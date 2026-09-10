Jennifer Lawrence'tan Çarpıcı Instagram Kararı: Hesabını Açtı, Takipçi Sayısı Saatler İçinde Yüz Binleri Aştı!
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Jennifer Lawrence yıllarca sosyal medyadan uzak durdu, Twitter'ı hiç anlamadığını söyledi. Bu hafta o tavrı bıraktı, @jlaw kullanıcı adıyla Instagram'a katıldı. Kullanmak istediği isim başkasının elindeydi, oyuncu da bunu biyografisine yazdı. Hesabın neden şimdi açıldığına dair iddialar da hemen dolaşıma girdi.
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Oscar ödüllü oyuncu yıllarca sosyal medyaya mesafeliydi, gizli TikTok hesabı itirafıyla geçen kasımda gündem oldu.
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Doğrulanmış hesap ilk saatlerde 170 bin takipçiyi geçti, üzerinde hâlâ tek bir gönderi yok.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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