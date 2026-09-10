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Dünyaca Ünlü Rapçi Snoop Dogg Instagram Hesabından Kemal Sunal'ın "Üç Kağıtçı" Filmini Paylaştı

Dünyaca Ünlü Rapçi Snoop Dogg Instagram Hesabından Kemal Sunal'ın "Üç Kağıtçı" Filmini Paylaştı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
10.09.2026 - 15:27
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Amerikalı rapçi Snoop Dogg'un Instagram hesabından Kemal Sunal'ın 'Üç Kağıtçı' filminden bir kesit paylaştı. Paylaşım silinse de ekran görüntüsü alan kullanıcılar sayesinde paylaşımın kaydı diğer kullanıcılara ulaştı. Bu anlamsız olduğu kadar eğlenceli olan paylaşım Türk kullanıcıların dikkatinden kaçmadı.

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Kullanıcılar paylaşıma şaşırdı

Kullanıcılar paylaşıma şaşırdı

Paylaşımın altında kullanıcılar şaşkınlıklarını dile getirdi. Bir kullanıcı, Snoop Dogg'un özel bir mesaj vermekten çok filmi komik bulduğu için paylaşmış olabileceğini, rapçinin ara sıra eski film sahnelerini hip-hop müziğiyle birlikte paylaştığını aktardı.

İşte o paylaşım...

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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