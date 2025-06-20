Yalnızca Bir Kez Görmüştük: Müge Anlı'nın Üniversiteden Mezun Olan Kızı Lidya'nın Son Hali Görenleri Büyüledi!
Sabah kuşağının en çok izlenen yüzlerinden biri olan Müge Anlı, sadece kayıpları bulan, adaleti arayan bir televizyoncu değil... Aynı zamanda gözlerden uzak yaşadığı özel hayatıyla da merak edilen bir isim oluyor. 1993 yılında gazeteci Burhan Akdağ ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen Lidya Müge Akdağ, yıllar boyunca kameralardan uzak büyüdü. Müge Anlı'nın kopyası olan kızı Lidya'nın üniversite mezuniyetindeki pozlarıyla son hali ortaya çıktı!
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ATV’nin fenomen programı “Müge Anlı ile Tatlı Sert” sunucusu Müge Anlı, uzun yıllardır adli vakalarla gündeme damga vuruyor.
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Yıllarca annesi tarafından gözlerden uzak büyütülen Lidya Müge Akdağ, katıldığı “Aileler Yarışıyor” programıyla ilk kez ekran karşısına çıkmıştı.
@blogyagmuru3'ün yaptığı paylaşımlarla Müge Anlı'nın kızı Lidya'nın üniversite mezuniyetindeki son hali ortaya çıktı!
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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