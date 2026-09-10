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Jennifer Lawrence'tan Çarpıcı Instagram Kararı: Hesabını Açtı, Takipçi Sayısı Saatler İçinde Yüz Binleri Aştı!

Jennifer Lawrence'tan Çarpıcı Instagram Kararı: Hesabını Açtı, Takipçi Sayısı Saatler İçinde Yüz Binleri Aştı!

Instagram Sosyal Medya
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
10.09.2026 - 12:37
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Jennifer Lawrence yıllarca sosyal medyadan uzak durdu, Twitter'ı hiç anlamadığını söyledi. Bu hafta o tavrı bıraktı, @jlaw kullanıcı adıyla Instagram'a katıldı. Kullanmak istediği isim başkasının elindeydi, oyuncu da bunu biyografisine yazdı. Hesabın neden şimdi açıldığına dair iddialar da hemen dolaşıma girdi.

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Oscar ödüllü oyuncu yıllarca sosyal medyaya mesafeliydi, gizli TikTok hesabı itirafıyla geçen kasımda gündem oldu.

Oscar ödüllü oyuncu yıllarca sosyal medyaya mesafeliydi, gizli TikTok hesabı itirafıyla geçen kasımda gündem oldu.

Açlık Oyunları serisinde Katniss Everdeen'i oynayan Lawrence'ı geniş kitleler bu rolle tanıdı. Umut Işığım'la En İyi Kadın Oyuncu Oscar'ını da kazandı. Sosyal medyaya mesafesini ilk kez 2014'te BBC Radio 1'e anlattı. 'Twitter'ı asla anlamayacağım, telefonla ya da teknolojiyle iyi değilim' dedi.

2018'de InStyle'a konuşurken kendini gözlemci olarak tanımladı. İzlediğini, ama konuşmadığını söylüyordu. Bu tabloyu geçen kasımda kendi bozdu. Robert Pattinson'la çıktığı Die My Love tanıtımında bir itirafta bulundu. Anonim bir TikTok hesabı olduğunu, orada insanlarla kavga ettiğini anlattı. Filmi Lynne Ramsay yönetti. Senaryo, Ariana Harwicz'in 2012 tarihli romanından uyarlandı. Yapımın Türkiye'de vizyona girmemesi de o dönem çok konuşuldu.

Doğrulanmış hesap ilk saatlerde 170 bin takipçiyi geçti, üzerinde hâlâ tek bir gönderi yok.

Doğrulanmış hesap ilk saatlerde 170 bin takipçiyi geçti, üzerinde hâlâ tek bir gönderi yok.

Yeni hesabın kullanıcı adı @jlaw. Oyuncu asıl istediği ismi alamadı, biyografisine 'jenniferlawrence was taken' yazdı. Hesap açıldığı gün doğrulandı, mavi tiki de aynı gün geldi. İlk saatlerde takipçi sayısı 170 bini geçti. Profil bu sabah 666 bin takipçi gösteriyordu, gönderi hanesi ise sıfırda duruyordu. Profil fotoğrafında saçı folyolu, elinde içeceğiyle kuaförde çekilmiş bir kare var.

Takip ettiği 45 hesabın arasında Leonardo DiCaprio, Martin Scorsese ve Josh Hutcherson var. Dakota Johnson, Suki Waterhouse, Keke Palmer ve Amy Schumer da o listede. Bowen Yang ile Daniel Kaluuya'yı da takip ediyor. Amy Poehler'ı takip etmesi ayrıca konuşuldu. Basına konuşan kaynaklar, hesabın projelerini duyurmak için açıldığını söylüyor. Lawrence kasımda vizyona girecek Açlık Oyunları öncül filminde kısa bir rol üstlenecek. Gelecek yıl gösterime girecek What Happens at Night'ta ise başrolde olacak.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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