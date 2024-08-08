Ünlü İş İnsanı Besim Tibuk'un 36 Yıllık Eşi Serap Tibuk'la Olaylı Nafaka Krizinde Yeni Karar!
Ünlü İş İnsanı Besim Tibuk'un 36 Yıllık Eşi Serap Tibuk'la Olaylı Nafaka Krizinde Yeni Karar!
Snob Magazin'in haberine göre; Liberal Demokrat Parti'nin (LDP) kurucu genel başkanı ve ünlü iş insanı Besim Tibuk ile 36 yıldır evli olduğu eşi Serap Tibuk arasındaki boşanma davasında ortalık durulmuyor!
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Net Holding Yönetim Kurulu başkanı ve Liberal Demokrat Partinin (LDP) kurucusu aynı zamanda eski genel başkanı ve onursal başkanı olan Besim Tibuk ile 36 yıllık eşi Serap Tibuk'un boşanma dava
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Besim Tibuk, uzun yıllardır boşanmak istediği eşi Serap Tibuk'tan resmi olarak geçtiğimiz ocak ayında ayrıldı ancak ikili arasındaki gerginlik bitmek bilmiyor.
Ünlü iş adamı boşanma davası görüldüğü anlarda mahkeme tarafından 750 milyon lira maddi tazminat, 100 milyon lira manevi tazminat ve aylık 500 bin lira yoksulluk nafakası ödemeye hükmedilmişti. Ardından Besim Tibuk kararı istinafa taşımıştı.
Snob Magazin'in haberine göre; davanın karara bağlanmasından sonra istinaf mahkemesinde tekrar karşı karşıya gelen ikiliden Serap Tibuk, istinaf mahkemesinin 55 günde dosyayı karar bağlayıp maddi manevi tazminat hakları ile nafakada indirime gitmesi kararıyla yıkıma uğradı.
Davada 100 milyon liralık tazminatın kaldırılmasının ardından 750 milyon liralık maddi tazminat da 50 milyon liraya aylık yoksulluk nafakası da 350 bin liraya düşürüldü.
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Serap Tibuk ise avukatı Gökçe YIldırım aracılığı ile hukuki yollara başvuracağını açıkladı. Avukat Yıldırım şu ifadeleri kullandı:
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