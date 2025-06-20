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Yalnızca Bir Kez Görmüştük: Müge Anlı'nın Üniversiteden Mezun Olan Kızı Lidya'nın Son Hali Görenleri Büyüledi!

Yalnızca Bir Kez Görmüştük: Müge Anlı'nın Üniversiteden Mezun Olan Kızı Lidya'nın Son Hali Görenleri Büyüledi!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
20.06.2025 - 21:02

Sabah kuşağının en çok izlenen yüzlerinden biri olan Müge Anlı, sadece kayıpları bulan, adaleti arayan bir televizyoncu değil... Aynı zamanda gözlerden uzak yaşadığı özel hayatıyla da merak edilen bir isim oluyor. 1993 yılında gazeteci Burhan Akdağ ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen Lidya Müge Akdağ, yıllar boyunca kameralardan uzak büyüdü. Müge Anlı'nın kopyası olan kızı Lidya'nın üniversite mezuniyetindeki pozlarıyla son hali ortaya çıktı!

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ATV’nin fenomen programı “Müge Anlı ile Tatlı Sert” sunucusu Müge Anlı, uzun yıllardır adli vakalarla gündeme damga vuruyor.

ATV’nin fenomen programı “Müge Anlı ile Tatlı Sert” sunucusu Müge Anlı, uzun yıllardır adli vakalarla gündeme damga vuruyor.

Başarılı gazeteci, canlı yayınlarda kaybolanları buluyor, faili meçhul cinayetleri aydınlatıyor ve her sabah milyonları ekran başına topluyor.

Ancak Anlı, kariyerindeki başarıları kadar özel hayatını da hep gizli tutmasıyla konuşuluyor. Kızı Lidya Müge Akdağ’ı ekranlardan uzak büyüten Müge Anlı'nın kızı geçtiğimiz aylarda katıldığı bir yarışmayla ilk kez kamuoyunun radarına girmişti.

Müge Anlı, henüz 20 yaşındayken, 1993 yılında gazeteci Burhan Akdağ ile hayatını birleştirmişti. Bu evlilikten 2002 yılında kızı Lidya Müge Akdağ dünyaya geldi. Genç yaşta anneliği tadan Müge Anlı, televizyonculuk kariyerine hızla devam ederken kızını gözlerden uzak büyütmeyi tercih etti. Evlilikleri 2008 yılında olaylı bir şekilde sona erse de, Müge Anlı kızı Lidya'nın velayetini alarak onu tek başına yetiştirdi. Yıllar boyunca hem başarılı bir gazeteci hem de anne olarak iki rolü aynı anda taşıdı.

Yıllarca annesi tarafından gözlerden uzak büyütülen Lidya Müge Akdağ, katıldığı “Aileler Yarışıyor” programıyla ilk kez ekran karşısına çıkmıştı.

Yıllarca annesi tarafından gözlerden uzak büyütülen Lidya Müge Akdağ, katıldığı “Aileler Yarışıyor” programıyla ilk kez ekran karşısına çıkmıştı.

ATV ekranlarının fenomen sunucusu Müge Anlı’nın kızı, hukuk öğrencisi Lidya Müge Akdağ, geçtiğimiz aylarda Asuman Krause'nin sunduğu “Aileler Yarışıyor” programına katılarak ilk kez stüdyoda görünmüştü. 

Lidya, “Kunaryalar” adını verdikleri üniversite arkadaşlarıyla oluşturduğu takımla yarışmaya dahil olmuş ve hem güzelliği hem de samimiyetiyle sosyal medyada gündem olmuştu.

@blogyagmuru3'ün yaptığı paylaşımlarla Müge Anlı'nın kızı Lidya'nın üniversite mezuniyetindeki son hali ortaya çıktı!

@blogyagmuru3'ün yaptığı paylaşımlarla Müge Anlı'nın kızı Lidya'nın üniversite mezuniyetindeki son hali ortaya çıktı!

Annesinin gençliğine tıpatıp benzeyen 23 yaşındaki Lidya'nın güzelliği görenleri büyüledi!

Başarı dolu bir eğitim sürecinin ardından Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Lidya'nın son hali ortaya çıktı!

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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