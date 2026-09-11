Annelerinin Tuhaf Huylarını Anlatarak Hepimizi Kendi Evimize Götüren Kişiler

Her evin kendine has kuralları vardır ve bu kuralların büyük kısmını anne babalar koyar. Misafir gelme ihtimaline karşı kullanılmayan banyolar, gardırobun üstünde yıllardır duran yorgan hurçları, kimseye gösterilmeden saklanan bisküviler... Sosyal medya kullanıcıları da anne babalarının bu tuhaf ama bir o kadar da tanıdık huylarını paylaşınca pek çok kişi 'Aaa bu bizimki' dedirtti.