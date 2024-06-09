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CNBC-e Türkiye Frekans Bilgileri 2024: CNBC-e Hangi Kanalda, Yayın Akışı Nasıl?

CNBC-e Türkiye Frekans Bilgileri 2024: CNBC-e Hangi Kanalda, Yayın Akışı Nasıl?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
09.06.2024 - 10:03

CNBC-e Türkiye'de yayın hayatına yeniden başlıyor. 10 Haziran'da ilk yayınına başlayacak olan CNBC-e'nin yayın akışı da belli oldu. Peki CNBC-e Türkiye frekans bilgileri nedir, CNBC-e hangi platformda?

İşte detaylar...

İçeriğin Devamı Aşağıda

CNBC-e Yayına Ne Zaman Başlayacak?

CNBC-e Yayına Ne Zaman Başlayacak?

Uzun bir aradan sonra Türkiye'de yeniden yayın hayatına başlayacak olan CNBC-e'nin yayın tarihi de belli oldu. 

CNBC-e, 10 Haziran Pazartesi günü yayın hayatına başlayacak.

CNBC-e Frekans Bilgileri Nedir?

CNBC-e Frekans Bilgileri Nedir?

CNBC-e Türksat 4A Frekans bilgileri:

  • Frekans: 11837

  • Sembol: 30000

  • FEC: 2/3

  • POL: V (Dikey)

CNBC-e Hangi Platformda?

CNBC-e Hangi Platformda?

CNBC-e aşağıdaki platformlar üzerinden izlenebilecek:

  • Kablo TV

  • Digitürk

  • D-Smart

  • Tivibu

  • TV Plus

CNBC-e Hangi Kanalda?

CNBC-e Hangi Kanalda?

CNBC-e'nin platform ve kanal bilgileri ise aşağıdaki gibidir:

  • TVPlus: 31. kanal

  • D-Smart: 38. kanal

  • Kablo TV: 38. kanal

  • Tivibu: 42. kanal

CNBC-e Türkiye Yayın Akışı

CNBC-e Türkiye Yayın Akışı

Yeni CNBC-e hafta içi sabah 07.00'den yediden akşam 19.00'a kadar ekonomi yayınları yapacak.

CNBC-e'de akşam 19.00'dan itibaren ise diziler, filmler ve yarışmalar yayınlanacak.

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