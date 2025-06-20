Yalnızca Bir Kez Görmüştük: Müge Anlı'nın Üniversiteden Mezun Olan Kızı Lidya'nın Son Hali Görenleri Büyüledi!

Başarılı gazeteci, canlı yayınlarda kaybolanları buluyor, faili meçhul cinayetleri aydınlatıyor ve her sabah milyonları ekran başına topluyor.

Ancak Anlı, kariyerindeki başarıları kadar özel hayatını da hep gizli tutmasıyla konuşuluyor. Kızı Lidya Müge Akdağ’ı ekranlardan uzak büyüten Müge Anlı'nın kızı geçtiğimiz aylarda katıldığı bir yarışmayla ilk kez kamuoyunun radarına girmişti.

Müge Anlı, henüz 20 yaşındayken, 1993 yılında gazeteci Burhan Akdağ ile hayatını birleştirmişti. Bu evlilikten 2002 yılında kızı Lidya Müge Akdağ dünyaya geldi. Genç yaşta anneliği tadan Müge Anlı, televizyonculuk kariyerine hızla devam ederken kızını gözlerden uzak büyütmeyi tercih etti. Evlilikleri 2008 yılında olaylı bir şekilde sona erse de, Müge Anlı kızı Lidya'nın velayetini alarak onu tek başına yetiştirdi. Yıllar boyunca hem başarılı bir gazeteci hem de anne olarak iki rolü aynı anda taşıdı.