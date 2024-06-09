Survivor Mustafa Kemal'in Lüks Arabasından Melis Civelek'in Zorbalık İddiasına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Survivor Mustafa Kemal'in Lüks Arabasından Melis Civelek'in Zorbalık İddiasına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
9 Haziran Pazar günü televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını derledik.
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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1. TV ekranlarının en yüksek reytingli dizilerinden biri olan Kızılcık Şerbeti'nin senaristi Melis Civelek gündemden düşmüyor. Daha çok çocukları ve yazdığı senaryolarla konuşulan Civelek, bu kez de genç bir meslektaşını zorbaladığı iddialarıyla gündeme geldi.
2. Survivor'da büyük finale dört gün kaldı. Kıyasıya süren mücadelenin ardından yapılan elemenin ardından yarışmada yalnızca beş yarışmacı kaldı. Survivor'da bu kez kim elendi?
3. Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Cumhuriyet Bayramı sorusu yarışmacıya zor anlar yaşattı.
4. Survivor 2021 yarışmacısı Ayşe Yüksel, verdiği röportajda şampiyonluk adaylarını açıkladı.
5. Survivor All Star'da finale günler kaldı. 13 Haziran Perşembe akşamı İstanbul'da yapılacak büyük final öncesi programın sunucusu Murat Ceylan yaptığı paylaşımla kafaları karıştırdı.
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6. 2000'li yılların popüler televizyon kültürüne damga vuran bir dizi olan Çarli, o dönemin en çok beğenilen yapımlarından biriydi. Bir maymunun başrolde olduğu bu dizi, adeta bir fenomen haline gelmişti. Çarli, televizyon tarihinde unutulmaz bir iz bırakarak, izleyenlerin hafızalarında derin bir yer edindi.
7. Televizyon dünyasıyla ilgili yaptıkları paylaşımlarla yüzümüzü güldüren kullanıcıları derledik.
8. 2015-2017 yılları Star TV ekranlarında yayınlanan ve dönemine damga vuran Kiralık Aşk, üzerinden yıllar geçmesine rağmen hala çok seviliyor. Hala büyük bir hayran kitlesi olan dizinin sevilen karakterleri Koriş ve Neriman yıllar sonra bir araya gelerek yine güldürmeyi başardı!
9. Survivor All Star 2024'te yarışan Mustafa Kemal, yarışmadaki performansının yanı sıra Nagihan'ın açıklamasıyla gündeme gelmişti. Durumu iyi olmadığından yarışması için Nagihan tarafından ikna edilmeye çalışılan Mustafa Kemal, lüks arabasıyla gündem oldu.
10. Talihsiz bir rahatsızlık Settar Tanrıöğen'i Kızılcık Şerbeti'ndeki sevilen Apo rolünden alıkoymuştu. Mecburen setlerden uzak kalan Tanrıöğen yerine Ahmet Mümtaz Taylan gelmişti. Yeni sezonda eski Apo geri dönecek mi, işte yanıtı!
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11. Aziz Yıldırım ve Ali Koç'u canlı yayında konuk eden HaberTürk'ten Ahmet Selim Kul, tarihi anlardan sonra sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Kul, bir video mesajla "En büyük hedefimi gerçekleştirdim." dedi.
12. CNBC-e Türkiye'de yayın hayatına yeniden başlıyor. 10 Haziran'da ilk yayınına başlayacak olan CNBC-e'nin yayın akışı da belli oldu. Peki CNBC-e Türkiye frekans bilgileri nedir, CNBC-e hangi platformda?
13. TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye, yeni sezonu ile başlıyor. Ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu bu sezon da şef koltuklarındaki yerini aldı, yeni yayın tarihi belli oldu.
14. Kızılcık Şerbeti'nin sezon finalini ünlüler de izledi. Önce Edis'in yorumu sonra da komedyen Yasemin Sakallıoğlu'nun yorumu gündem oldu.
15. Habertürk ekranlarında karşı karşıya gelen Aziz Yıldırım ve Ali Koç canlı yayını ekranlarda reyting rekoru kırdı. Verilere göre %78’lik izlenme oranı ile Habertürk yayını; Türk televizyon tarihinde reyting ölçümüne geçildiği günden bugüne en yüksek oranına ulaştı.
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16. Kızılcık Şerbeti sezon finali bir sezona sığmayacak kadar kaos içeriyordu. İzleyenler izlerken yerinde duramadı, şok üstüne şok yaşadık. Sosyal medyada, arkadaşlarımızla goygoyunu da yaptık ama bu Ünalların başına gelen nedir yahu?! Doğa'nın ahı diyenler, yanılıyor!
17. Geçtiğimiz yıl Ağustos ayında Bursa'da sokak ortasında öldürülen Leyla Koca ile onu öldüren eşi Hakkı Koca'nın, mayıs ayında Esra Erol'a çıktığı ortaya çıkmıştı. Ağırlaştırılmış müebbet hapisle yargılanan adam ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
18. En son Şahane Hayatım'da rol alan Ece Uslu ile Kerem Alışık, yeni sezonda bir araya gelecekti. Ancak diziden efsane iki oyuncudan biri ayrıldı.
19. Geçtiğimiz Cuma akşamına damgasını vuran Kızılcık Şerbeti sezon finali sosyal medyada türlü goygoy'lara neden oldu. Şarkıcı Edis de kendini tutamayıp bölüm hakkında güldüren bir yorum yazdı.
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