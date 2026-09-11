MuratAbiGF "Bir Baltaya Sap Olamadı" Eleştirilerine Yanıt Verdi
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YouTube Türkiye 2010'ların ortasında altın çağını yaşadı. Sitenin altın çağı yaşanırken de milyonlara hitap eden pek çok genç fenomen ve YouTuber'la tanıştık. Bu isimlerin bazıları işleri büyüterek kurumsallaştırarak dünya çapında birer isme dönerken bazıları da müzik gibi farklı kolları seçti.
YouTube Türkiye'nin ilk fenomenlerinden MuratAbiGF ise kariyerinde yaşadığı düşüşle ilgili yapılan bir paylaşımı ve 'Bir baltaya sap olamadın' eleştirilerine yanıt verdi.
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MuratAbiGF özellikle yemek içerikleriyle YouTube Türkiye'nin ilk yıldızlarındandı.
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Murat Engin Ekin ise eleştirilere yanıt verdi:
Orkun Işıtmak örneği verdi:
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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