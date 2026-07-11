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Temmuz 2026 DS Fiyat Listesi! İşte DS 4, 7 ve 9 Güncel Fiyatları

Temmuz 2026 DS Fiyat Listesi! İşte DS 4, 7 ve 9 Güncel Fiyatları

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
11.07.2026 - 15:10
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Fransız modasını ve avangart tasarım çizgisini otomotiv dünyasına taşıyan DS Automobiles, lüksün ve zarafetin harmanlandığı Temmuz 2026'da güncellenen fiyat listesini paylaştı. Parisli tasarım ustalarının ellerinden çıkan ve markanın köklü 'Savoir-Faire' (ustalık) felsefesini her detayında hissettiren DS modelleri, Stellantis grubunun premium segmentteki en asil temsilcisi olarak yollardaki iddialı duruşunu sürdürüyor.

Peki, DS 4, DS 7 ve DS 9 modellerinin Temmuz 2026 fiyatları ne kadar oldu? İşte DS'nin Temmuz ayı fiyat listeleri.

Kaynak: https://www.dsautomobiles.com.tr/
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Temmuz 2026 DS Automobiles Güncel Fiyat Listesi

Temmuz 2026 DS Automobiles Güncel Fiyat Listesi

DS Automobiles, Temmuz ayında geçerli olan 'Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatları' ile lüksü yenilikçi dijital ekosistemle buluşturuyor. Kompakt sınıfta ezber bozan hatları, üst düzey işçiliği ve şık dijital kokpit çözümleriyle coupe-hatchback formunun en asil üyesi olan DS 4 ile uzun yolculuklarda eşsiz bir konfor vadeden premium SUV modeli DS 7, bu yaz ortasında da sıra dışı bir sürüş deneyimi arayan otomobil tutkunlarının radarında kalmaya devam ediyor.

Uyarı: Aşağıda DS Automobiles tarafından belirlenen 'Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatları'nı bulabilirsiniz. Markanın internet sitesinden alınan fiyatlar; dönemlik kampanyalara, araç stok durumlarına, tercih edilecek finansman modellerine ve araca eklenecek opsiyonel donanım paketlerine göre değişkenlik gösterebilir.

DS N°4 Fiyat Listesi Temmuz 2026

DS N°4 Fiyat Listesi Temmuz 2026
  • DS N°4 Pallas BlueHDi 130 Otomatik (Model Yılı: 2026) - 3.131.200 TL

DS 7 Fiyat Listesi Temmuz 2026

DS 7 Fiyat Listesi Temmuz 2026
  • DS 7 ÉTOILE BlueHDi 130 Otomatik (Model Yılı: 2026) - 4.273.500 TL

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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