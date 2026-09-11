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MuratAbiGF "Bir Baltaya Sap Olamadı" Eleştirilerine Yanıt Verdi

MuratAbiGF "Bir Baltaya Sap Olamadı" Eleştirilerine Yanıt Verdi

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
11.09.2026 - 13:39
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YouTube Türkiye 2010'ların ortasında altın çağını yaşadı. Sitenin altın çağı yaşanırken de milyonlara hitap eden pek çok genç fenomen ve YouTuber'la tanıştık. Bu isimlerin bazıları işleri büyüterek kurumsallaştırarak dünya çapında birer isme dönerken bazıları da müzik gibi farklı kolları seçti.

YouTube Türkiye'nin ilk fenomenlerinden MuratAbiGF ise kariyerinde yaşadığı düşüşle ilgili yapılan bir paylaşımı ve 'Bir baltaya sap olamadın' eleştirilerine yanıt verdi.

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MuratAbiGF özellikle yemek içerikleriyle YouTube Türkiye'nin ilk yıldızlarındandı.

MuratAbiGF özellikle yemek içerikleriyle YouTube Türkiye'nin ilk yıldızlarındandı.
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Ancak bu dönem öne çıkan isimlerin kariyerleri bambaşka boyutlara evrildi. Enes Batur kariyerine büyük bir ara verirken, Berkcan Güven ve Reynmen gibi isimler müziğe yöneldi. Grup haline içerik üreten Kafalar gibi oluşumlar dağıldı. Ruhi Çenet, Orkun Işıtmak gibi isimler ise uluslararası arenada başarı kovaladı. MuratAbiGF ise kariyerinde istediği yere gelemedi ve geçtiğimiz yıllarda diğer meslektaşlarının aksine maddi sorunlar yaşadığı videolar paylaştı.

Murat Engin Ekin ise eleştirilere yanıt verdi:

'Çok severim kendilerini, başarılarından da çok mutlu ve gurur duyuyorum, doğru. Şimdi benim bir baltaya sap olamayışımla ilgili çok ciddi bir muhabbet var. Bu muhabbet zaten benim kendi şikayetlerimden çıktı. Reklamlanabilir içerik yapmak benim asıl üşendiğim şey. İçime sinmeyen oymuş yani. İçime sinmeyen, samimi gelmeyen içeriği yapmaya üşeniyorum demişim ben. O zaman da yanlış ifade etmişim kendimi, oradan başladı muhabbet. Oradan beri süregelen de bir 'Baltaya sap olamadı.' Abi neye göre bir baltaya sap olamadı? Çok izlenmem mi gerekiyor? Çok izlenmek bir baltaya sap olmak mı?'

Orkun Işıtmak örneği verdi:

Orkun Işıtmak örneği verdi:

Bu çocuğun idealleri farklı, benim farklı. Ben bu strese girmiyorum. Ben niye strese gireyim? Daha fazla izlenmek için ben kendimi niye strese sokayım? İstemediğim şeyleri niye çekeyim? İstemediğim şeyleri çekip bir baltaya sap olacaksam ama bu beni strese sokacaksa ve ömrümden azaltacaksa ben bunu niye yapayım? Ben niye ömrümü kısaltayım? Ben bu strese girdim, uzun süre girdim ama istemiyorum.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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