Ünlü İş İnsanı Besim Tibuk'un 36 Yıllık Eşi Serap Tibuk'la Olaylı Nafaka Krizinde Yeni Karar!

“Bu kararla kamuoyunun ‘zengin işinsanı’ olarak tanıdığı Besim Tibuk’un 36 yıllık eşine ve iki çocuğunun annesine hiçbir şey vermek istemediği tescillenmiştir. Müvekkilin haklarının korunması için her türlü hukuksal mücadelenin devam ettirildiğini kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz.”