Jennifer Lawrence'tan Çarpıcı Instagram Kararı: Hesabını Açtı, Takipçi Sayısı Saatler İçinde Yüz Binleri Aştı!

Açlık Oyunları serisinde Katniss Everdeen'i oynayan Lawrence'ı geniş kitleler bu rolle tanıdı. Umut Işığım'la En İyi Kadın Oyuncu Oscar'ını da kazandı. Sosyal medyaya mesafesini ilk kez 2014'te BBC Radio 1'e anlattı. 'Twitter'ı asla anlamayacağım, telefonla ya da teknolojiyle iyi değilim' dedi.

2018'de InStyle'a konuşurken kendini gözlemci olarak tanımladı. İzlediğini, ama konuşmadığını söylüyordu. Bu tabloyu geçen kasımda kendi bozdu. Robert Pattinson'la çıktığı Die My Love tanıtımında bir itirafta bulundu. Anonim bir TikTok hesabı olduğunu, orada insanlarla kavga ettiğini anlattı. Filmi Lynne Ramsay yönetti. Senaryo, Ariana Harwicz'in 2012 tarihli romanından uyarlandı. Yapımın Türkiye'de vizyona girmemesi de o dönem çok konuşuldu.