CNBC-e Türkiye Frekans Bilgileri 2024: CNBC-e Hangi Kanalda, Yayın Akışı Nasıl?

CNBC-e Türkiye'de yayın hayatına yeniden başlıyor. 10 Haziran'da ilk yayınına başlayacak olan CNBC-e'nin yayın akışı da belli oldu. Peki CNBC-e Türkiye frekans bilgileri nedir, CNBC-e hangi platformda?

İşte detaylar...