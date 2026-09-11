MuratAbiGF "Bir Baltaya Sap Olamadı" Eleştirilerine Yanıt Verdi

YouTube Türkiye 2010'ların ortasında altın çağını yaşadı. Sitenin altın çağı yaşanırken de milyonlara hitap eden pek çok genç fenomen ve YouTuber'la tanıştık. Bu isimlerin bazıları işleri büyüterek kurumsallaştırarak dünya çapında birer isme dönerken bazıları da müzik gibi farklı kolları seçti.

YouTube Türkiye'nin ilk fenomenlerinden MuratAbiGF ise kariyerinde yaşadığı düşüşle ilgili yapılan bir paylaşımı ve 'Bir baltaya sap olamadın' eleştirilerine yanıt verdi.