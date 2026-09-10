Dünyaca Ünlü Rapçi Snoop Dogg Instagram Hesabından Kemal Sunal'ın "Üç Kağıtçı" Filmini Paylaştı
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Amerikalı rapçi Snoop Dogg'un Instagram hesabından Kemal Sunal'ın 'Üç Kağıtçı' filminden bir kesit paylaştı. Paylaşım silinse de ekran görüntüsü alan kullanıcılar sayesinde paylaşımın kaydı diğer kullanıcılara ulaştı. Bu anlamsız olduğu kadar eğlenceli olan paylaşım Türk kullanıcıların dikkatinden kaçmadı.
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Kullanıcılar paylaşıma şaşırdı
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İşte o paylaşım...
Tepkiler de şu şekilde:
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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