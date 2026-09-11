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Annelerinin Tuhaf Huylarını Anlatarak Hepimizi Kendi Evimize Götüren Kişiler

Annelerinin Tuhaf Huylarını Anlatarak Hepimizi Kendi Evimize Götüren Kişiler

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
11.09.2026 - 10:21
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Her evin kendine has kuralları vardır ve bu kuralların büyük kısmını anne babalar koyar. Misafir gelme ihtimaline karşı kullanılmayan banyolar, gardırobun üstünde yıllardır duran yorgan hurçları, kimseye gösterilmeden saklanan bisküviler... Sosyal medya kullanıcıları da anne babalarının bu tuhaf ama bir o kadar da tanıdık huylarını paylaşınca pek çok kişi 'Aaa bu bizimki' dedirtti.

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Ev ne kadar büyük olursa olsun, o hurç gardırobun üstüne çıkacak.

Ev ne kadar büyük olursa olsun, o hurç gardırobun üstüne çıkacak.
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İki banyolu eve taşınıp tek banyo kullanmanın mantığı: Ya misafir gelirse?

İki banyolu eve taşınıp tek banyo kullanmanın mantığı: Ya misafir gelirse?
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Kendi evinde misafir moduna geçen anneler.

Kendi evinde misafir moduna geçen anneler.
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Sevdiğiniz şeyi bulmak için gece gece dedektifçilik oynamak.

Sevdiğiniz şeyi bulmak için gece gece dedektifçilik oynamak.
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Tartışma kaybedilmek üzereyken çıkarılan o meşhur joker kart.

Tartışma kaybedilmek üzereyken çıkarılan o meşhur joker kart.
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Yavru doktor, yavru avukat... Herkesi kendi yavrusu ilan etmek.

Yavru doktor, yavru avukat... Herkesi kendi yavrusu ilan etmek.
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Pastanın ortasında bile "müsaitim" demekten vazgeçmeyenler.

Pastanın ortasında bile "müsaitim" demekten vazgeçmeyenler.
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"Ben yaparım" dediğiniz anda işi kapan anneler.

"Ben yaparım" dediğiniz anda işi kapan anneler.
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Evlenirken verilen sözler ve sonrasında yaşananlar.

Evlenirken verilen sözler ve sonrasında yaşananlar.
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Tüm mahallenin kaçtığı komşuyu ağırlamak zorunda kalan ev.

Tüm mahallenin kaçtığı komşuyu ağırlamak zorunda kalan ev.
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Kaçan kuşun yerine yenisini koyup yıllarca sır saklayan aile.

Kaçan kuşun yerine yenisini koyup yıllarca sır saklayan aile.
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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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