Özellikleri:

Daha büyük ve daha iddialı bir SUV otomobil arayanlar için tasarlanan Omoda 7, 15,6 inçlik kayar multimedya ekranı ile otomotiv sektöründe yeni bir çığır açıyor. Çok bölgeli ses deneyimi ve 540 derecelik gelişmiş kamera sistemi gibi özellikleriyle donatılmış olan bu araç, 21 farklı akıllı sürüş destek fonksiyonuyla otonom sürüş deneyimine en yakın hali sunmayı vadediyor.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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